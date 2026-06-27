Nici nu s-au terminat grupele Campionatului Mondial 2026, că americanii vor să organizeze un nou turneu final: „Ne vom prezenta candidatura!”

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Statele Unite ale Americii intenționează să își depună candidatura pentru organizarea unui nou turneu final, pe fondul succesului Cupei Mondiale pe care o găzduiește în această vară alături de Mexic și Canada. Andrew Giuliani, directorul executiv al Grupului operativ al Casei Albe pentru Cupa Mondială, a spus totul despre planul pus la cale de americani.

SUA vrea să organizeze Campionatul Mondial 2038

Americanii sunt extrem de încântați cu desfășurarea competiției până acum, de la fotbalul prestat SUA se gândește serios să își depună candidatura pentru organizarea Cupei Mondiale din 2038. Andrew Giuliani (directorul executiv al Grupului operativ al Casei Albe pentru Cupa Mondială) a declarat că, în cazul în care FIFA va mări numărul echipelor participante la 64 în viitor, Statele Unite au infrastructura necesară pentru a face față unei astfel de competiții.

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Oficializarea candidaturii ar urma să fie făcută după încheierea actualului turneu, care va avea parte de marea finală pe data de 19 iulie. „Când te gândești că, la un moment dat, această Cupă Mondială s-ar putea extinde la 64 de echipe, cred că Statele Unite pot face față unei astfel de competiții.

Mai întâi, să ne asigurăm că trecem cu bine de această Cupă Mondială până pe 19 iulie, iar apoi ne vom prezenta candidatura pentru ediția din 2038 sau pentru alte turnee”, a declarat Andrew Giuliani, directorul executiv al Grupului operativ al Casei Albe pentru Cupa Mondială, citat de

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