”Niciun euro mai puțin!” Neluțu Varga anunță câți bani vrea ca să vândă CFR Cluj. Exclusiv

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Nu este pentru prima oară când Neluțu Varga admite faptul că ar putea vinde clubul CFR Cluj, dar de această dată a oferit și o sumă pentru care ar face acest lucru. Omul de afaceri a precizat, totuși, că în acest moment nu se pune problema unei astfel de tranzacții.

Neluțu Varga a dezvăluit suma pentru care ar vinde CFR Cluj

CFR Cluj traversează o nouă perioadă dificilă din punct de vedere financiar după ce a intrat din nou în insolvență. În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dat publicității mesajul pe care i l-a transmis Neluțu Varga cu privire la o posibilă vânzare a grupării din Gruia.

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”CFR Cluj este un brand fantastic. Când vii la CFR, simți acel vibe al campionului. Bineînțeles, deja e de notorietate lucrul acesta, eu am discutat despre vânzarea de acțiuni. Și nu mă ascund…

Dacă la un moment dat ar veni o ofertă foarte, foarte bună, aș putea să vând integral pachetul de acțiuni pe care îl dețin. Adică altcineva să devină proprietar proprietarul CFR-ului. Cel puțin în acest moment nu am intenția asta, sar știți cum e în viață, nu se știe niciodată.

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Pentru ca cineva să devină patronul lui CFR Cluj, ar trebui să-mi achite minimum 50 de milioane de euro. Aceasta este suma de la care ar porni o negociere serioasă. Dar nu se pune problema să vând acțiunile. Însă dacă s-ar întâmpla asta, n-aș negocia niciun euro sub 50 de milioane, pentru că CFR Cluj este unul dintre cele mai mari branduri din istoria fotbalului românesc. Și cred că am pus și eu umărul la această performanță cu adevărat extraordinară”, a fost mesajul lui Neluțu Varga.

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Neluțu Varga s-a contrat cu Hendrik Klein

În urmă cu două luni, omul de afaceri Hendrik Klein era prezentat ca un potențial salvator al clubului CFR Cluj. Între timp, acesta nu a mai ajuns în Ardeal și de conducătorii din Gruia.

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Însă, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Hendrik Klein a dezvăluit faptul că nu a dispărut nicăieri și chiar a fost prezent la derby-ul cu U Cluj. În plus, el a precizat că .

Însă, actualul patron din Gruia . Contactat de FANATIK, Varga a afirmat că au existat discuții și s-a redactat chiar și un draft de contract, dar nu a fost de acord cu ce era scris acolo și nu a semnat nimic.

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