Nici ploaia nu l-a oprit! 62 de milioane de dolari pentru campionul de 24 de ani, susținut de Sorana Cîrstea

Finala masculină a turneului de la Miami s-a terminat cu victoria marelui favorit, care a reușit o performanță remarcabilă și se apropie de locul 1 ATP
Catalin Oprea
30.03.2026 | 07:00
Nici ploaia nu la oprit 62 de milioane de dolari pentru campionul de 24 de ani sustinut de Sorana Cirstea
Janick Sinner a fost susținut la Miami de Sorana Cîstea FOTO X
Italianul Janick Sinner l-a învins în două seturi pe cehul Jiri Lehecka, 6-4, 6-4, trecându-și în cont al doilea titlu al carierei la Miami. El a devenit astfel primul jucător, de la Roger Federer (2017), care reușește Sunshine Double, adică să câștige turneele de la Indian Wells și Miami. Aceeași performanță a reușit-o Aryna Sabalenka.

Janick Sinner este de neoprit în tenisul masculin

Într-o finală întârziată și, mai apoi, întreruptă de ploaie, Sinner a ieșit câștigătorul turneului fără set pierdut. Italianul este primul sportiv (bărbat sau femeie) care câștigă cele două turnee americane de categorie 1000 fără să fi cedat măcar vreun set.

Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Rios (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005-06, 2017) și Novak Djokovic (2011, 2014-16) au câștigat Indian Wells și Miami în același an, dar niciunul nu a făcut-o fără set pierdut, așa cum a reușit italianul.

La Miami, italianul a obținut a 17-a victorie consecutivă la turneele Masters 1000. Doar alți șase jucători — printre care Novak Djokovic, Roger Federer și Rafael Nadal — au atins această cifră sau au înregistrat serii de victorii mai lungi la turneele Masters 1000. Djokovic deține în prezent recordul pentru cea mai lungă serie, cu 31 de victorii.

Italianul amenință poziția lui Carlos Alcaraz

Înaintea lui Sinner, Alcaraz a câștigat 17 meciuri consecutive la acest nivel în 2025, de la turul al doilea de la Monte-Carlo până la turul al doilea de la Paris. Înainte de această serie, nu mai fusese înregistrată o nouă serie de victorii în Top 10 la turneele Masters 1000 din 2016, când Djokovic a ajuns la 22 de victorii consecutive. Acum, odată cu cea de-a 17-a victorie consecutivă a lui Sinner, s-au înregistrat două astfel de serii în decursul unui an.

Ultima înfrângere a lui Sinner la un turneu Masters 1000 a avut loc la Rolex Shanghai Masters 2025, unde italianul a fost nevoit să se retragă în timpul setului decisiv al meciului din turul trei cu Tallon Griekspoor.

Grație rezultatelor remarcabile din America, Sinner s-a apropiat de liderul ATP, Carlos Alcaraz. Spaniolul conduce clasamentul mondial cu 13590 de puncte, iar Sinner îl urmează cu 12400. Italianul are avantajul că nu trebuie să apere nimic până în luna mai, deoarece anul trecut în intervalul februarie -mai a fost suspendat pentru dopaj.

A depășit 62 de milioane de dolari din tenis

Victoria din Florida îi aduce lui Sinner și un câștig financiar de 1,1 milioane de dolari. Acești bani se alătură celor 61,191,211 milioane de dolari pe care îi are deja în cont. Ținând cont că are doar 24 de ani, italianul poate ținti depășirea a 100 de milioane de dolari în cel mai scurt timp.

La turneul de la Miami, Sinner a fost susținut și de Sorana Cîrstea. După ce a fost eliminată în optimi, românca a mai rămas câteva zile peste Ocean și a asistat la unul dintre meciurile lui Janick chiar din loja acestuia.

