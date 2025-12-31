Niciun club de fotbal în top 10 cele mai valoroase din 2025! 13 miliarde de dolari e echipa de pe primul loc

ADVERTISEMENT

Fotbalul european nu are loc în top 10 cele mai valoroase cluburi sportive din lume. Topul este dominat de echipele din fotbalul american şi liga nord-americană de baschet, nu mai puţin de cinci cluburi depăşind bariera valorii de 10 miliarde de dolari.

Clubul Dallas Cowboys rămâne cel mai valoros, la nivel global. Din 2016, de când franciza americană a depăşit Real Madrid, deţine titlul de cel mai scump club sportiv din lume. În 2025 valorează 13 miliarde de dolari, cu 29% mai mult decât în 2024.

Real Madrid a condus topul până în 2016, dar niciun club de fotbal nu mai apare în topul celor mai valoroase cluburi sportive din lume întocmit de cei de la Forbes. În schimb, şi NBA domină topul, doar New York Yankees din baseball reuşind să pătrundă în acest top exclusivist în afara ligilor nord-americane de fotbal şi baschet.

Top 10 cele mai valoroase cluburi sportive din lume

Dallas Cowboys, NFL: 13 miliarde de dolari Golden State Warriors, NBA: 11 miliarde de dolari Los Angeles Rams, NFL: 10,5 miliarde de dolari New York Giants, NFL: 10.1 miliarde de dolari Los Angeles Lakers, NBA: 10 miliarde de dolari New York Knicks, NBA: 9.75 miliarde de dolari New England Patriots, NFL: 9 miliarde de dolari San Francisco 49ers, NFL: 8,6 miliarde de dolari Philadelphia Eagles, NFL: 8,3 miliarde de dolari La egalitate: Chicago Bears, NFL şi New York Yankees, MLB: $8.2 miliarde de dolari

Doar patru cluburi de fotbal în Top 50

Doar patru cluburi de fotbal sunt în top 50: Real Madrid, Manchester United, Liverpool şi Barcelona. „Galacticii” rămân cel mai valoros club de fotbal din lume, dar într-un deceniu au coborât de pe locul 1 la nivel global până pe 20, Real Madrid fiind evaluat la 6,75 miliarde de dolari.

Manchester United este pe locul 24 (6,6 miliarde de dolari), în timp ce Barcelona este pe 42, cu o valoare de 5,65 miliarde de dolari. Liverpool este pe locul 48, cu o valoare de 5,4 miliarde de dolari.

353 de miliarde de dolari valorează cluburile din Top 50

30 dintre cele 32 de cluburi din NFL sunt în top 50 cele mai valoroase din lume. 12 formaţii din NBA sunt în top, care e completat de cele patru din fotbal, două de Formula 1 (Ferrari pe 24 şi Mercedes, pe 34) şi două din baseball.

Top 50 cele mai valoroase cluburi sportive din lume valorează, în total, 353 de miliarde de dolari. Această sumă este cu 22% mai mare ca în 2024 şi cu 50% mai mare decât în 2021. Asta se datorează .

