Nici Polonia nu strălucește! Bilanțul care le dă apă la moară contestatarilor lui Lewandowski

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Naţionala României înfruntă Polonia, vineri, la Varşovia, de la ora 21:45, în etapa a treia a grupei B4 din Liga Naţiunilor. Tricolorii nu traversează o perioadă bună, având o singură victorie în 2026, dar nici Polonia nu e departe de criza României.

An slab pentru Lewandowski la națională

După două prezențe consecutive la turneul final al Campionatului Mondial, Polonia a ratat calificarea la World Cup 2026. Lewandowski și compania au trecut, în play-off, de Albania, dar au cedat în fața Suediei, deși porneau ca favoriți. Anul acesta, Polonia are o singură victorie. A mai făcut trei egaluri și a pierdut de două ori.

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. Golgheterul all-time al naționalei (89 de goluri în 169 de partide) a marcat un singur gol pentru prima reprezentativă, în 2026. El a scuturat poarta Albaniei și nu a mai fost în această situație din 2009, când era la începutul carierei lui internaționale.

La primele două meciuri din Liga Națiunilor, atacantul de la Chicago Fire a fost titular cu Bosnia, însă împotriva suedezilor a intrat abia în minutul 88. Lewa este anunțat titular diseară, dar fostul internațional, Grzegorz Lato, consideră că Lewandowski ar trebui să își încheie cariera la națională.

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Lato cere retragerea golgheterului all-time

”Uitați-vă la Messi. Era într-o formă excelentă, dar la 38 de ani a luat o decizie bărbătească și și-a încheiat cariera cu echipa națională a Argentinei. Trebuie să știi când să renunți. Cât despre Robert, trebuie să realizeze că în curând oamenii nu-și vor mai aminti de el marcând goluri, ci de cum și-a încheiat cariera”, a spus Lato, fotbalist cu 100 de meciuri la națională și 45 de goluri.

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Naționala Poloniei în 2026

26 martie 2026 Polonia — Albania 2 – 1 Play-off CM 2026

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31 martie 2026 Suedia — Polonia 3 – 2 Play-off CM 2026

31 mai 2026 Polonia — Ucraina 0 – 0 Meci amical

03 iunie 2026 Polonia — Nigeria 2 – 2 Meci amical

25 septembrie 2026 Polonia — Bosnia 0 – 0 Liga Națiunilor

28 septembrie 2026 Suedia — Polonia 3 – 1 Liga Națiunilor

Bilanț: 6 meciuri, 1 victorie, 3 egaluri, 2 înfrângeri, golaveraj 7-10

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Naționala României în 2026

26 martie 2026 Turcia – România 1 – 0 Play-off CM 2026

31 martie 2026 Slovacia — România 2 – 0 Play-off CM 2026

2 iunie 2026 Georgia — România 1 -1 Meci amical

06 iunie 2026 România — Țara Galilor 2 – 1 Meci amical

25 septembrie 2026 Suedia — România 2 – 1 Liga Națiunilor

28 septembrie 2026 România — Bosnia 2 – 4 Liga Națiunilor

Bilanț: 6 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 4 înfrângeri, golaveraj 6-11