Nici titlul nu-i aduce liniște lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev: „Campioni sub conducerea unui antrenor urât”

Chiar dacă a reușit să câștige matematic titlul de campioană a Ucrainei printr-un succes răsunător, 5-0 pe teren propriu în fața celor de la Inhulets, punând astfel capăt hegemoniei rivalei Șahtior Donețk cu trei etape înainte de finalul actualei stagiuni, Mircea Lucescu nu are parte de liniște la Dinamo Kiev.

„Campion sub conducerea unui antrenor urât. Azi nu mă bucură câștigarea campionatului”, este mesajul neiertător publicat cu puțin timp în urmă pe rețelele de socializare de unul dintre cei mai radicali suporteri ai echipei.

Criticile nu îl împiedică, însă, pe „Il Luce” să rămână și în sezonul viitor. „Mai am de lucru în fotbal. Acum mă gândesc la Europa”, a dezvăluit cel mai titrat antrenor român al ultimelor decenii.

„Țin cu Dinamo din 1984. Am văzut multe campionate câștigate de Dinamo. Am văzut câștigarea campionatului URSS din 1985, 1986 și 1990. Am văzut toate meciurile de campionat câștigate în cel al Ucrainei…

Întotdeauna, momentul câștigării campionatului mi-a adus o mulțime de emoții pozitive. Dar azi, pentru prima oară, nu mă bucur de campionat.

Campion sub conducerea unui antrenor urât, care în 12 ani a devenit unul dintre promotorii dușmăniei Donețkului față de Kiev, care a fost folosită în terenul fertil hrănit în general de Partidul Regiunilor (n.r. grupare politică pro-rusă care se bucură de susținere în estul Ucrainei) și, în particular, de Ahmetov.

Antrenorul pentru care Rusia și Ucraina sunt o singură țară, iar Lobanovski nu-i destul de bun pentru a fi încadrat printre cei mai buni antrenori din istoria lumii.

Antrenor care, după ce a plecat din Donețk în 2014, s-a dus să lucreze în structura Gazprom (n.r. sponsor principal al lui Zenit St. Petersburg, cea mai mare companie de gaze naturale din lume, controlată de statul rus).

Azi nu mă bucură câștigarea campionatului. Dar mă bucură că majoritatea celor din jurul meu gândesc la fel”, a scris Vitaly Șeremeta, unul dintre liderii grupării „Druzi Dynamo”.

Patronul lui Dinamo Kiev, după ce Mircea Lucescu a câștigat titlul: „Am riscat când l-am numit pe Mister”

În timp ce ultrașii continuă atacurile la adresa antrenorului care a pus capăt hegemoniei rivalilor de la Șahtior Donețk, patronul Igor Surkis este în culmea fericirii și are numai cuvinte pentru antrenorul român, chiar dacă admite că decizia a fost extrem de riscantă.

„Suntem din nou campioni! N-a fost ușor și sunt recunoscător staff-ului. A fost un an dificil, cu o pandemie teribilă, care a afectat toată lumea, dar am luptat, în ciuda faptului că întreaga echipă s-a îmbolnăvit.

Le sunt recunoscător medicilor, staff-ului, dar, în primul rând, vreau să-i spun un enorm ”mulțumesc!” lui Mircea Lucescu, care a creat o echipă eficientă într-un timp scurt. Doar un orb n-ar vedea că echipa a crescut din punct vedere al calității.

Jucăm diferit, iar el știe ce vrea. Am riscat, vă spun sincer, când l-am numit pe Mister, dar riscul este justificat. Îi sunt foarte recunoscător. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate și să antreneze mulți ani la același nivel.

Această echipă va crește, sunt sigur. Ne dorim mult să ajungem în Europa. Spectatorii sunt în vacanță acum, sunt absenți, dar primim energia milioanelor de fani ai acestei echipe.

Sunt sigur că Lucescu va rămâne antrenorul echipei, pentru că mai are contract. El a construit această echipă. E timpul să ne propunem obiective în competițiile europene. Jucătorii au atins un anumit nivel, au jucat în Champions League cu Barcelona și Juventus, au evoluat și la națională și au căpătat experiență.

Întăriri pentru Champions League? Dacă e nevoie, vom vedea ce jucători putem cumpăra, unii mai valoroși decât cei pe care îi avem. Misiunea mea e să folosesc banii pentru jucătorii pe care antrenorul principal îi dorește”, a reacționat patronul noii campioane a Ucrainei.