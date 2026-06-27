Sport

Nici nu s-au terminat grupele Campionatului Mondial 2026, că americanii vor să organizeze un nou turneu final: „Ne vom prezenta candidatura!”

SUA a organizat în această vară Campionatul Mondial 2026, alături de Mexic și Canada. Americanii au în plan deja să găzduiască un nou turneu final. Ce an a fost vizat de data aceasta.
Mihai Dragomir
27.06.2026 | 11:35
Nici nu sau terminat grupele Campionatului Mondial 2026 ca americanii vor sa organizeze un nou turneu final Ne vom prezenta candidatura
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SUA depune candidatura pentru un nou Campionat Mondial. Foto: Hepta.
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Statele Unite ale Americii intenționează să își depună candidatura pentru organizarea unui nou turneu final, pe fondul succesului Cupei Mondiale pe care o găzduiește în această vară alături de Mexic și Canada. Andrew Giuliani, directorul executiv al Grupului operativ al Casei Albe pentru Cupa Mondială, a spus totul despre planul pus la cale de americani.

SUA vrea să organizeze Campionatul Mondial 2038

Campionatul Mondial 2026 se apropie de finalul fazei grupelor. Americanii sunt extrem de încântați cu desfășurarea competiției până acum, de la fotbalul prestat până la atmosferă. SUA se gândește serios să își depună candidatura pentru organizarea Cupei Mondiale din 2038. Andrew Giuliani (directorul executiv al Grupului operativ al Casei Albe pentru Cupa Mondială) a declarat că, în cazul în care FIFA va mări numărul echipelor participante la 64 în viitor, Statele Unite au infrastructura necesară pentru a face față unei astfel de competiții.

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Oficializarea candidaturii ar urma să fie făcută după încheierea actualului turneu, care va avea parte de marea finală pe data de 19 iulie. „Când te gândești că, la un moment dat, această Cupă Mondială s-ar putea extinde la 64 de echipe, cred că Statele Unite pot face față unei astfel de competiții.

Mai întâi, să ne asigurăm că trecem cu bine de această Cupă Mondială până pe 19 iulie, iar apoi ne vom prezenta candidatura pentru ediția din 2038 sau pentru alte turnee”, a declarat Andrew Giuliani, directorul executiv al Grupului operativ al Casei Albe pentru Cupa Mondială, citat de BBC.com

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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