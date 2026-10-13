Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

”Niciun euro mai puțin!” Neluțu Varga anunță câți bani vrea ca să vândă CFR Cluj. Exclusiv

Traian Terzian
13.10.2026 | 11:26
Niciun euro mai putin Nelutu Varga anunta cati bani vrea ca sa vanda CFR Cluj Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Suma minimă pentru care Neluțu Varga (55 de ani) ar vinde CFR Cluj. Sursă foto: colaj Fanatik
Neluțu Varga (55 de ani) a spus public suma de la care ar începe o negociere privind vânzarea clubului CFR Cluj. Patronul nu a exclus varianta să cedeze integral pachetul de acțiuni.
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Nu este pentru prima oară când Neluțu Varga admite faptul că ar putea vinde clubul CFR Cluj, dar de această dată a oferit și o sumă pentru care ar face acest lucru. Omul de afaceri a precizat, totuși, că în acest moment nu se pune problema unei astfel de tranzacții.

Neluțu Varga a dezvăluit suma pentru care ar vinde CFR Cluj

CFR Cluj traversează o nouă perioadă dificilă din punct de vedere financiar după ce a intrat din nou în insolvență. În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dat publicității mesajul pe care i l-a transmis Neluțu Varga cu privire la o posibilă vânzare a grupării din Gruia.

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”CFR Cluj este un brand fantastic. Când vii la CFR, simți acel vibe al campionului. Bineînțeles, deja e de notorietate lucrul acesta, eu am discutat despre vânzarea de acțiuni. Și nu mă ascund…

Dacă la un moment dat ar veni o ofertă foarte, foarte bună, aș putea să vând integral pachetul de acțiuni pe care îl dețin. Adică altcineva să devină proprietar proprietarul CFR-ului. Cel puțin în acest moment nu am intenția asta, sar știți cum e în viață, nu se știe niciodată.

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Pentru ca cineva să devină patronul lui CFR Cluj, ar trebui să-mi achite minimum 50 de milioane de euro. Aceasta este suma de la care ar porni o negociere serioasă. Dar nu se pune problema să vând acțiunile. Însă dacă s-ar întâmpla asta, n-aș negocia niciun euro sub 50 de milioane, pentru că CFR Cluj este unul dintre cele mai mari branduri din istoria fotbalului românesc. Și cred că am pus și eu umărul la această performanță cu adevărat extraordinară”, a fost mesajul lui Neluțu Varga.

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Neluțu Varga s-a contrat cu Hendrik Klein

În urmă cu două luni, omul de afaceri Hendrik Klein era prezentat ca un potențial salvator al clubului CFR Cluj. Între timp, acesta nu a mai ajuns în Ardeal și a fost ”dat dispărut” de conducătorii din Gruia.

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Însă, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Hendrik Klein a dezvăluit faptul că nu a dispărut nicăieri și chiar a fost prezent la derby-ul cu U Cluj. În plus, el a precizat că are o înțelegere semnată cu Neluțu Varga pentru a preluat 50% din acțiuni.

Însă, actualul patron din Gruia a negat cu vehemență această informație. Contactat de FANATIK, Varga a afirmat că au existat discuții și s-a redactat chiar și un draft de contract, dar nu a fost de acord cu ce era scris acolo și nu a semnat nimic.

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Suma minimă pentru care Neluțu Varga ar vinde CFR Cluj

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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