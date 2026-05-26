Niciodată nu s-a întâmplat asta în România! FCSB, aproape de o performață istorică. Totul se decide în derby-ul cu Dinamo

FCSB este la un singur meci de calificarea în Conference League. Roș-albaștrii pot deveni prima echipă din play-out care ajunge în cupele europene prin baraj, dacă o înving pe Dinamo pe Arcul de Triumf.
Alex Bodnariu
26.05.2026 | 10:50
FCSB este la 90 de minute de calificarea în cupele europene. Campioana ultimelor două ediții a câștigat semifinala barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, scor 4-3, iar în finală va da piept cu rivalii de la Dinamo. Am putea avea parte de o premieră în fotbalul românesc.

Sezonul celor de la FCSB a fost unul de coșmar. În preliminariile cupelor europene, roș-albaștrii au ratat calificarea în Champions League după câteva înfrângeri usturătoare în fața unor adversari mai slab cotați. FCSB a prins faza principală din Europa League, însă performanțele au fost puține.

Pe plan intern, FCSB nu a reușit nici în acest sezon să prindă fazele superioare din Cupa României, dar cea mai mare dezamăgire a fost ratarea play-off-ului. De la introducerea acestui sistem în România, mai precis din sezonul 2020-2021, roș-albaștrii nu au jucat niciodată în play-out.

Totuși, FCSB rămâne cu șanse reale la calificarea în Conference League. Dacă roș-albaștrii o înving pe Dinamo pe Arcul de Triumf, în finala barajului programată pe 29 mai, de la ora 20:30, ar putea salva un sezon care părea compromis. „Câinii roșii” par să plece cu prima șansă, însă duelul are o miză uriașă și orice se poate întâmpla.

În cazul în care FCSB ar reuși să o învingă pe Dinamo, am avea parte de o premieră în istoria campionatului României. Niciodată o echipă din play-out nu a reușit să ajungă în cupele europene prin intermediul barajului. De fiecare dată, în cele șase sezoane disputate, formațiile din play-off s-au impus în finală.

Sezonul 2020/2021
Semifinală: Chindia – Viitorul 2-3
Finală: Sepsi OSK (play-off) – Viitorul 1-0

Sezonul 2021/2022
Semifinală: nu s-a jucat
Finală: Universitatea Craiova (play-off) – FC Botoșani (play-out) 2-0

Sezonul 2022/2023
Semifinală: FCU Craiova – FC Voluntari 3-3 (5-4 la loviturile de departajare)
Finală: CFR Cluj (play-off) – FCU Craiova 1-0

Sezonul 2023/2024
Semifinală: Oțelul – U Cluj 0-2
Finală: Universitatea Craiova (play-off) – U Cluj 1-1 (5-4 la loviturile de departajare)

Sezonul 2024/2025
Nu s-a jucat. Echipele din play-out nu aveau licență pentru cupele europene.

FCSB poate astfel salva un sezon care părea pierdut. Campioana ultimelor două ediții din SuperLiga României poate prinde biletele pentru Conference League, competiție în care, conform coeficientului UEFA, ar avea un traseu destul de accesibil până în tururile avansate.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
