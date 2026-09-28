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Mesaj tranșant către Gică Hagi din partea unui fost mare jucător al naționalei: „Eu niciodată nu mi-aș fi băgat copilul”

Fostul internațional a avut un mesaj clar pentru Gică Hagi înainte de România - Bosnia. Ce spune despre titularizarea lui Ianis Hagi din partida cu Suedia
Ciprian Păvăleanu
28.09.2026 | 21:10
Mesaj transant catre Gica Hagi din partea unui fost mare jucator al nationalei Eu niciodata nu mias fi bagat copilul
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Ce crede Ioan Andone despre decizia lui Gică Hagi de a-l titulariza pe Ianis Hagi în meciul cu Suedia. Foto: Sportpictures.eu
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Ianis Hagi (27 de ani) a fost titularizat în primul meci oficial al lui Gică Hagi în noul mandat pe banca echipei naționale a României. Mai mult decât atât, el a primit și banderola de căpitan, însă în meciul de la București, contra Bosniei, nu s-a mai aflat nici măcar pe foaia de joc. Ioan Andone (66 de ani) și-a exprimat opinia cu privire la decizia „Regelui”.

Ioan Andone, mesaj dur pentru Gică Hagi înainte de România – Bosnia

Deși nu se află într-o formă foarte bună la echipa de club și nu are foarte multe minute de joc, Ianis Hagi a fost folosit titular în meciul Suedia – România, iar prestația ștearsă a adus automat numeroase critici atât la adresa fotbalistului, cât și la adresa deciziei selecționerului.

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Ioan Andone a analizat această situație și a dezvăluit că, dacă ar fi fost pus în situația lui Gică Hagi, niciodată nu și-ar fi titularizat copilul și nu i-ar fi dat rolul de căpitan încă de la primul meci: „Eu niciodată nu mi-aș fi băgat copilul. Nu, niciodată! Nu contează că avea sau nu meciuri în picioare sau că merita. Câteodată stai și te gândești de zece ori. Dar așa e Gică, l-a pus căpitan devreme la Farul, i-a dat personalitate. Eu am o părere foarte bună despre Ianis, e un tip foarte inteligent. Nu trebuie să-l compari cu tatăl lui.

Cine mai avea aplecarea lui Gică în lumea asta? Ți-o punea de la 50 de metri unde voiai tu. Ianis e un alt tip de jucător, joacă mult mai bine cu ambele picioare decât Gică. Are mai multe. Acum, trebuie să-i cauți și locul, să aibă în jurul lui colegi și un sistem potrivit. E treaba lui Gică. Ăla micu’ rezistă la presiunea asta, asta e părerea mea”, a declarat Ioan Andone la Digi Sport.

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Alegerile lui Gică Hagi pentru meciul cu Bosnia au fost contestate! Ianis Hagi nu se află pe foaia de joc

După ce a fost titular în meciul cu Suedia, Ianis Hagi nu s-a mai aflat pe foaia de joc pentru meciul cu Bosnia & Herțegovina. Alături de el, mai mulți fotbaliști importanți au fost lăsați în afara lotului, întrucât meciurile se joacă la 3 zile, iar Gică Hagi vrea să experimenteze mai multe formule de joc.

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Pe lângă Ianis Hagi, nici Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin sau Dennis Man nu au mai prins nici măcar banca de rezerve pentru această partidă, iar Gică Hagi a schimbat o mare parte din echipa ce a început din primul minut în Suedia.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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