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Ianis Hagi (27 de ani) a fost titularizat în primul meci oficial al lui Gică Hagi în noul mandat pe banca echipei naționale a României. Mai mult decât atât, el a primit și banderola de căpitan, însă în meciul de la București, contra Bosniei, nu s-a mai aflat nici măcar pe foaia de joc. Ioan Andone (66 de ani) și-a exprimat opinia cu privire la decizia „Regelui”.

Ioan Andone, mesaj dur pentru Gică Hagi înainte de România – Bosnia

Deși nu se află într-o formă foarte bună la echipa de club și nu are foarte multe minute de joc, Ianis Hagi a fost folosit titular în meciul Suedia – România, iar prestația ștearsă a adus automat numeroase critici atât la adresa fotbalistului, cât și la adresa deciziei selecționerului.

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Ioan Andone a analizat această situație și a dezvăluit că, dacă ar fi fost pus în situația lui Gică Hagi, niciodată nu și-ar fi titularizat copilul și nu i-ar fi dat rolul de căpitan încă de la primul meci: „Eu niciodată nu mi-aș fi băgat copilul. Nu, niciodată! Nu contează că avea sau nu meciuri în picioare sau că merita. Câteodată stai și te gândești de zece ori. Dar așa e Gică, l-a pus căpitan devreme la Farul, i-a dat personalitate. Eu am o părere foarte bună despre Ianis, e un tip foarte inteligent. Nu trebuie să-l compari cu tatăl lui.

Cine mai avea aplecarea lui Gică în lumea asta? Ți-o punea de la 50 de metri unde voiai tu. Ianis e un alt tip de jucător, joacă mult mai bine cu ambele picioare decât Gică. Are mai multe. Acum, trebuie să-i cauți și locul, să aibă în jurul lui colegi și un sistem potrivit. E treaba lui Gică. Ăla micu’ rezistă la presiunea asta, asta e părerea mea”, a declarat Ioan Andone la

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Alegerile lui Gică Hagi pentru meciul cu Bosnia au fost contestate! Ianis Hagi nu se află pe foaia de joc

După ce a fost titular în meciul cu Suedia, Alături de el, mai mulți fotbaliști importanți au fost lăsați în afara lotului, întrucât meciurile se joacă la 3 zile, iar Gică Hagi vrea să experimenteze mai multe formule de joc.

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Pe lângă Ianis Hagi, nici Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin sau Dennis Man nu au mai prins nici măcar banca de rezerve pentru această partidă, iar