Nick Negumereanu, primul interviu după victoria istorică din UFC. Luptătorul a vorbit pentru Fanatik de pe aeroport. Exclusiv

Nick Negumereanu, luptătorul brașovean de categorie semigrea, a scris istorie! Pe 20 iunie, a devenit primul român victorios în cea mai importantă promoție de MMA din lume.

ADVERTISEMENT

În gala , Nicolae Negumereanu l-a învins la puncte pe americanul Aleksa Camur și, în drumul din „Orașul păcatelor” către România, a discutat în exclusivitate cu FANATIK.

Semigreul brașovean este, la 26 de ani, omul momentului în sporturile de contact. Aflat la doar al doilea său meci în cușca , „Nick” a obținut o performanță așteptată îndelung de țara noastră: prima victorie românească în promoția multimilionarului

ADVERTISEMENT

5 miliarde de dolari e valorea netă a Ultimate Fighting Championship

Nick Negumereanu, primul interviu după victoria istorică din UFC: „Doar credința în Dumnezeu m-a făcut să depășesc două operații în ultimii doi ani”

„Nick”, în momentul în care vorbim, au trecut doar câteva ore de la o performanță istorică. Ești primul român care câștigă în UFC!

– Sunt foarte bucuros pentru această victorie! Sunt și mai bucuros că lumea apreciază acest rezultat și îmi pare bine că mă întorc acasă să îmi văd familia.

ADVERTISEMENT

Cui dedici această victorie?

– În primul rând lui Dumnezeu. Nu mai luptasem de doi ani, doi ani în care am avut două operații. Una la spate și alta la genunchi și doar credința în Dumnezeu m-a făcut să depășesc aceste probleme. În același timp vreau să dedic această victorie și antrenorilor mei, care îmi sunt ca niște părinți, familiei, prietenilor și nu în ultimul rând sponsorilor, care au făcut posibil acest cantonament din SUA.

6 săptămâni s-a pregătit Nicolae Negumeranu în SUA pentru meciul cu Aleksa Camur

ADVERTISEMENT

„Arbitrul a fost un pic indulgent cu mine”

Ce a fost cel mai greu înainte de acest meci? Cântarul?

– Cântarul nu pot spune că a fost dificil. Alte lucruri au fost dificile, dar nu vreau încă să vorbesc despre ele. Am ținut regim și totul a decurs ok. Nu am avut foarte multe de slăbit. În jur de cinci kilograme.

Ai apucat să revezi lupta? Pentru că nu pot să nu te întreb și de controversele care au apărut. A fost așa cum au spus unii, că meritai să fii depunctat?

ADVERTISEMENT

– Nu am apucat încă să revăd meciul. Vreau să stau câteva zile, să mă relaxez și apoi o să văd ce am greșit, unde mai am de lucrat. Îmi aduc aminte că m-am ținut de gard, e adevărat. Nu a fost cel mai ok lucru și chiar îmi pare rău. Dar, din cauza oboselii, nu mi-am dat seama că mă țin de gard. Pot spune că arbitrul a fost un pic indulgent cu mine și că mă putea depuncta.

„Cea mai mare calitate a mea este ambiția, iar cel mai mare defect e că sunt un întârziat. Mi se mai întâmplă și la antrenamente, dar nu prea des, pentru că antrenorii sunt duri și nu îmi permit așa ceva” – Nick Negumereanu

Ce s-a schimbat de la primul tău meci în UFC, în care ai luptat la fel, cu inima, dar pe care nu ai reușit să îl câștigi?

– După debut a fost o perioadă foarte grea pentru mine. Nu îmi mai reveneam cu spatele. Aveam dureri continue. Nu mă puteam antrena. Au fost doi ani de zile plini de încercări.

ADVERTISEMENT

10-1 este palmaresul lui „Nick” în MMA

Numele Nicolae Negumereanu este acum pe buzele multor români și sunt sigur că toți vor să te cunoască și mai bine. Cum arată o zi normală din viața lui „Nick”?

– În timpul săptămânii mă antrenez de două ori pe zi, dimineața și seara. Între antrenamente mă odihnesc, mănânc. Sâmbăta fac un antrenament, iar duminica merg să mă plimb pe munte. Viața mea pare plictisitoare, cred, văzută din afară.

Ce alte pasiuni ani?

– Din păcate nu am prea mult timp liber. Dacă aș avea, cu siguranță aș face foarte multe chestii. Mi-ar fi plăcut să îmi iau o bicicletă electrică sau un ATV și să urc pe Munții Bucegi. În mod cert, m-aș fi plimbat mult mai mult, dar făcând sport de performanță nu am timp pentru pasiunile mele.

Este ceva ce ai vrea să îmbunătățești la tine?

– Da, aș vrea să îmi antrenez mai mult creierul. (râde) Pentru că e cel mai important mușchi din organism.

„Lucian Bute e un om uriaș! Datorită lui m-am apucat de sport”

Ai vreun model din lumea sportului, care să te fi inspirat în carieră?

– Lucian Bute, Sandu Lungu, Leonard Doroftei. Sportivii români sunt idolii mei. Lucian Bute e un om uriaș! Când eram mic, el era campion mondial și îmi doream și eu să ajung așa, să reprezint țara cu succes. Datorită lui m-am apucat de sport și datorită lui Sandu Lungu m-am apucat de MMA.

Știu că poate părea o întrebare ciudată pentru un sportiv, dar totuși, ai vreun viciu?

– Singurul meu viciu este sportul. (râde). Este singurul lucru de la care nu mă pot abține. Dacă mă simt bine și am chef, mă antrenez chiar și duminica.

Nu ai probleme să faci cântarul, deci mă gândesc că nu ești vreun gurmand. Sau…

– Nu am un fel de mâncare preferat. Mie îmi place toată mâncarea! Aș mânca orice! (râde)

„Fraților, hai să iubim țara asta! Hai să fim naționaliști!”

Știu că e departe momentul, dar te-ai gândit ce vrei să faci când te vei retrage?

– Deocamdată nu mă văd făcând altceva în afară de sport. Și când mă voi retrage vreau să rămân tot în lumea sportului. Probabil voi dori să mă apuc de antrenorat. Iubesc sportul, trăiesc pentru el!

Un mesaj pentru românii care te-au susținut și pentru cei care acum încep să te cunoască?

– Fraților, hai să iubim țara asta! Hai să fim naționaliști! Poporul român are multe de spus. Țara e atât de frumoasă și are un potențial enorm. Dacă n-am avea o părere atât de proastă despre noi, am realiza multe lucruri.

„Cu primii bani din sport am mers cu mama la cumpărături”

Cu primii bani câștigați din sport ce ai făcut? Îți mai amintești?

– Au fost vreo 500 de lei, indemnizația de la lupte. Cred că aveam 18-19. Eram în culmea fericirii. Simțeam că munca mea e răsplătită. Țin minte că am luat banii și am mers cu mama la cumpărături.

„De copil am simțit o chemare pentru sport. Din păcate, familia mea avea o situație materială dificilă și nu a putut să mă dea de mic la sport. Dar am crescut și, pe la 16-17 ani, m-am dus singur. Nu am mai așteptat ajutorul lor” – Nick Negumereanu