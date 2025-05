„Niciun Simion nu iese number one! Nu-l neglijați pe Macron”. Profeția lui Dumitru Dragomir pentru alegerile prezidențiale din Polonia

În Polonia este programat duminică, 1 iunie, al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, protagonişti fiind primarul capitalei Varşovia, Rafal Trzaskowski, şi independentul suveranist Karol Nawrocki. de deznodământul acestui scrutin.

Trzaskowski a câştigat primul tur cu mai puţin de 2% în faţa lui Nawrocki

Situţia de la alegerile din România pare trasă la indigo în Polonia, finala prezidenţială dându-se între un candidat pro-european și unul suveranist. De altfel, ambii finaliști de la noi, Nicuşor Dan şi George Simion, au mers în Polonia pentru a-şi susţine favoritul.

Spre deosebire de România, primul tur a fost câştigat în Polonia de candidatul pro-european. Rafal Trzaskowski a obţinut 31,36% din voturi, în timp pe Karol Nawrocki l-a urmat la aproape două procente, fiind preferat de 29,54% din electorat.

„Niciun Simion nu iese number one în zona asta de Europa”

În ciuda diferenţei surmontabile, de nici două procente, că Nawrocki ar putea să se impună şi să devină succesorul lui Andrzej Duda în funcţia de preşedinte al Poloniei. „Eu zic că nici la ei n-are şanse Simion. Iese tot Nicuşorul lor!”, a dat Dumitru Dragomir verdictul, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

Fostul şef al LPF consideră că influenţa preşedintelui Franţei este prea mare pentru ca rezultatul să fie altul, „Niciun Simion nu iese number one în zona asta de Europa. Are tălpi puternice. Nu-l neglijaţi pe Macron şi pe ăsta de la nemţi. Plus olandezii!”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Nu mai departe de duminica trecută, cu o zi înainte de a-și lua în primire mandatul de preşedinte al României, Nicuşor Dan a fost prezent la Varşovia, la un miting al ssuţinătorilor lui Rafal Trzaskowski.

„Într-o competiție globală intensă, nu ne putem dezvolta decât într-o într-o Uniunea Europeană puternică. Cred într-o Polonie puternică, într-o Uniune Europeană puternică”, spune Nicuşor Dan la miting. Anterior, înainte de turul doi al alegerilor din România, George Simion a mers şi el la un miting la Varşovia, organizat de susţinătorii lui Karol Nawrocki.

