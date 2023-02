Nicolae Badea, anunţ bombă despre palmares: “Din 1948 până în 2005 este la ACS FC Dinamo”. De ce a rupt complet legăturile cu clubul din Liga 2

Nicolae Badea nu mai dorește să se implice activ la Dinamo și nu mai este nici membru DDB Elite. Fostul președinte din Ștefan cel Mare a dezvăluit în ce a constat implicarea sa.

Nicolae Badea spune că echipa sa din liga a patra deține palmaresul istoric al lui Dinamo

Nicolae Badea a aruncat bomba și consideră că Dinamo din Liga 2 nu deține decât palmaresul din ultimii 18 ani: „Evident că după 2005 (palmaresul) aparține lui Dinamo 1948. Începand cu ediția de campionat 2005-2006. Până atunci palmaresul aparține lui FC Dinamo (n.r. ACS FC Dinamo, societatea deținută de el, care are în prezent o echipă înscrisă în Liga 4). Din 1948 până în 2005. (n.r. Clubul Sportiv Dinamo nu are nicio bucățică de palmares?) Nu, pentru că în 1993 și în 1995 întreg palmaresul a fost transferat de la secția de fotbal a Clubului Sportiv Dinamo, s-a transformat în Asociația Fotbal Club Dinamo”.

Cu toate acestea, Badea consideră că Dinamo nu poate ajunge într-o situație complicată precum cea în care este FCSB și CSA Steaua: „Nu, nu există, pentru că a fost o transformare juridică acceptată de instanță, acceptată de tribunal și dispusă de conducerea Ministerului. Atunci când s-a trecut la renunțarea la fotbal din partea cluburilor departamentale”.

Fostul președinte al lui Dinamo a explicat ce s-a întâmplat la Dinamo după 2005: „Dinamo 2001 a fost o societate, un SRL, cu asociat unic, FC Dinamo. Dinamo 2001 s-a transformat în SA. Schimbarea structurii acționariale s-a făcut prin majorări succesive de capital social. După anul 2005. Dar Dinamo 1948 nu a primit niciodată în patrimoniu istoria, culorile sau brand-ul, a primit doar un drept de utilizare. (n.r. SC Dinamo are doar 3-4 trofee, iar restul sunt la ACS FC Dinamo?) Exact”, a surpins omul de afaceri la .

Nicolae Badea nu vrea să mai aibă de-a face cu Dinamo: „În 2013, am plecat cu toate cheile. Nu e niciuna la mine”

a ținut să puncteze în acest moment este un simplu fan al „alb-roșilor”: „Eu când am plecat de la Dinamo, în 2013, am plecat cu toate cheile. Nu e nicio cheie la mine. Eu de un an și ceva nu mai sunt la curent cu ce se întâmplă. Nu a fost decizia mea, dar nici nu puteam să accept un anumit tip de activitate.

Am preferat să rămân un dinamovist, dar un dinamovist care se informează exclusiv din mass-media și de la alți dinamoviști”, a explicat acționarul „câinilor”.

Nicolae Badea a fost primul care a vrut să creeze la Dinamo un program de socios și a dezvăluit că demiterea lui Mircea Rednic a fost momentul care l-a convins să nu se mai implice: „Eu am salutat și am susținut inițiativa PCH de a genera programul DDB. Apreciez că a fost prima inițiativă structurată de creștere organică a unei asociații de tip socios”.

Momentul care l-a făcut pe Nicolae Badea să își ia mâna de pe Dinamo: „În decembrie 2021”

Nicolae Badea a vrut să rămână implicat la Dinamo: „Au fost momente până în decembrie 2021 când am încercat să fiu alături de problemele clubului, să mă implic, nu să stau în afara lor”.

De altfel, antrenorul i-ar fi înaintat o listă cu fotbaliști: „Ca să sumarizez, după meciul cu Farul, am primit un telefon de la administratorul judiciar în care mi-a solicitat să am o întâlnire cu domnul Rednic, care a avut loc a doua zi la mine la birou. Atunci, domnul Mircea Rednic a venit cu o listă cu jucătorii pe care îi dorea să rămână. Conform înțelegerii de luni seară, i-am sunat (n.r. pe Zăvăleanu și Mureșan) să le spun care a fost discuția cu Mircea Rednic”.

Decizia de îndepărtare a lui Mircea Rednic și a contribuit la răcirea definitivă a relațiilor cu cei din conducerea clubului: „Discuția a fost, de la Cluj, din Dealul Feleacului, mi s-a transmis că nu este cazul, că dumnealor au stabilit deja rezilierea contracului lui Mircea Rednic și angajarea lui Flavius Stoican. I-am transmis domnului Zavaleanu că nu vreau să fiu parte la luarea deciziilor și nici la implementarea lor.

Nicolae și ultimul moment în care s-a implicat financiar la Dinamo: „Am semnat un contract în valoare de 20.000 de euro”

Nicolae Badea a precizat și care a fost ultimul moment în care a dat bani la Dinamo: „Am avut o singură implicare anul trecut. Cu ocazia meciului de baraj cu Universitatea Cluj, când, la solicitarea lui Florin Răducioiu (n.r. Team-manager la Dinamo în acel moment), am acceptat o întâlnire cu Dusan Uhrin, care a avut să îmi transmită că se retrage, va abandona poziția de antrenor al lui Dinamo, pentru că nu a fost plătit de două luni, nici el, nici staff-ul tehnic. Înaintea turului”.

În urma discuției cu antrenorul ceh, Nicolae Badea s-a oferit să întindă din nou o mână de ajutor clubului aflat într-o situație financiară delicată: „Era vorba de o sumă între 15.000 și 20.000 de euro. Am solicitat să mi se transmită cifrele din contabilitatea clubului și m-am oferit să fac un contract de publicitate pentru meciul retur. Am semnat un contract în valoare de 20.000 de euro. Uhrin nu a venit să solicite doar pentru el, a fost vorba de întregul staff tehnic. Au primit niște sume nesemnificative (anterior)”.

Nicolae Badea nu mai este membru DDB: „Nu am mai plătit cotizația”

că nu își va mai plăti cotizația de membru DDB Elite. Lucru care s-a și întâmplat: „(n.r. dacă a ieșit tot atunci și din programul DDB) Nu, am renunțat începând cu acest an, nu am mai plătit cotizația. Am avut card elite.

Nu acel moment, ci în momentul în care am constatat că nu mai e necesar să fiu, nu mai pot ajuta sau nu se mai dorește implicarea mea. Atunci a fost momentul în care am renunțat. Am renunțat din toate punctele de vedere, sigur că da”, a mai spus fostul oficial al lui Dinamo, pentru sursa citată.