Milionarul Nick Rădoi nu are liniște în relație. Ultima întâmplare cu Mădălina Apostol spune multe

Milionarul nu are liniște în relație atunci când partenera sa de viață este plecată de lângă el și stă o perioadă mai lungă în România. De circa o lună este plecată din Statele Unite ale Americii.

Este unul dintre cei mai de succes afaceriști din țara noastră, deși trăiește în America de foarte mulți ani. Din păcate, asta nu-l ajută pe plan sentimental, unde se simte dezamăgit.

Ultima întâmplare cu Mădălina Apostol spune foarte multe. Nick Rădoi nu mai suportă schimbările prin care trece atunci când nu este lângă el și este decis să facă un pas decisiv.

Nick Rădoi a oferit detalii despre relația cu Mădălina Apostol. Ce nu mai suportă afaceristul

Nick Rădoi este devastat după ce a rămas singur în America, subliniind faptul că a pus foarte mare suflet în relația de dragoste cu Mădălina Apostol. Acum este gata să ia o hotărâre radicală.

Nu este vorba de nuntă, așa cum poate s-ar fi așteptat mulți, ci despre o despărțire. va lua în perioada următoare cea mai bună decizie pentru partenera sa, cât și pentru el.

„Au trecut 4 săptămâni de când Mădălina e în România. O înțeleg și eu, nu e ușor să lași tot și să pleci, tocmai de aceea nu o bat la cap cu nimic!

Am muncit mult la relația asta, timp de 9 ani, dar cred că am pus prea multă presiune și am ajuns la concluzia că cel mai bine e să o las pe ea să-și aleagă drumul vieții”, a mărturisit Nick Rădoi pentru publicația .

Nick Rădoi, decis să pună piciorul în prag, în relație

„Promisiunile ei sunt mari când este lângă mine, dar când se întoarce în România se schimbă totul. Dacă ea nu se hotărăște, în scurt timp voi lua eu o decizie finală și pentru ea.

Voi pune punct. Adică, eu nu pot să continui așa într-un «du-te, vino»! Nu am cum să mă întorc în România, sunt lucruri în viața mea pe care nu mai am cum să le schimb.

Aici am case, afaceri, tot. Dacă mi-ar zice că nu poate lăsa totul baltă, aș înțelege-o! Când e în țară, Mădălina e altă persoană, se pune presiune din partea celor din jur.

De aceea zic că nu e ușor și o înțeleg! Orice decizie a ei pentru mine va fi ok”, a mai adăugat omul de afaceri Nick Rădoi, mai arată sursa menționată mai sus.