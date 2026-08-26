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Nici n-a ajuns bine în Italia și deja are probleme. Frosinone îi aduce un concurent pe post lui Bîrligea cu 11 milioane de euro

Daniel Bîrligea va avea concurență serioasă la Frosinone. Italienii sunt aproape de transferul unui atacant slovac pentru o sumă uriașă. Despre cine este vorba.
Alex Bodnariu
27.08.2026 | 00:21
Nici na ajuns bine in Italia si deja are probleme Frosinone ii aduce un concurent pe post lui Birligea cu 11 milioane de euro
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Lovitură pentru Daniel Bîrligea! Frosinone e gata să plătească 11 milioane de euro pentru un nou atacant
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Daniel Bîrligea a plecat de la FCSB și va juca în acest sezon la Frosinone. Atacantul va avea însă concurență serioasă. Echipa din Serie A pune la punct ultimele detalii pentru transferul unui vârf slovac cu o cotă de piață de 11 milioane de euro!

Lovitură pentru Daniel Bîrligea! Frosinone e gata să plătească 11 milioane de euro pentru un nou atacant

Gigi Becali a decis să-i dea drumul lui Daniel Bîrligea. Atacantul a fost cedat sub formă de împrumut la Frosinone. Italienii plătesc 1,5 milioane de euro clubului din România. În cazul în care va rămâne în Serie A, automat contractul vârfului se prelungește, iar FCSB pune mâna pe încă 3,5 milioane de euro. Astfel, suma totală ajunge la 5 milioane de euro.

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Afacerea pare una excelentă pentru FCSB. Clubul din Capitală are asigurată suma de 1,5 milioane de euro, iar dacă Frosinone își va duce la bun sfârșit obiectivul, transferul lui Bîrligea devine definitiv. Vârful speră să facă o figură frumoasă în Serie A.

Frosinone pune pe masă 11 milioane de euro pentru un atacant din liga 2 din Polonia!

Totuși, Daniel Bîrligea va avea parte de o concurență serioasă. Potrivit jurnalistului Tomasz Włodarczyk, Frosinone pune 11 milioane de euro pe masă pentru transferul atacantului slovac Tomas Bobcek, care în stagiunea precedentă a retrogradat în liga a doua poloneză cu Lechia Gdansk.

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Vârful din Slovacia a înscris peste 20 de goluri în ultimul sezon și este foarte aproape de a ajunge în Italia. Suma pare una colosală pentru un fotbalist din liga secundă, însă italienii îl vor cu orice preț. Mai mult, în locul său, la Lechia Gdansk, ar urma să ajungă un alt fotbalist român. Este vorba despre Vladislav Blănuță.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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