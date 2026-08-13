„Nicolae Badea a vrut să le dea lor emblema cu câinii”. Dezvăluire șoc din interiorul lui Dinamo. Exclusiv

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Dinamo și-a schimbat sigla. Începând cu startul acestui sezon, formația din Ștefan cel Mare folosește noul logo, cu acel , contestat dur de suporteri. Dănuț Lupu, fostul mare fotbalist al „câinilor roșii”, a dezvăluit că Nicolae Badea ar fi fost dispus să ofere gratuit clubului emblema cu cei doi câini.

Dezvăluire incredibilă despre sigla lui Dinamo! Nicolae Badea ar fi vrut să o dea gratis, dar conducerea a refuzat

Situația siglei lui Dinamo a reprezentat unul dintre cele mai sensibile subiecte din jurul clubului în ultimii ani. După reorganizările prin care a trecut formația din Ștefan cel Mare și apariția noii societăți, drepturile asupra vechii embleme au rămas în zona companiei controlate de Nicolae Badea. Din acest motiv, actuala conducere a fost nevoită să găsească o altă soluție pentru identitatea vizuală a echipei.

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și a adoptat o nouă siglă. Suporterii au contestat și au protestat la adresa logo-ului prezentat de Andrei Nicolescu, mai ales pentru că o parte importantă a fanilor și-ar fi dorit revenirea la emblema tradițională.

Dănuț Lupu aruncă bomba în scandalul siglei lui Dinamo

De-a lungul timpului s-a vorbit despre posibilitatea unei înțelegeri între actuala conducere a lui Dinamo și Nicolae Badea. Dănuț Lupu a explicat că Badea ar fi fost dispus să cedeze sigla către actuala conducere a clubului, însă Andrei Nicolescu ar fi refuzat propunerea.

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„Badea a vrut să le dea emblema. Nicolescu nu a vrut să o ia. A vrut să facă rebranding. Badea a vrut să le dea emblema pe gratis. Nu a vrut. Da, gratis! Dinamo nu a vrut să o ia”, a declarat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.