Sport

„Niciodată”! Echipele pe care Răzvan Lucescu nu le-ar antrena

Catalin Oprea
17.10.2026 | 13:20
Niciodata Echipele pe care Razvan Lucescu nu lear antrena
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"Niciodată"! Echipele la care Răzvan Lucescu nu ar antrena
Răzvan Lucescu le promite loialitate fanilor de la Al Hilal și exclude revenirea la marile rivale din Saudi Pro League.
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Aflat în prezent pe banca tehnică a formației Al Sadd, Răzvan Lucescu, în vârstă de 57 de ani, a făcut un anunț categoric privind viitorul său în fotbalul din Orientul Mijlociu. Tehnicianul român a declarat că nu va accepta niciodată să pregătească o altă echipă din Arabia Saudită în afară de Al Hilal, club la care a scris istorie prin câștigarea a trei trofee majore, inclusiv Liga Campionilor Asiei, în 2019.

Al Hilal rămâne singura opțiune din campionatul saudit pentru Răzvan Lucescu

Declarațiile antrenorului român au venit chiar după duelul direct dintre Al Sadd și Al Hilal, încheiat cu victoria formației saudite, scor 2-0. Deși echipa sa traversează o perioadă mai complicată, înregistrând trei înfrângeri consecutive, Lucescu a ținut să sublinieze legătura afectivă extrem de puternică pe care o păstrează cu fostul său club.Răzvan Lucescu a adăgat că sumele uriașe pe care le-ar putea câștiga în campionatul saudit nu îi schimbă cu nimic decizia. Tehnicianul a garantat că în CV-ul său nu va figura nicio altă grupare din Saudi Pro League, indiferent de propunerile financiare venite de la rivale.

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Refuz ferm pentru ofertele de la Al Nassr, Al-Ittihad sau Al-Ahli

Antrenorul român a explicat decizia sa prin atașamentul emoțional față de perioada petrecută la Riad. Acesta consideră de neconceput o eventuală înțelegere cu cluburile rivale care beneficiază de bugete colosale. Lucescu a insistat pe ideea că respectul câștigat în fața suporterilor și performanțele obținute cântăresc mai mult decât orice oportunitate financiară din zona Golfului.„Imposibil! Pentru mine, e imposibil să lucrez în Arabia Saudită la o altă echipă, în afară de Al-Hilal.

Știu că în Saudi Pro League sunt și alte formații puternice, cu bugete uriașe, precum Al-Nassr, Al-Ittihad sau Al-Ahli. Nu pot antrena însă vreuna dintre aceste echipe, indiferent de ofertă. Sufletul meu a rămas la Al-Hilal, unde am avut una dintre cele mai frumoase etape din cariera mea de antrenor”, a precizat Răzvan Lucescu.

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Fanii echipei Al Hilal au reacționat cu entuziasm după anunțul antrenorului

Reacția suporterilor de la Al Hilal nu a întârziat să apară. Aceștia apreciat în mod deosebit caracterul și loialitatea arătate de fostul lor tehnician. Susținătorii grupării din Riad au evidențiat faptul că românul s-a diferențiat clar de alți tehnicieni străini care au activat în Orient doar pentru câștigurile financiare,prin atașamentul și loialitatea de care  a dat dovadă românul.Comunitatea de suporteri a salutat declarațiile acestuia,punându-l pe antrenorul român în categoria restrânsă a străinilor profesioniști care au lăsat o amprentă asupra clubului saudit și au rămas conectați sufletește la spiritul echipei chiar și după încheierea mandatului oficial.

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Carieră impresionantă pe băncile tehnice din Europa și din zona Golfului

Răzvan Lucescu a fost pe parcursul carierei sale tehnician la echipe de tot, cariera sa dezvoltându-se pe mai multe continente. Pe lângă performanțele de la PAOK Salonic și Al Hilal, românul a mai pregătit de-a lungul timpului formații precum Rapid București, FC Brașov, Petrolul Ploiești, El-Jaish, Xanthi, dar și echipa națională a României. Experiența acumulată la nivel internațional îl menține pe Răzvan Lucescu printre cei mai cotați tehnicieni români ai momentului.

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