Nicola, incident teribil într-un autobuz din București. Ce a pățit cântăreața: „Mi s-a zdruncinat creierul”

Nicola a avut parte de un incident teribil în timp ce se afla într-un autobuz din Capitală. Cântăreața s-a lovit foarte tare la cap atunci când șoferul autovehiculului a pus o frână bruscă.

Artista acum câțiva ani. Nicola a venit în platoul unei emisiuni pentru a povesti clipele de coșmar prin care a trecut în mijlocul de transport în comun.

Nicola, incident teribil într-un autobuz din București. Ce a pățit cântăreața

Nicola a avut parte de un incident teribil într-un . După ce șoferul a pus o frână bruscă, artista s-a lovit cu capul de geam. Fața ei s-a umflat și s-a învinețit în urma impactului și îl acuză pe șofer pentru cum a frânat.

Mai mult, au fost și călători care s-au dezechilibrat și au căzut la podea din cauza frânei pe care a pus-o conducătorul auto.

Interpreta hitului „Milioane” a încercat să-i ceară socoteală șoferului pentru cele întâmplate. Din păcate, aceasta nu a fost susținută de nimeni, deși toți au fost afectați de incident.

„Am făcut cunoscut faptul că eu circul destul de des cu mijloacele de transport public în comun și astăzi am avut parte de un episod foarte rău. Aș fi trecut cu vederea, dacă nu se întâmpla ceea ce a urmat după.

Șoferul a pus o frână neașteptată pentru toată lumea din autobuz, toată lumea a venit spre față, acolo unde eram eu, mulți au căzut pe jos.

Eu eram umflată, am stat cu gheață pe față ca să nu se învinețească, am simțit că mi s-a zdruncinat creierul, am dat cu fața de geam.

Iar șoferul, care stătea foarte relaxat, nici nu a venit să-și ceară scuze, nu a venit în autobuz să ridice omul de pe jos, iar când i-am spus acest lucru a avut o reacție de nepăsare.

El a văzut ce s-a întâmplat, dar cu toate acestea nici măcar scuze nu și-a cerut și oricum doar eu mă certam cu el, nu a intervenit nimeni”, a declarat Nicola la Antena Stars, potrivit

Nicola a mai spus că nu a știut unde să-l reclame pe șoferul respectiv și i-ar plăcea să existe mai multă civilizație în România. Artista spunea, la un moment dat, că ar vrea să părăsească țara.

Cu ce se ocupă Nicola după retragerea din showbiz

Nicola se afla în topuri la începutul anilor 2000, atunci când melodiile ei se auzeau la toate posturile de radio. La un moment dat, blondina a ales să pună pe primul loc viața de familie. Prin urmare, aceasta a dispărut din lumina reflectoarelor.

Îndrăgita artistă este pasionată de dans, iar acest lucru o ajută să-și mențină silueta la 52 de ani. Totul a început în 2010, atunci când a participat la emisiunea „Dansez pentru tine, difuzată la Pro TV în perioada 2006 – 2013.

„Îmi place să mă duc la clasele de zumba, unde se dansează. Se îmbină anumite elemente de dans cu sport.

Faci acolo, cel puțin în partea de încălzire faci foarte multe exerciții pentru picioare, pentru mâini. Abia după dansez”, spunea vedeta despre pasiunea ei.