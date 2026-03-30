Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Niciun club din România nu i-a urat sănătate lui Mircea Lucescu: „Nici Rapid, Dinamo sau Corvinul, pentru care a scris istorie!”

Cristian Măciucă
30.03.2026 | 16:30
Mircea Lucescu (80 de ani) a fost foarte aproape de o tragedie, duminică, 29 martie. Selecționerul României a fost internat de urgență la Spitalul Universitar, iar, acum, starea sa de sănătate este una bună. În ciuda nefericitului eveniment, niciun club din România nu i-au urat sănătate celui mai decorat antrenor român.

Gest dezamăgitor făcut de cluburile din România. Niciun mesaj pentru Mircea Lucescu!

Duminică, 29 martie, înainte să iasă cu „tricolorii” la antrenament, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la ședința tehnică pe care le-o ținea jucătorilor. Antrenorul în vârstă de 80 de ani a primit mai întâi ajutor din partea staff-ului medical al echipei naționale, după care a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar. Investigațiile amănunțite ale doctorilor au arătat că selecționerul României a suferit o sincopă cardiacă. Cu toate acestea, el a fost stabilizat, iar starea sa de sănătate este una bună în acest moment.

„Site-ul lui Dinamo nici nu a aflat de Mircea Lucescu că ar avea o problemă. ‘Familia Dinamo, biletul social, următorul pas, minutul 89, minutul care a făcut arena să vibreze’ scrie pe site-ul lui FC Dinamo, 1948.ro. Nici Rapid nu comunică nimic. ‘O zi cu Andrei Borza, amical Rapid – Afumați, bilete Rapid – U Cluj’, iar Corvinul Hunedoara, unde eu chiar l-aș vedea pe nea Mircea, din vară, pentru că va promova echipa. Corvinul Hunedoara, absolut nimic legat de nea Mircea. Sunt informații despre meciurile de campionat din Liga 2”, a citit Gabi Safta de pe paginile echipelor la care Mircea Lucescu a scris istorie, Corvinul Hunedoara, Dinamo și Rapid.

Cluburile din străinătate au reacționat prompt

FANATIK a verificat și paginile de Facebook ale celorlalte 14 echipe din SuperLiga, pe lângă Dinamo și Rapid, dar niciuna nu i-a transmis vreun mesaj de sănătate lui Mircea Lucescu. În schimb, „Il Luce” a fost susținut instant de Federația Turcă de Fotbal și de cluburi precum Beșiktaș, Galatasaray sau Șahtior Donețk. Decizia cluburilor din România i-a frapat pe cei aflați în studio la FANATIK SUPERLIGA. „Incredibil, dar adevărat”, a reacționat Dănuț Lupu. „Asta este România. De la Nadia și până la toată lumea”, a spus și Marius Mitran. „În Turcia, noi suntem apreciați. Deși eu am stat puțin acolo”, a transmis și Adi Ilie.

„Știi cum s-a dus Hagi la meci? Ca Împăratul Iisus Hristos. Cu turcii, în mulțime. Turcii, care urmau să joace împotriva fiului lui. Alai, de la hotel, cu telefoane, cu lume, cu tot peste el. Tot Istanbulul! Și era hotelul aproape”, a mai spus Marius Mitran. „Ne-au întrebat de ce plecăm pe jos, că poate vin turcii, să nu se întâmple ceva. Nu, că îl avem pe Hagi. Mergem liniștiți că turcii o să meargă cu Hagi. Nu am avut niciun fel de problemă”, a completat „Cobra” Ilie.

Mircea Lucescu a scris istorie la Dinamo, acolo unde, ca jucător, a cucerit 8 trofee, 7 titluri de campion și 1 Cupă a României. Apoi, ca antrenor, a luat un campionat (1990) și două cupe (1986, 1990). În calitate de tehnician al Rapidului, „Il Luce” luat campionatul și Supercupa, în 1999, și Cupa României, în 1998. În schimb, pe Corvinul Hunedoara a promovat-o ca antrenor la finalul sezonului 1979-1980.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
