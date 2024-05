„Niciodată!”. Cristi Borcea, răspuns categoric despre revenirea la Dinamo. Ce șanse sunt ca Ion Țiriac să devină investitor

Cristi Borcea nu și-a pus în gând să revină la Dinamo București, deși clubul din Ștefan cel Mare se află într-o perioadă grea în SuperLiga. Fostul acționar al „câinilor roșii” a dezvăluit și ce șanse sunt ca Ion Țiriac să devină investitor.

Cristi Borcea, răspuns categoric despre revenirea la Dinamo. Ce șanse sunt ca Ion Țiriac să devină investitor

„Câinii roșii” se află într-o perioadă dificilă din istorie, iar acționarii și suporterii așteaptă cu brațele deschise investitori la Dinamo București. Cristi Borcea a susținut financiar trupa din Ștefan cel Mare de-a lungul timpului, însă spune că nu ar mai reveni în fotbalul românesc.

Invitatul special de la FANATIK SUPERLIGA a dezvăluit că nu s-ar mai putea implica la Dinamo București, așa cum s-a întâmplat atunci când era acționar. Cristi Borcea a dezvăluit și .

Cristi Borcea spune că Ion Țiriac ar putea să întindă o mână de ajutor „câinilor roșii”, dacă Mircea Lucescu s-ar implica la Dinamo București. Fostul acționar spune că miliardarul român poate să investească în Centrul de Copii și Juniori.

„Nu se mai poate să fie Borcea de atunci. Știu că eram 24 din 24, non-stop, niciodată! Ai cuvântul meu și își spun în emisiune că nu vin la 10 meciuri. A venit invitat la Săftică (n.r. Ion Țiriac), la antrenamente și mese oficiale, a spus că nu este un sport la care se pricepe.

Dacă ar veni nea Mircea, nea Ion s-ar implica la Centrul de Copii și Juniori unde este cea mai mare nevoie. Nu am vorbit cu Mircea Lucescu, nu sunt în măsură să fac asta”, a dezvăluit Cristi Borcea la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Cristi Borcea, plan pentru renașterea lui Dinamo: „Bugetul ar sări de 20 de milioane”

și l-a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Fostul acționar spune că trupa din Ștefan cel Mare ar urma să aibă cel mai mare buget din România.

„Eu vreau Dinamo să facă fuziune cu echipa de liga a patra. Sunt foarte mulţi dinamovişti care mă sună şi ştiu vremurile când luam ce voiam şi ne băteam cu oricine. Mi-au spus să vin că ne bucurăm că scăpăm de retrogradare.

Mi-a ajuns aproape 25 de ani, în care, la vârsta de 41 de ani mi-am făcut operaţie pe cord deschis, două divorţuri, am stat cinci ani şi jumătate, nu mai sunt eu în măsură. Aşa le-am vorbit şi am spus-o. Singurul care ar fi să ne adune pe toţi şi să facă un buget de 20 de milioane de euro…

Cei care sunt acum să rămână şi ei cu 10%, Renovatio sunt foarte serioşi, domnul Badea, Cohn, Niro, toţi vin cu câte 1 milion şi 500.000 de euro pe an. Deci 1 milion pe 10%, plus 500.000 de euro pe an, sunt 15 milioane. Cu drepturi tv, sponsori, ai sări de 20 de milioane. Dar nu poţi să vii să te baţi doar la campionat. Ce să faci cu campionatul?”, a spus Borcea.

