Nici Yamal, nici Pedri, nici Rafinha! Cine e omul începutului de sezon pentru Barcelona, care defilează în La Liga

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FC Barcelona a învins, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea bască Athletic Bilbao, în a doua etapă din La Liga. Catalanii au avut o bară în minutul 24, la lovitura de cap a lui Raphinha, iar după cinci minute golul lui Pedri a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid.

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Însă Pedri l-a lansat pe Raphinha în minutul 38 şi brazilianul a înscris în poarta lui Unai Simon, după ce l-a driblat pe acesta. Yamal a lovit şi el bara, pe cea transversală, în minutul 53, apoi oaspeţii au trecut pe lângă egalare, în minutul 75, când Oihan Sancet a trimis şi el în bară.

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Mijlocașul spaniol, deținător al Balonului de Aur în 2024, a intrat în minutul 63, în locul lui Raphinha, fiind primit cu aplauze de spectatorii de pe Camp Nou.

Fermin Lopez are trei goluri în două etape

Fermin Lopez a dublat avantajul gazdelor în minutul 82 şi FC Barcelona – Athletic Bilbao s-a încheiat 2-0. El este omul începutului de sezon, având trei goluri în primele două etape. Fermin a ratat prezența la Cupa Mondială, el accidentându-se înaintea începerii turneului final.

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Catalanii au şase puncte după două etape, la fel ca alte trei echipe: Real Madrid, FC Sevilla şi Betis Sevilla. În două meciuri, elevii lui Hansi Flick au marcat șapte goluri și nu au primit niciunul.

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Ionuț Radu, cea mai mica notă

Tot în Spania, Celta Vigo, a fost învinsă, pe teren propriu, scor 2-1, de către gruparea Osasuna. Galicienii au deschis scorul pe Estadio Balaidos, prin Iago Aspas, în minutul 14, dar au rămas în zece din minutul 51, odată cu eliminarea lui Marcos Alonso – care a avut cartonaş schimbat din galben în roşu după intervenţia VAR.

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Oaspeţii au profitat, înscriind golul egalizator, în minutul 54, reuşită care i-a aparţinut lui Kike Barja. Apoi, intrat în minutul 58, Ante Budimir a adus victoria Osasunei, din penalty, în minutul 64.

Scorul final a fost Celta Vigo – Osasuna 1-2 şi echipa lui Ionuţ Radu – integralist şi cu cea mai mică notă din formaţia sa – a suferit prima înfrângere.