Sport

Nicolae Badea a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Andrei Cristea: „A insistat să vin. Îi port un respect deosebit”

Andrei Cristea îi poartă un respect uriaș lui Nicolae Badea, care a insistat pentru revenirea sa la Dinamo când se afla într-un punct critic al carierei. Tot el a stat și la baza începutului carierei sale în antrenorat
Ciprian Păvăleanu
24.05.2026 | 15:45
Nicolae Badea a pus mana pe telefon si la sunat pe Andrei Cristea A insistat sa vin Ii port un respect deosebit
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Cristea îi poartă un respect enorm lui Nicolae Badea. Iată de ce. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

După accidentarea gravă suferită în timp ce se afla la Karlsruher, în Zweite Bundesliga, Andrei Cristea (42 de ani) a stat un an departe de gazon, însă Nicolae Badea (77 de ani) i-a dat șansa să revină în fotbal. Fostul conducător de la Dinamo a insistat pentru revenirea atacantului în „Ștefan cel Mare”, în ciuda lipsei meciurilor pentru fostul atacant.

Nicolae Badea, gest salvator pentru Andrei Cristea

Andrei Cristea a avut un început promițător în Germania, la Karlsruher, unde a înscris 6 goluri în 11 meciuri pentru nemți. El chiar avea oferte din Bundesliga, însă o accidentare gravă pe Allianz Arena, în meciul cu TSV Munchen 1860, aproape că i-a pus capăt carierei.

ADVERTISEMENT

El a fost nevoit să se opereze, iar după un an de inactivitate era în căutarea unei oportunități de revenire în fotbal. Atunci, Nicolae Badea a insistat pentru a-l readuce la Dinamo, în ciuda faptului că nu mai jucase de foarte mult timp. Tot el i-a dat o șansă și în debutului în antrenorat: „Eram nevoit să mă întorc la Dinamo. În primul rând, datorită domnului Badea, căruia îi port un respect deosebit. A insistat să vin, deși trecusem prin momente dificile. Trecuse aproape un an de zile de când nu mai jucasem și nu eram bine fizic. A fost o perioadă foarte complicată pentru mine. 

Am regăsit un Dinamo schimbat. Parcă nu mai era aceeași atmosferă. Trecuse un an și jumătate și nu am mai simțit lucrurile la fel. După toată frustrarea ratării campionatului cu Mircea Rednic, venirea lui Dario Bonetti a adus entuziasm. Calificarea în cupele europene a fost minunată. A fost o perioadă plăcută, dar când m-am întors nu am mai simțit la fel.

ADVERTISEMENT
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene...
Digi24.ro
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei

Îi port un respect deosebit domnului Badea. M-a sunat în momentul în care m-am retras din fotbal. M-a învățat să fiu echilibrat și să nu mă arunc cu capul înainte, ci să merg cu pași mici, dar siguri. M-a convins să merg alături de dumnealui într-un proiect bazat pe foarte mulți copii. Mi-a prins foarte bine pentru că am învățat lucruri fantastice. Apoi am mers la Popești Leordeni, o echipă foarte bine organizată. Apoi am făcut pasul pentru Concordia Chiajna. Mi-aș dori foarte mult să ne luptăm la promovare. Concordia Chiajna este un club greu, cu pretenții. Este o satisfacție că mi-am dus până la final contractul. Am avut momente frumoase acolo. Sunt în discuții avansate cu ei (n.r. – pentru prelungire). Rămâne să punem niște detalii la punct. Sunt unele aspecte pe care atât eu, cât și domnul președinte vrem să le schimbăm. Nu mă ascund că sunt în discuții și cu alt club. Nu din SuperLigă, dar nu mă grăbesc. Abia a început acest episod din viața mea. Cu siguranță îmi doresc să ajung să antrenez marile echipe la care am jucat”, a declarat Andrei Cristea la FANATIK Dinamo.

ADVERTISEMENT
”Ore de groază” pentru femeia care conduce un imperiu de un miliard de...
Digisport.ro
”Ore de groază” pentru femeia care conduce un imperiu de un miliard de euro

Andrei Cristea l-a antrenat pe cel ce poate deveni cel mai important atacant din SuperLiga. Despre cine este vorba

În prezent, Andrei Cristea este antrenor principal la Concordia Chiajna, echipă ce evoluează în divizia secundă, însă are în lot fotbaliști interesanți, unii dintre ei cu experiență foarte mare, precum Billel Omrani sau Mihai Bălașa. Pe lângă aceștia, Andrei Cristea l-a avut sub comandă și pe Moussa Samake, tânăr fotbalist împrumutat de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă el s-a confruntat cu accidentări și a jucat doar zece meciuri în acest sezon pentru ilfoveni, Andrei Cristea vede ceva special în el și este sigur că dacă va reuși să rămână apt mai mult timp ar putea deveni unul dintre cei mai importanți atacanți din SuperLiga României: „Pe Bilel Omrani eu l-am adus, împreună cu domnul președinte. I-am zis de la început că nu are nimic de demonstrat nimănui. Trebuie să-și demonstreze lui că mai poate sau există varianta să se facă de râs. El alege. Primeam foarte multe telefoane despre el. I-am zis că nu mă interesează ce spune lumea. Nu am ce să-i reproșez din punct de vedere al pregătirii. Poate că nu am reușit să-l slăbesc un pic mai mult, dar dacă vom rămâne amândoi la club și va da 3-4 kilograme va fi cel mai important atacant din Liga a II-a. Dacă știi să gestionezi un astfel de jucător, nu ai decât de câștigat. Am reușit să fac lucrurile astea cu el, cu Bălașa, cu Dumitrașcu, cu Dobrescu, cu Samake.

Samake este împrumut de la CFR Cluj. Mare păcat de accidentări pentru că are niște calități extraordinare. O viteză fantastică. Păcat de accidentări. Dacă își pune la punct problemele pe care le are poate fi unul dintre cei mai importanți  atacanți din prima ligă. Mie mi-a jucat doar 10 meciuri în 9 luni de zile. Aici e marea lui problemă. Trebuie să schimbe felul în care vede fotbalul, prevenția pe care o face, modul în care se pregătește”, a mai spus Andrei Cristea la FANATIK Dinamo.

ADVERTISEMENT

Andrei Cristea îi poartă un respect enorm lui Nicolae Badea

Ștefan Târnovanu, transfer de la FCSB la U Craiova? “L-am sunat când Gigi...
Fanatik
Ștefan Târnovanu, transfer de la FCSB la U Craiova? “L-am sunat când Gigi Becali nu-l mai dorea”
Premier League, etapa 38 în exclusivitate pe Voyo. Toate meciurile se joacă de...
Fanatik
Premier League, etapa 38 în exclusivitate pe Voyo. Toate meciurile se joacă de la aceeași oră. De ce au nevoie Radu Drăgușin și Tottenham pentru a se salva de la retrogradare
Românii fac legea în China! Alex Ioniță a rupt poarta, după ce Cîmpanu...
Fanatik
Românii fac legea în China! Alex Ioniță a rupt poarta, după ce Cîmpanu a marcat un gol de 3 puncte. Video
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
FC Argeș: 'Mulțumim, Bogdan Andone!'
iamsport.ro
FC Argeș: 'Mulțumim, Bogdan Andone!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!