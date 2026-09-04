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Cum a scăpat Nick Kyrgios de suspendare după ce a fost depistat pozitiv la cocaină! Răsturnare incredibilă de situație!

Controversatul jucător australian Nick Kyrgios (31 de ani) a fost depistat pozitiv cu cocaină în timpul turneului ATP 250 de la Mallorca. Cum a scăpat, de fapt, de suspendare.
Mihai Dragomir
04.09.2026 | 09:00
Cum a scapat Nick Kyrgios de suspendare dupa ce a fost depistat pozitiv la cocaina Rasturnare incredibila de situatie
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Cum a scăpat Nick Kyrgios de suspendare după ce a fost depistat pozitiv cu cocaină. Foto: Hepta.
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Vestea că Nick Kyrgios a fost depistat cu cocaină a căzut ca un trăsnet pentru fanii tenisului, însă cazul a avut o rezolvare rapidă și neașteptată. ITIA (Agenția Internațională de Integritate a Tenisului) a confirmat că australianul a fost suspendat, dar vestea cu adevărat șocantă este că perioada de ineligibilitate tocmai s-a încheiat.

Nick Kyrgios, prins cu cocaină! A recunoscut totul în fața anchetatorilor

Nick Kyrgios, fostul număr 13 în clasamentul ATP, a fost suspendat provizoriu din tenis după ce a fost depistat pozitiv la cocaină. Australianul a furnizat o probă pe 22 iunie, în timpul turneului ATP de la Mallorca, iar analizele au indicat prezența benzoilecgoninei, un metabolit al cocainei. Suspendarea provizorie intrase în vigoare pe 4 august.

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În stilul său caracteristic, Kyrgios nu a încercat să ascundă adevărul și a recunoscut consumul de droguri în timpul unui interviu cu anchetatorii ITIA. El a explicat că a consumat cocaină în mod social, la o petrecere în timpul unei nopți petrecute în oraș, chiar înainte de a intra pe teren (unde a fost învins de compatriotul său, Adam Walton).

Cum a scăpat Nick Kyrgios de pedeapsă, de fapt

Potrivit regulamentelor WADA, pedeapsa standard pentru o astfel de abatere (consum de substanțe recreative în afara competiției) este de trei luni. Totuși, ITIA a redus suspendarea la o singură lună, după ce Nick Kyrgios a acceptat să se interneze și să urmeze un program de tratament și reabilitare aprobat de agenție.

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Cum suspendarea sa a început retroactiv pe 4 august, aceasta a expirat oficial ieri, pe 3 septembrie 2026. Astfel, începând de vineri, 4 septembrie, australianul, care a primit o replică dură de la Simona Halep după incident, este liber să revină în competiții, dar va pierde toți banii și punctele acumulate la turneul din Spania.

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Mesajul cutremurător al lui Nick Kyrgios: „M-am simțit neajutorat și singur”

Totuși, Kyrgios a anunțat că, pentru următoarele 28 de zile, se va retrage complet din viața publică și de pe rețelele de socializare pentru a se concentra exclusiv pe recuperarea sa. Măcinat de accidentări grave la genunchi și încheietură în ultimii ani, el a jucat doar patru meciuri oficiale de simplu în 2026, prăbușindu-se până pe locul 918 ATP. Într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, rebelul tenisului și-a cerut scuze publicului.

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„Am făcut o greșeală uriașă și îmi asum întreaga responsabilitate. Îmi cer scuze fanilor, familiei, sponsorilor și tuturor celor apropiați. Mai presus de toate, le cer scuze copiilor care mă urmăresc. Știu ce exemplu ofer și sunt profund dezamăgit de mine. Nu caut scuze, dar vreau să ofer un context. Ultimii ani, cu toate aceste accidentări, m-au distrus fizic și mental. Corpul meu nu a mai fost capabil să facă ceea ce mintea se aștepta să facă.

Faptul că trebuie să accept că mă apropii de finalul carierei a fost mai greu decât mi-am imaginat vreodată. Să renunț la ceva ce a însemnat toată viața mea este unul dintre cele mai grele lucruri. Au fost momente în care m-am simțit complet neajutorat și singur. Dar nimic din toate astea nu scuză ceea ce am făcut”, a fost mesajul lui Nick Kyrgios, citat de Marca.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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