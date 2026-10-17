„Niciodată”! Echipele pe care Răzvan Lucescu nu le-ar antrena

Aflat în prezent pe banca tehnică a formației Al Sadd, Răzvan Lucescu, în vârstă de 57 de ani, a făcut un anunț categoric privind viitorul său în fotbalul din Orientul Mijlociu. Tehnicianul român a declarat că nu va accepta niciodată să pregătească o altă echipă din Arabia Saudită în afară de Al Hilal, club la care a scris istorie prin câștigarea a trei trofee majore, inclusiv Liga Campionilor Asiei, în 2019.
Declarațiile antrenorului român au venit chiar după duelul direct dintre Al Sadd și Al Hilal, încheiat cu victoria formației saudite, scor 2-0. Deși echipa sa traversează o perioadă mai complicată, înregistrând trei înfrângeri consecutive, Lucescu a ținut să sublinieze legătura afectivă extrem de puternică pe care o păstrează cu fostul său club.Răzvan Lucescu a adăgat că sumele uriașe pe care le-ar putea câștiga în campionatul saudit nu îi schimbă cu nimic decizia. Tehnicianul a garantat că în CV-ul său nu va figura nicio altă grupare din Saudi Pro League, indiferent de propunerile financiare venite de la rivale.
Antrenorul român a explicat decizia sa prin atașamentul emoțional față de perioada petrecută la Riad. Acesta consideră de neconceput o eventuală înțelegere cu cluburile rivale care beneficiază de bugete colosale. Lucescu a insistat pe ideea că respectul câștigat în fața suporterilor și performanțele obținute cântăresc mai mult decât orice oportunitate financiară din zona Golfului.„Imposibil! Pentru mine, e imposibil să lucrez în Arabia Saudită la o altă echipă, în afară de Al-Hilal.
Știu că în Saudi Pro League sunt și alte formații puternice, cu bugete uriașe, precum Al-Nassr, Al-Ittihad sau Al-Ahli. Nu pot antrena însă vreuna dintre aceste echipe, indiferent de ofertă. Sufletul meu a rămas la Al-Hilal, unde am avut una dintre cele mai frumoase etape din cariera mea de antrenor”, a precizat Răzvan Lucescu.
Reacția suporterilor de la Al Hilal nu a întârziat să apară. Aceștia apreciat în mod deosebit caracterul și loialitatea arătate de fostul lor tehnician. Susținătorii grupării din Riad au evidențiat faptul că românul s-a diferențiat clar de alți tehnicieni străini care au activat în Orient doar pentru câștigurile financiare,prin atașamentul și loialitatea de care a dat dovadă românul.Comunitatea de suporteri a salutat declarațiile acestuia,punându-l pe antrenorul român în categoria restrânsă a străinilor profesioniști care au lăsat o amprentă asupra clubului saudit și au rămas conectați sufletește la spiritul echipei chiar și după încheierea mandatului oficial.
Răzvan Lucescu a fost pe parcursul carierei sale tehnician la echipe de tot, cariera sa dezvoltându-se pe mai multe continente. Pe lângă performanțele de la PAOK Salonic și Al Hilal, românul a mai pregătit de-a lungul timpului formații precum Rapid București, FC Brașov, Petrolul Ploiești, El-Jaish, Xanthi, dar și echipa națională a României. Experiența acumulată la nivel internațional îl menține pe Răzvan Lucescu printre cei mai cotați tehnicieni români ai momentului.