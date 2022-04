Nico, cerere neobișnuită din partea unui copil: „Am spus da”

Nico a oferit un interviu în care a vorbit despre cariera ei. Artista a dezvăluit care a fost cel mai greu moment prin care a trecut de-a lungul anilor, dar și care a fost cea mai haioasă întâmplare. O fetiță i-a cerut să fie mama ei.

Nico, propunere inedită din partea unei fetițe. Cântăreața a acceptat

Într-un interviu acordat pentru , Nico a dezvăluit care a fost cel mai amuzant moment din cariera sa. În timpul unor cursuri pe care le susține împreună cu Luminița Anghel, o fetiță a venit către ea cu o propunere inedită.

Micuța a întrebat-o dacă vrea să fie mama ei. Artista , astfel că cererea elevei sale a înduioșat-o și i-a spus că acceptă.

„Am un masterclass împreună cu Luminița Anghel și a venit la un moment dat o fetiță de 7 ani, m-a luat în brațe și mi-a zis ‘Doamna Nico, nu vreți să fiți mama mea?’ Am zis ‘da’. A fost superb”, și-a amintit Nico.

Invidia colegilor de breaslă nu ajunge la Nico

Nico a dezvăluit că, în cazul său, invidia colegilor de breaslă nu o poate afecta. Recunoaște că nu s-a aflat în astfel de situații deoarece încearcă să nu facă nimic care i-ar putea răni pe cei din jur.

La rândul său, cântăreața susține că nu a fost niciodată geloasă pe succesul altora. În cariera sa, cântăreața este susținută de prieteni și consideră că merită acest lucru.

„Eu nu am fost invidioasă niciodată, dimpotrivă, mi-a plăcut să am competiție. Le sugerez celor care sunt un pic invidioși să fie competitivi pentru că altfel nu crești.

Am colegi care vin cu mine, prieteni care sunt tot în domeniu muzicii și vin cu mine când am un eveniment. Chiar le face plăcere. Probabil că se simt și foarte bine alături de mine. Sunt respectată, sunt un om minunat, așa consider eu”, a declarat cântăreața.

Întrebată care a fost cel mai greu moment din viața sa, Nico a afirmat că este vorba de moartea tatălui său. Artista și-ar fi dorit ca acesta să-i fie mai mult alături și să aibă ocazia să-i vadă parcursul în domeniul muzical.