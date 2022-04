Nick de la N&D are o fiică extrem de talentată. Andreea calcă pe urmele artistului

Fostul coleg de trupă al artistei Delia are o fiică extrem de talentată. Tânăra cochetează cu muzica, dovadă că acum calcă pe urmele tatălui ei cu care are o relație foarte frumoasă. Cei doi se înțeleg ca doi buni prieteni.

Nick de la N&D, apropiat de fiica sa. Andreea este pasionată de muzică

Fiica lui Nick de la N&D, Andreea, a lansat recent un , alături de Bibi. Muzica nu este singurul talent pe care îl are tânăra, care pe deasupra este pasionată de dans, fotografie și desen.

ADVERTISEMENT

De asemenea, adolescenta realizează picturi pe piele foarte frumoase și își dorește ca după terminarea clasei a VIII-a să se focuseze mai mult pe atuurile sale. Ea speră să ajungă la potențialul de al tatălui ei.

„Mi-ar plăcea extrem de mult ca în viitorul apropiat să ajung la potențialul tatălui meu și la nivelul lui, ca și artist. După ce termin examenele clasei a 8-a o să mă focusez mult mai mult pe toate atuurile mele.

ADVERTISEMENT

Cel mai de preț lucru ar fi să fac o melodie cu tata sau un remake împreună cu el în viitorul apropriat”, a declarat Andreea într-un interviu pentru .

Andreea, pasionată de picturi de piele. Cum a început

„Pasiunea mea cu picturile pe piele vine încă din perioada carantinei, în pandemie, când eram blocată în rețeaua tik tok-ului, căutând încontinuu și descoperind această activitate.

ADVERTISEMENT

Am văzut un astfel de make-up la o fată din afară, apoi la una din România și o scânteie s-a declanșat în mintea mea. Am zis că trebuie să încerc și eu să recreez un make-up de genul ăsta, așa că prima dată am început cu niște simple farduri colorate, rătăcite prin sertare.

A început să îmi placă așa mult încât îmi făceam în fiecare zi câte un machiaj pe față. Cu timpul mi-am cumpărat vopsea specială și pensule speciale pentru acest tip de machiaj, dezvoltând astfel o pasiune dintr-o simplă căutare pe internet”, a mai spus fiica lui Nick de la N&D, mai arată sursa citată.