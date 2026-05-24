Nicolae Badea a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Andrei Cristea: „A insistat să vin. Îi port un respect deosebit”

După accidentarea gravă suferită în timp ce se afla la Karlsruher, în Zweite Bundesliga, Andrei Cristea (42 de ani) a stat un an departe de gazon, însă Nicolae Badea (77 de ani) i-a dat șansa să revină în fotbal. Fostul conducător de la Dinamo a insistat pentru revenirea atacantului în „Ștefan cel Mare”, în ciuda lipsei meciurilor pentru fostul atacant.

Nicolae Badea, gest salvator pentru Andrei Cristea

Andrei Cristea a avut un început promițător în Germania, la Karlsruher, unde a înscris 6 goluri în 11 meciuri pentru nemți. El chiar avea oferte din Bundesliga, însă o accidentare gravă pe Allianz Arena, în meciul cu TSV Munchen 1860, aproape că i-a pus capăt carierei.

El a fost nevoit să se opereze, iar după un an de inactivitate era în căutarea unei oportunități de revenire în fotbal. Atunci, Nicolae Badea a insistat pentru a-l readuce la Dinamo, în ciuda faptului că nu mai jucase de foarte mult timp. Tot el i-a dat o șansă și în debutului în antrenorat: „Eram nevoit să mă întorc la Dinamo. În primul rând, datorită domnului Badea, căruia îi port un respect deosebit. A insistat să vin, deși trecusem prin momente dificile. Trecuse aproape un an de zile de când nu mai jucasem și nu eram bine fizic. A fost o perioadă foarte complicată pentru mine.

Am regăsit un Dinamo schimbat. Parcă nu mai era aceeași atmosferă. Trecuse un an și jumătate și nu am mai simțit lucrurile la fel. După toată frustrarea ratării campionatului cu Mircea Rednic, venirea lui Dario Bonetti a adus entuziasm. Calificarea în cupele europene a fost minunată. A fost o perioadă plăcută, dar când m-am întors nu am mai simțit la fel.

Îi port un respect deosebit domnului Badea. M-a sunat în momentul în care m-am retras din fotbal. M-a învățat să fiu echilibrat și să nu mă arunc cu capul înainte, ci să merg cu pași mici, dar siguri. M-a convins să merg alături de dumnealui într-un proiect bazat pe foarte mulți copii. Mi-a prins foarte bine pentru că am învățat lucruri fantastice. Apoi am mers la Popești Leordeni, o echipă foarte bine organizată. Apoi am făcut pasul pentru Concordia Chiajna. Mi-aș dori foarte mult să ne luptăm la promovare. Concordia Chiajna este un club greu, cu pretenții. Este o satisfacție că mi-am dus până la final contractul. Am avut momente frumoase acolo. Sunt în discuții avansate cu ei (n.r. – pentru prelungire). Rămâne să punem niște detalii la punct. Sunt unele aspecte pe care atât eu, cât și domnul președinte vrem să le schimbăm. Nu mă ascund că sunt în discuții și cu alt club. Nu din SuperLigă, dar nu mă grăbesc. Abia a început acest episod din viața mea. Cu siguranță îmi doresc să ajung să antrenez marile echipe la care am jucat”, a declarat Andrei Cristea la FANATIK Dinamo.

Andrei Cristea l-a antrenat pe cel ce poate deveni cel mai important atacant din SuperLiga. Despre cine este vorba

echipă ce evoluează în divizia secundă, însă are în lot fotbaliști interesanți, unii dintre ei cu experiență foarte mare, Pe lângă aceștia, Andrei Cristea l-a avut sub comandă și pe Moussa Samake, tânăr fotbalist împrumutat de la CFR Cluj.

Chiar dacă el s-a confruntat cu accidentări și a jucat doar zece meciuri în acest sezon pentru ilfoveni, Andrei Cristea vede ceva special în el și este sigur că dacă va reuși să rămână apt mai mult timp ar putea deveni unul dintre cei mai importanți atacanți din SuperLiga României: „Pe Bilel Omrani eu l-am adus, împreună cu domnul președinte. I-am zis de la început că nu are nimic de demonstrat nimănui. Trebuie să-și demonstreze lui că mai poate sau există varianta să se facă de râs. El alege. Primeam foarte multe telefoane despre el. I-am zis că nu mă interesează ce spune lumea. Nu am ce să-i reproșez din punct de vedere al pregătirii. Poate că nu am reușit să-l slăbesc un pic mai mult, dar dacă vom rămâne amândoi la club și va da 3-4 kilograme va fi cel mai important atacant din Liga a II-a. Dacă știi să gestionezi un astfel de jucător, nu ai decât de câștigat. Am reușit să fac lucrurile astea cu el, cu Bălașa, cu Dumitrașcu, cu Dobrescu, cu Samake.

Samake este împrumut de la CFR Cluj. Mare păcat de accidentări pentru că are niște calități extraordinare. O viteză fantastică. Păcat de accidentări. Dacă își pune la punct problemele pe care le are poate fi unul dintre cei mai importanți atacanți din prima ligă. Mie mi-a jucat doar 10 meciuri în 9 luni de zile. Aici e marea lui problemă. Trebuie să schimbe felul în care vede fotbalul, prevenția pe care o face, modul în care se pregătește”, a mai spus Andrei Cristea la FANATIK Dinamo.

