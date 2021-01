Nick Kyrgios, schimbare totală de atitudine față de Rafa Nadal: „De asta îmi place”

Cunoscut pentru declarațiile sale deloc prietenoase, Nick Kyrgios a surprins total în ultima vreme. Australianul nu l-a mai atacat pe Rafa Nadal, ba chiar a început să îl laude pe spaniol.

În vârstă de 25 de ani, Kyrgios s-a făcut remarcat în lumea tenisului mondial atât grație talentului său, dar și prin intermediul declarațiilor controversate pe care le-a oferit de-a lungul vremii.

Una dintre „țintele” declarațiilor sale a fost Rafa Nadal, însă în ultima perioadă Kyrgios și-a schimbat atitudinea față de spaniol și a început să îi transmită tot mai multe mesaje de apreciere.

Nick Kyrgios, schimbare totală de atitudine față de Rafa Nadal. Spune că iubește să joace contra lui

Rivalitatea dintre australianul Nick Kyrgios și Rafael Nadal este una dintre cele mai intense din lumea tenisului contemporan. În principal, din cauza declarațiilor controversate pe care Kyrgios le-a oferit în dese rânduri despre spaniol. Chiar dacă Nadal a fost diplomat și a evitat de multe ori să îi răspundă, Kyrgios a reușit să întrețină de unul singur relația tensionată dintre cei doi.

Spaniolii de la AS remarcă faptul că, în ultima perioadă, australianul și-a „înmuiat” discursul dur pe care îl avea la adresa lui Rafa Nadal și chiar a început să îl complimenteze pe spaniol. Mai întâi, Kyrgios a oferit un interviu după cel de-al treisprezecelea succes al spaniolului la Roland Garros, în care a declarat: „Nadal este absolut incredibil. E de parcă Roland Garros ar fi terasa casei lui”.

Cu o lună înainte de startul Australian Open, Kyrgios a postat pe Instagram o înregistrare cu un punct jucat alături de Nadal la ediția precedentă a turneului de la antipozi. Foarte ofensiv, spaniolul l-a plimbat pe australian pe tot terenul, înainte ca acesta să trimită în fileu un voleu.

Punctul a fost câștigat de Nadal, iar Kyrgios s-a prăbușit la podea. Chiar și așa, sportivul clasat pe locul 46 în ierarhia ATP pare că s-a bucurat de acele momente: „De asta îmi place să joc împotriva lui Nadal”, a scris el în descrierea videoclipului publicat.

Contre dure în trecut: „E enervant” și lovitură intenționată în piept

Rivalitatea dintre Nick Kyrgios și Rafa Nadal nu este una de factură recentă, deși sportivul din Australia este de-a dreptul neexperimentat, comparativ cu sportivul din Spania. Totul a început în 2014, la Wimbledon, atunci când tânărul de doar 19 ani, Nick Kyrgios, îl învingea pe Rafa Nadal cu 7-6, 5-7, 7-6, 6-3. Era pentru prima oară în istorie când un jucător din afara top 100 (Kyrgios era pe 144) învingea liderul mondial.

Au urmat episoade mult mai tensionate în afara terenului, cele mai multe pornind din partea australianului. Nadal a oferit câteva declarații acide, însă doar ca răspuns la ieșirile ciudate ale lui Kyrgios. Australianul a făcut de multe ori figurație pe teren, când vedea că pierde, iar Nadal l-a criticat în 2019: „Ar putea câștiga turnee de Grand Slam, dar există un motiv pentru care este așa în spate în clasament. Are această lipsă de respect față de adversari, față de public și față de el”, spunea spaniolul după ce era învins de Kyrgios la Acapulco, la capătul unui meci în care australianul s-a dat lovit în primul set. Mai mult decât atât, Toni Nadal, unchiul și antrenorul lui Rafa, l-a numit „needucat” pe Kyrgios.

„Am fost 12 ani la școală, idiotule! sunt foarte educat. Te înțeleg că ești supărat că ți-am bătut familia, dar nu vorbi despre mine”, i-a replicat australianul. În timpul meciul de la Wimbledon, tot din 2019, Nadal a primit o minge în piept din partea adversarului său. Kyrgios nu și-a cerut scuze și a admis, după partidă, că a comis gestul în mod intenționat. „Câte titluri are tipul? Câți bani are în cont? Poate să mai ia și câte o minge în piept!”, a comentat acesta incidentul.