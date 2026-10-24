Nici Nadia Comăneci, nici Simona Halep! Prima campioană mondială a României a avut un destin tragic: alungată din țară și uitată

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Nadia Comăneci și Simona Halep sunt printre cele mai cunoscute sportive românce, dar mulți au uitat de prima campioană mondială a României. Angelica Rozeanu a avut un destin tragic, deși a fost considerată o adevărată legendă. A plecat din țară în 1960 și și-a găsit sfârșitul în străinătate.

Angelica Rozeanu, prima campioană mondială a României

Cea mai titrată și dominantă sportivă din istoria României nu se numește Nadia Comăneci și nici Simona Halep. E o femeie al cărei nume a fost șters din arhivele oficiale, în ciuda faptului că a câștigat numeroase premii importante. Angelica Rozeanu este . Jucătoarea de tenis de masă a strâns multe trofee în palmares.

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S-a născut la București, într-o familie de evrei, în anul 1921. A învăţat să joace tenis de masă la 8 ani şi jumătate, în timp ce se recupera de o scarlatină. Fratele ei a fost cel care a cumpărat racheta și mingea și mai târziu avea să improvizeze o masă la care acesta juca cu prietenii lui. Fosta sportivă a fost imediat atrasă de joc și a continuat să meargă la un club deschis vis-a-vis de casa ei.

A luat parte la multe turnee de vară, deși abia ajungea la masă. A cucerit locul 3, doi și pe urmă prima poziție. La doar 13 ani a jucat finala campionatului naţional împotriva unei jucătoare cu 27 de ani mai în vârstă. A câştigat Cupa României la tenis de masă, iar 3 ani mai târziu a devenit pentru prima oară campioană naţională.

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Premiile cucerite de Angelica Rozeanu

Succesul i-a adus calificarea la Campionatul Mondial din 1936, unde a atins sferturile de finală. Angelica Rozeanu este considerată una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis de masă din istorie datorită recordurilor sale. Unele dintre ele nu au fost egalate niciodată. Spre exemplu, a fost desemnată de 6 ori la rând campioană mondială pentru România, între anii 1950 – 1955. De asemenea, la ediţia din 1953 a câştigat toate probele din concurs – echipe, simplu, dublu-fete şi dublu-mixt. În plus, a fost de 20 de ori campioană naţională a României la tenis de masă. Totodată, a fost de 3 ori campioană a Israelului, țară în care a fugit în 1960.

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În plină ascensiune în tenisul de masă, sportiva a avut parte de o primă nedreptate. Legionarii care au preluat puterea în 1940 i-au persecutat familie evreiască și astfel, părinții săi au ajuns la sapă de lemn. Întreaga avere le-a fost confiscată, jucătoarea primind interdicția de a intra într-un club sportiv. Începutul celui de-al doilea război mondial a îndepărtat-o de sportul în care începuse să devină un adevărat star mondial. Prin urmare, în perioada 1940 – 1945 nu a putut să participe la nicio competiţie. A revenit la turneele internaționale în 1948. Doi ani mai târziu a început seria celor şase campionate mondiale câştigate consecutiv la simplu.

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Drama de care a avut parte sportiva

A primit interdicţia de a merge la Campionatul Mondial de la Budapesta din 1950, deși obținuse trei medalii de bronz la ediția din 1948. Totuși, a reușit să obțină permisiunea de a merge, după intervenții și după ce a promis că va câștiga aurul. Momentul cel mai important al carierei sale a fost atins în 1953 când a obţinut 4 medalii de aur la Campionatul Mondial de la Bucureşti. A triumfat la toate probele la care a participat.

În 1958 a fost exclusă pentru a doua oară din competiții din cauza noii conduceri a federaţiei române de tenis de masă. Acest lucru a determinat-o să plece din România. În vara lui 1960 a primit acceptul să plece în Austria, unde fusese invitată de o prietenă apropiată. E vorba de Gertrude Pritzi, multiplă medaliată la Campionatele Mondiale de tenis de masă.

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În 1960, Angelica Rozeanu a părăsit România împreună cu fiica sa, stabilindu-se ulterior în Israel, ajutată de o amică. A decis să nu mai revină în țară, iar comuniștii i-au retras cetățenia. De asemenea, aceștia au interzis apariţia numelui şi recunoaşterea performanţelor pe care le-a obţinut.

Palmares impresionant pentru româncă

Pe de altă parte, prima campioană mondială a României a continuat să joace la un nivel ridicat, în Israel. Angelica Rozeanu a fost desemnată de trei ori campioană naţională a acestei ţări, între 1960 și 1962. În 1995, Angelica Rozeanu a fost inclusă în International Table Tennis Hall of Fame, unde a primit o descriere elogioasă, fiind „recunoscută pentru apărarea solidă şi atacul foarte rapid”, conform .

În anul 1954 a fost desemnată de autorităţile comuniste Maestru Emerit al sportului. În anul 2004 a primit din partea statului român ordinul „Meritul sportiv”, clasa I. Marea campioană a țării noastre a adunat un palmares impresionant de-a lungul carierei sale care a durat mai bine de 25 de ani. A strâns 40 de titluri naţionale, dintre care 18 la simplu, şi 17 titluri mondiale.

În acest context, a fost numită drept cea mai importantă campioană a tuturor timpurilor în această disciplină sportivă, după cum menţionează volumul Campionii Secolului XX. Mai mult decât atât, reușitele sale extraordinare au fost trecute în Cartea Recordurilor în anul 1998. Angelica Rozeanu a murit departe de țară la vârsta de 84 de ani. A decedat în 2006, la Haifa, în Israel.