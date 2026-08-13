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„Nicolae Badea a vrut să le dea lor emblema cu câinii”. Dezvăluire șoc din interiorul lui Dinamo. Exclusiv

Dănuț Lupu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Nicolae Badea ar fi fost dispus să ofere gratuit emblema tradițională a lui Dinamo, însă Andrei Nicolescu ar fi refuzat propunerea.
Alex Bodnariu
13.08.2026 | 09:00
Nicolae Badea a vrut sa le dea lor emblema cu cainii Dezvaluire soc din interiorul lui Dinamo Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dezvăluire incredibilă despre sigla lui Dinamo! Nicolae Badea ar fi vrut să o dea gratis, dar conducerea a refuzat
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Dinamo și-a schimbat sigla. Începând cu startul acestui sezon, formația din Ștefan cel Mare folosește noul logo, cu acel „D” stilizat, contestat dur de suporteri. Dănuț Lupu, fostul mare fotbalist al „câinilor roșii”, a dezvăluit că Nicolae Badea ar fi fost dispus să ofere gratuit clubului emblema cu cei doi câini.

Dezvăluire incredibilă despre sigla lui Dinamo! Nicolae Badea ar fi vrut să o dea gratis, dar conducerea a refuzat

Situația siglei lui Dinamo a reprezentat unul dintre cele mai sensibile subiecte din jurul clubului în ultimii ani. După reorganizările prin care a trecut formația din Ștefan cel Mare și apariția noii societăți, drepturile asupra vechii embleme au rămas în zona companiei controlate de Nicolae Badea. Din acest motiv, actuala conducere a fost nevoită să găsească o altă soluție pentru identitatea vizuală a echipei.

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Dinamo a trecut astfel printr-un proces de rebranding și a adoptat o nouă siglă. Suporterii au contestat și au protestat la adresa logo-ului prezentat de Andrei Nicolescu, mai ales pentru că o parte importantă a fanilor și-ar fi dorit revenirea la emblema tradițională.

Dănuț Lupu aruncă bomba în scandalul siglei lui Dinamo

De-a lungul timpului s-a vorbit despre posibilitatea unei înțelegeri între actuala conducere a lui Dinamo și Nicolae Badea. Dănuț Lupu a explicat că Badea ar fi fost dispus să cedeze sigla către actuala conducere a clubului, însă Andrei Nicolescu ar fi refuzat propunerea.

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„Badea a vrut să le dea emblema. Nicolescu nu a vrut să o ia. A vrut să facă rebranding. Badea a vrut să le dea emblema pe gratis. Nu a vrut. Da, gratis! Dinamo nu a vrut să o ia”, a declarat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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