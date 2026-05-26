Niciodată nu s-a întâmplat asta în România! FCSB, aproape de o performață istorică. Totul se decide în derby-ul cu Dinamo

ADVERTISEMENT

FCSB este la 90 de minute de calificarea în cupele europene. Campioana ultimelor două ediții a câștigat semifinala barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, scor 4-3, iar în finală va da piept cu rivalii de la Dinamo. Am putea avea parte de o premieră în fotbalul românesc.

FCSB, la 90 de minute de miracol! Ce performanță fără precedent poate reuși

Sezonul celor de la FCSB a fost unul de coșmar. În preliminariile cupelor europene, roș-albaștrii au ratat calificarea în Champions League după câteva înfrângeri usturătoare în fața unor adversari mai slab cotați. FCSB a prins faza principală din Europa League, însă performanțele au fost puține.

ADVERTISEMENT

Pe plan intern, FCSB nu a reușit nici în acest sezon să prindă fazele superioare din Cupa României, dar cea mai mare dezamăgire a fost ratarea play-off-ului. De la introducerea acestui sistem în România, mai precis din sezonul 2020-2021,

Totuși, FCSB rămâne cu șanse reale la calificarea în Conference League. Dacă roș-albaștrii o înving pe Dinamo pe Arcul de Triumf, în finala barajului programată pe 29 mai, de la ora 20:30, ar putea salva un sezon care părea compromis. „Câinii roșii” par să plece cu prima șansă, însă duelul are o miză uriașă și orice se poate întâmpla.

ADVERTISEMENT

Finală de foc pe Arcul de Triumf! FCSB joacă pentru Europa și pentru istorie

, am avea parte de o premieră în istoria campionatului României. Niciodată o echipă din play-out nu a reușit să ajungă în cupele europene prin intermediul barajului. De fiecare dată, în cele șase sezoane disputate, formațiile din play-off s-au impus în finală.

ADVERTISEMENT

Sezonul 2020/2021

Semifinală: Chindia – Viitorul 2-3

Finală: Sepsi OSK (play-off) – Viitorul 1-0

Sezonul 2021/2022

Semifinală: nu s-a jucat

Finală: Universitatea Craiova (play-off) – FC Botoșani (play-out) 2-0

ADVERTISEMENT

Sezonul 2022/2023

Semifinală: FCU Craiova – FC Voluntari 3-3 (5-4 la loviturile de departajare)

Finală: CFR Cluj (play-off) – FCU Craiova 1-0

Sezonul 2023/2024

Semifinală: Oțelul – U Cluj 0-2

Finală: Universitatea Craiova (play-off) – U Cluj 1-1 (5-4 la loviturile de departajare)

Sezonul 2024/2025

Nu s-a jucat. Echipele din play-out nu aveau licență pentru cupele europene.

FCSB poate astfel salva un sezon care părea pierdut. Campioana ultimelor două ediții din SuperLiga României poate prinde biletele pentru Conference League, competiție în care, conform coeficientului UEFA, ar avea un traseu destul de accesibil până în tururile avansate.