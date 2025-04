Nick NND renunță la carne în perioada Paștelui: ”Voi ține post negru, doar cu apă, în ziua de vineri”

De Paște, Nick NND, unul din concurenții noului sezon Te cunosc de undeva! va avea un meniu diferit, fără carne, bazat doar pe legume și ouă.

Artistul spune că s-a hotărât să nu mai consume carne recent, la filmările show-ului din care face parte, la Antena 1, în de aceste sărbători va mânca mai lejer. El a mărturisit, pentru FANATIK, că vineri își dorește să țină post negru, iar de Paște să mănânce ouă, legume, salate și cozonac.

Ce meniu va avea Nick NND, de Paște: „Am primit un personaj din partea Ruletei din rândul animalelor și m-am decis să mă las de carne. O să mănânc verdețuri”

Am intrat în săptămâna Paștelui. Cum te pregătești pentru această sărbătoare?

. Mi-am luat salate, mi-am luat ceapă, fac un drob doar cu… stai.. am voie ouă? Da! Și ouă. Vreau să spun că nu mănânc carne. Asta e ideea, că mieii nu vor avea de suferit din cauza mea (râde – n.r.). Tocmai ce am primit un personaj din partea Ruletei din rândul animalelor (o să vedeți mai târziu) și m-am decis să mă las de carne. O să mănânc verdețuri (râde – n.r.).

Ești genul de persoană care face cadouri apropiaților de Sărbători?

Problema la mine este căutatul prin magazine. Dacă aș ști că e un cadou acolo, dinainte, eu să merg să-l iau, ar fi fost perfect. Îmi place să fac cadouri, dar nu-mi place să le caut. Prefer să le comand.

Ții post? Sau ai alte obiceiuri pe care le respecți în această perioadă?

Am ținut post negru, cel mai mult am ținut vreo trei zile, doar cu apă. Probabil asta voi face și vineri.

„Este singura zi din an când consum ouă fierte, deoarece în rest aleg omletă sau ou ochi”

Cum arată masa de Paște, la voi în familie? Ce nu poate lipsi de acolo?

Masa de Paște este rotundă, pentru că așa este în bucătărie (râde – n.r.). Pe masă trebuie să avem pasca, îmi place, sunt fan. Ouă că… ouă roșii. Cred că este singura zi din an când consum deoarece în rest aleg omletă sau ou ochi. În rest, spuneam, să am verdețuri… și treacă de la mine, o felie de cozonac.

Cum e pentru voi să vă urmăriți de acasă, în emisiune? Simțiți că ați face ceva diferit?

Asta e cea mai grea socoteală care mi se putea întâmpla vreodată în viață.

Pentru că înainte mă uitam din fotoliu la ceilalți artiști și mă întrebam: Cum face frate? Cum o reuși să facă?

Acum că am fost în socoteala asta, e puțin, nu știu cum să spun, dar uitându-mă la ce am făcut, nu-mi vine să cred. Când mă uit și zic: ”bă, eu am făcut asta? Când am reținut toate astea? Când am cântat în tailandeză? Când am făcut o mișcare?”. Transformarea te bagă într-o transă, în care, după ce ai ieșit, nici nu poți să crezi ce ai putut să realizezi.

Cum să vă spun eu, știți că sunt anumite stări sau trăiri care nu se pot descrie în cuvinte, sau cuvintele sunt prea sărace pentru a transmite sau a pune în valoare anumite emoții. Și atunci trebuie să le treci, ca să le înțelegi, să le simți cumva, nu se transpun în cuvinte.