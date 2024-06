Nicola îi dă dreptate Corinei în scandalul Babasha: „S-au cam încurcat în cuvinte”

Nicola, fană înrăită a trupei Coldplay, n-a gustat momentul manelistic al artistului Babasha de la concertul care a avut loc pe 13 iunie. Recitalul tânărului a indignat o mare parte a publicului atunci, huiduindu-l copios.

Nicola, de partea Corinei în scandalul Babasha

A urmat apoi o adevărată dezbatere națională, românii poziționându-se în două tabere: pro și contra manele la concertele unor trupe care nu au cochetat niciodată cu acest gen muzical.

Una din tabere, cea în care se află și Nicola, susține că introducerea în scenă a lui Babasha nu a avut nicio treabă cu profilul trupei Coldplay și nici cu al publicului care ascultă muzica formația. O altă tabără i-a acuzat pe cei care au contestat maneaua de la concert că sunt ipocriți și că ascultă și ei manele, ca și cum toată lumea ar face asta și n-ar recunoaște. Au urmat, firește, acuzațiile de rasism, după ce argumentele inițiale chiar ale managementului trupei au fost cu totul diferite.

Corina a fost una din artistele care a avut curajul să nu se ducă cu valul, iar pentru asta a fost înjurată, batjocorită pe rețelele de socializare, blestemată și amenințată de către cei care… militau pentru toleranță și incluziune! Nicola susține că nu are nimic împotriva lui Babasha, ba chiar crede că s-ar putea ca în spatele scandalului să fie totul bine gândit pentru

„Managementul lui o fi făcut vreo fază ca el să iasă în evidență”

„Măi, n-am nimic cu băiatul ăla! Am înțeles că este student la Conservator, iar asta înseamnă că a fost cumva coleg cu copiii mei. Eu știu ce e la Conservator, oamenii acolo sunt foarte ok. Nu am nimic cu el personal, însă mi s-a părut foarte neinspirat acel moment. Nici n-am înțeles… Eu n-am fost la concert. Mi-aș fi dorit să mă duc, dar nu am mai prins bilete încă de anul trecut. Mi-am dorit să fac rost măcar de o invitație. Nu mai erau, clar. Nu am găsit nimic.

Eu sunt fană Coldplay, să știi! Per total, mi s-a părut foarte neinspirat momentul, dar mă gândesc așa, că managementul lui o fi făcut vreo fază tocmai ca el să iasă în evidență, lumea să arunce în el cu pietre, știi? El deodată să răsară și să fie arhi-supercunoscut”, a declarat Nicola, pentru FANATIK.

Nicola mai spune că Babasha nu era atât de cunoscut pe cât spuneau unii și alții. Ea, care petrece destul de mult timp pe rețelele sociale, nu a aflat despre existența lui până la show-ul Coldplay.

„Nu e felia mea”

„El nu era cunoscut. Eu sunt tiktokăreață. Eu știam că ăștia care sunt printre primii în trend în YouTube sunt Smiley, Andra… Andra a și luat un premiu dat de YouTube, nu mai țin minte pentru ce l-a luat. În niciun caz Babasha nu era numărul unu pe YouTube. Nu am nimic cu el, să-și facă treaba omul, nu e felia mea, nu mă deranjează cu nimic.

A fost total neinspirat și s-a creat acel moment urât unde s-a pierdut conexiunea între Coldplay și public. Până atunci, Coldplay și publicul erau conectați 100%. Ei, din momentul ăla, s-au deconectat”, ne-a mai spus, vehementă, Nicola.

a amintit de concertul pe care Coldplay l-a avut la Budapesta, unde nu a tratat publicul maghiar așa cum s-a întâmplat la noi, militând excesiv pentru toleranță și incluziune.

În Ungaria, pe scenă nu a urcat vreun cântăreț local de manele, în condițiile în care genul este destul de popular și la vecinii noștri.

Nicola respinge acuzațiile de rasism asupra celor care au huiduit la Coldplay: „S-au cam încurcat în vorbe”

„Și la Budapesta de ce nu a fost acest mesaj? Eu i-am mai urmărit să văd ce fac, nu s-a mai întâmplat asta nicăieri, nicăieri! Nu știu, s-au cam încurcat în cuvinte. O dată au zis că l-au luat pentru că era numărul unu pe tot YouTube-ul, ceea ce nu era. O dată au zis că nu știu ce, să se termine cu rasismul! Nu era vorba despre rasism, Dumnezeule mare!

Nicio treabă cu rasismul sau poate că sunt unii, nu știu, frate! Chiar am văzut niște videoclipuri pe TikTok, că se face mișto la greu despre momentul ăsta, mă distrează maxim. E un copil dintre mulți care au trecut la Conservator, ca și copiii mei”, a mai spus Nicola, în exclusivitate pentru FANATIK.