Nici războiul nu-i mai sperie pe turiștii români. Goana după oferte continuă: „Îi doare mai tare gaura din buzunar decât gaura din piept”

Războiul din Orientul Mijlociu va avea efecte asupra turismului, când vine vorba de alegerea românilor în ceea ce privește destinația de vacanță. Mulți dintre ei s-ar putea orienta spre o locație din România, în timp ce alții vor profita de ofertele din țările arabe. Experții din turism spun că românii vor fi precauți cu privire la rezervările din Golf, însă, în același timp, unii vor vedea asta ca pe o oportunitate de a-și face vacanța pe bani mai puțini. Și unele agenții vor fi afectate.

Mai mulți români ar putea alege România ca destinație de vacanță, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Aproape jumătate dintre români aleg să își petreacă vacanțele în România, ori preferă să le combine cu cele externe, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, arată analiza realizată de platforma de rezervări Travelminit. De asemenea, oamenii sunt mult mai sceptici cu privire la alte destinații, deoarece consideră că țara noastră este sigură și accesibilă. În același timp, peste 70% dintre români spun că tarifele avantajoase sunt decisive atunci când vine vorba de o călătorie.

„Aproape trei sferturi dintre turiști (72%) spun că tarifele avantajoase sunt decisive, în timp ce 56% se uită cu atenție la facilitățile incluse, precum mic dejun, acces la piscină sau spa, pentru a se asigura că sejurul oferă tot ce au nevoie pentru relaxare. Cardurile de vacanță continuă să fie un instrument foarte apreciat: aproape jumătate dintre români au un card activ și 29% plănuiesc să îl folosească pentru următorul concediu, împreună cu plata online sau chiar cash”, mai arată analiza.

Românii, mai precauți când vine vorba de vacanțele în țările arabe

Contactat de FANATIK, consultantul în turism Răzvan Pascu a declarat faptul că este posibil să apară mai multe rezervări pentru România și se așteaptă ca oamenii să fie mult mai sceptici când vine vorba de călătoriile în Golful Persic. Tot el susține că, probabil, din zece chartere vor mai rămâne undeva la 7-8, însă oamenii nu vor renunța definitiv la aceste locații.

„Mă aștept ca în perioada următoarelor luni, chiar dacă lucrurile se normalizează în zona Golfului, oamenii să-și pună semne de întrebare cu privire la călătoriile în Golf și nu mă refer numai la români și de asemenea nu mă refer numai la zonele despre care s-a vorbit astăzi foarte mult, precum Dubai sau Qatar, ci la tot zona Golfului, care înseamnă chiar și Israelul, Iordania, Bahreinul, Omanul și altele, chiar și Egiptul bineînțeles.

Așadar cred că trebuie să fim un pic precauți cu vacanțele viitoare în statele din zona extinsă a Golfului, sau mai degrabă din Orientul Mijlociu și dacă suntem interesați călătorim, cred că sunt destinații pe planetă care în momentul acesta sunt foarte safe, poți să călătorești, cum ar fi China, Islanda, Statele Unite, Japonia, Filipine și multe alte locuri în care se poate călători fără niciun fel de risc în momentul acesta”, a declarat expertul în turism Răzvan Pascu.

În același timp, Răzvan Pascu a subliniat că impactul asupra va fi aproape nesemnificativ, deoarece cei care obișnuiesc să călătorească în străinătate o vor face în continuare și nu vor alege, în mod special, România. Mai mult decât atât, cei care nu apucat să viziteze unele dintre țările care stau acum sub semnul întrebării din cauza războiului o vor face oricum, însă după ce se vor liniști lucrurile.

„Bineînțeles și în funcție de cum va evolua conflictul, pentru că una e să se termine peste o săptămână și alta e să dureze 2 ani, dar dacă lucrurile vor intra într-un normal și în maxim o lună de zile să se termine și să se ajungă la un armistițiu sau încetarea războiului, atunci cred că pentru la toamnă putem să vorbim de un nou val de creștere și cei care își ar fi dorit să meargă în primăvară asta o să meargă în toate statele despre care am amintit mai devreme în perioada toamnei. Deci probabil turismul va avea un recul acolo și după o perioadă de scădere va continua să crească.

Cert este că, fără doar și poate, primăvara aceasta din punct de vedere turistic, în toate statele din golf, cred că este pierdută. Și sincer să fiu, cred că chiar și dacă se operează zborul pe Oman sau pe Cairo sau general pe Egipt sau pe Iordania, cred că ar trebui să ne gândim de două ori dacă să mergem sau nu. Asta nu pentru că ar putea să devină periculos acolo, pentru că nu cred că se va ajunge să fie periculos și în aceste destinații, dar ce se poate întâmpla este să apară tot felul de probleme legate de logistică, astfel încât să existe zboruri anulate și să fi blocat într-o destinație pentru un timp îndelungat”, a mai explicat consultantul în turism Răzvan Pascu.

Românii nu sunt speriați de conflicte, ci aleg destinația în funcție de buget

FANATIK l-a contactat și pe președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Dragoș Răducan. Acesta susține că este prea devreme să vorbim despre modul în care românii își vor planifica vacanțele în acest an, însă, cert este că, cel puțin pentru perioada de vară, România va concura cu Grecia, Bulgaria, Albania și poate Turcia.

De asemenea, Dragoș Răducan a subliniat faptul că pentru o parte dintre români nu contează situația tensionată, ci decizia o iau în funcție de oferte și buget. „Românii au o problemă mai mare cu banii decât cu zona de conflict. Pe români îi doare mai tare gaura din buzunar decât gaura din piept”.

Unele agenții de turism vor întâmpina probleme

În continuare, președintele FPTR susține că vor fi, totuși, niște destinații care vor dispărea de pe listele românilor din cauza conflictelor. Acesta precizează Maroc, Egipt, Tunisia, Emiratele Arabe și Irak, Iran și Siria, acolo unde deja erau extrem de puțini români care să se aventureze. De asemenea, și care sunt specializate pe astfel de destinații vor avea de suferit în perioada următoare.

Cu toate acestea, există și posibilitatea ca acestea să facă niște oferte extrem de bune pentru a-i atrage pe turiștii români. Dragoș Răducan a adus în discuție atentatele din Turcia. Cu toate că erau tensiuni, românii au ales să-și facă vacanța acolo datorită prețurilor scăzute din acele perioade.

„Din experiența pe care o am, când apare câte un atentat și sunt reduceri de preț, de exemplu Turcia, s-au dus românii fără probleme. Adică, dacă aceste destinații vor scădea dramatic prețurile, ceea ce s-ar putea să o facă, s-ar putea să avem români și acolo. Până la urmă prețul îi determină”, a mai punctat președintele FPTR, Dragoș Răducan, pentru FANATIK.