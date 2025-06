„Niciun viitor!”. Marian Iancu, atac devastator la adresa naționalelor de tineret după eliminarea de la EURO: „Morți! Penibili!”

Marian Iancu nu s-a mai abținut după ce Fostul patron al Politehnicii Timișoara a transmis un mesaj devastator pe rețelele sociale după prestațiile României de la turneele de tineret.

Marian Iancu, atac dur la adresa tinerilor fotbaliști din România: „Nu avem niciun viitor”

Luna iunie a avut în prim-plan turneele finale ale categoriilor de U19 și U21, competiții la care România a fost prezentă. Dacă la Campionatul European din Slovacia băieții lui Daniel Pancu nu au reușit să obțină nici măcar un punct în grupă, tinerii fotbaliști de la U19 au scris istorie în tricoul naționalei.

După ce a obținut două victorii importante în grupe, contra naționalelor din Muntenegru și Danemarca, România U19 s-a calificat în semifinalele competiției, unde a întâlnit un adversar net superior. „Micii tricolori” și-au arătat colții abia în ultima jumătate de oră, când neerlandezii conduceau deja cu scorul de 3-0 și scăzuseră din „turație”.

Diferența de valoare dintre cele două echipe l-a oripilat pe Marian Iancu, care nu a mai rezistat și a răbufnit pe site-urile de socializare: „România U19 și România U21 ne-au arătat mediocritatea și lipsa de emancipare fotbalistică în care se află fotbalul nostru. Niciun viitor. Nimic. Lăsați oricare speranța. Doar comentatorii televiziunilor care au transmis cele două competiții au descoperit de niciunde aspecte pozitive.

Fotbal învechit, fără forță, fără putere și viteză, cu ceva talie și atât. Fără posesie și fără o circulație a mingii modernă, dar cel mai rău, fără potență fizică, care la vârsta lor trebuia să exceleze. Morți din minutul 60. Penibili! Să schimbăm ceva, ne trebuie două generații consecutive. Dacă ne apucăm azi, calculați voi câți ani de dezamăgiri avem în față”, a scris Marian Iancu pe profilul său de Facebook.

Și Ion Marin a avut reproșuri după eșecul de luni seară

Deși a reușit o performanță bună, ducând echipa până în semifinale, selecționerul României U19, Ion Marin, însă a încercat să fie cât se poate de echilibrat în declarații:

„Se pare că am reușit ceva, am avut trei meciuri foarte bune în care am reușit să luăm puncte. Din păcate, am pierdut în semifinale. Am un regret că nu am dat golul doi, parcă era mai frumos. Nu vreau să intru într-o zonă în care să înșiruim și defecte, și altele. Se putea mai mult. Am luat penibil primul gol, dar a fost o echipă care a pasat foarte repede, au fost reactivi. Așa este fotbalul”, a declarat Ion Marin la finalul partidei.

