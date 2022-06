Nicolae Badea, dezlănțuit. Îl pune la punct pe Ionut Lupescu: „Un «Dinu Păturică»! Elias Bucurică a făcut infinit mai multe pentru Dinamo decât domnul Lupescu!” Exclusiv

a provocat multă dezamăgire și furie printre sutele de mii de fani „alb-roșii”. Nu puteau lipsi acuzele dure privindu-i pe eventualii vinovați. După eșecul surprinzător cu „U” Cluj, „câinii” au început să se muște între ei! Unul dintre cei arătați cu degetul și învinuiți de dezastrul lui Dinamo este Nicolae Badea, fostul conducător al grupării alb-roșii din perioada în care Dinamo câștiga titluri și Cupe ale României.

Lupescu: „Sunt furios! Badea, Elias și Mureșan au distrus clubul!”

„Sunt furios! Badea, Elias și Mureșan au distrus clubul!”, șarja zilele trecute , unul dintre dinamoviștii cu greutate din istoria clubului. Nicolae Badea, cel care constant a sprijinit echipa cu diferite sume de bani sau investiții în infrastructură, a acordat un interviu tăios, în exclusivitate pentru site-ul FANATIK. Badea își exprimă regretul pentru căderea în Liga a 2-a a echipei sale de suflet, dar îi și răspunde dur contestatarului Lupescu.

Nicolae Badea, interviu dur pentru FANATIK. Îl pune la punct pe Ionuț Lupescu!

Bună ziua, domnule Badea. Cum se vede retrogradarea lui Dinamo, acum, când emoția și fierbințeala s-au mai risipit? Sau, mai degrabă, cum se simte?

– E un mare gol pe care îl simt, încerc fără succes să-l mai umplu, făcându-mi de lucru cu treburile cotidiene. Din punct de vedere sportiv, a fost și va rămâne cea mai neagră zi! Au fost multe greșeli, multe decizii eronate… nu mă caracterizează să găsesc țapi ispășitori. Nu are rost acum să mă dau mare dinamovist din vorbe, eu am demonstrat că ! Și n-o să stau să enumăr câte am făcut pentru această echipă atât de iubită de fani, chiar nu are rost… Mi-am oferit aportul necondiționat în cele mai delicate momente pentru club, până când s-a considerat că nu mai e nevoie la Dinamo de Nicolae Badea! Au fost lucruri care m-au dezamăgit profund, caracterul unor oameni din fenomen, și mi-au întărit convingerea că am luat cea mai inspirată decizie când m-am retras din fotbalul de performanță (n.r. – zâmbește amar).

Nicolae Badea: „Am auzit teorii nebunești, că eu aș fi dorit retrogradarea lui Dinamo. Niște enormități!”

Totuși, ați fost indicat drept unul dintre marii vinovați ai dezastrului actual de la Dinamo…

– De unii, care?

De ziariști, de alți aruncători cu părerea, dinamoviști vechi sau de conjunctură, chiar de o parte a fanilor… De exemplu, Ionuț Lupescu, considerat un simbol de poporul dinamovist, v-a atacat cu subiect și predicat!

– Unii își dau cu părerea din răutate, alții – cei mai mulți – din ignoranță, dar pe toți îi unește frustrarea retrogradării. Știți cum e, la rău, tot românul se înghesuie să-și dea cu părerea… Am văzut , atacuri ieftine, atacuri la persoană, nu mai vorbesc despre teorii nebunești, cum că eu aș fi dorit retrogradarea lui Dinamo. Pe cuvânt, nici nu merită să detaliem asemenea enormități! (n.r – dezamăgirea i se citește pe chip). Eu știu cel mai bine cum m-am implicat concret la Dinamo în ultimii ani, cu cifre cu multe zerouri pe hârtie, bani, nu vorbe goale, așa că nu am nevoie să mă valideze nimeni dacă sunt sau nu dinamovist.

Veți continua să ajutați Dinamo și în Liga a 2-a?

– Dinamo este și va rămâne clubul cu care m-am născut în suflet, nu-i voi întoarce spatele niciodată! Nu uitați că și eu sunt născut tot în 1948… Sigur, nu e ceva întâmplător, a fost destinul. Le urez succes actualilor diriguitori și sper ca Dinamo să se întoarcă în Liga 1, acolo unde e locul unei grupări de legendă a sportului românesc.

Revenind, fiecare are dreptul să-și expună orice părere dorește, chiar dacă aruncatul cu pietre a devenit un sport național. Dacă totuși m-a surprins neplăcut cineva, este vorba despre Ionuț Lupescu! Nu mă așteptam ca un sportiv cu o carieră importantă, care știe ce înseamnă viața reală a unui club profesionist, să recurgă la o retorică ieftină, populistă.

Badea: „Prestația publică a domnului Ionuț Lupescu este «jenibilă»”

Lupescu a spus multe în ultima perioadă…

– Domnul Lupescu a avut și are o prestație publică ratată. Recunosc, nu mă surprinde, fiindcă nu este singura din ultima perioadă… În loc să vină cu soluții și/sau contribuții personale concrete, Lupescu și-a arătat limitele atât prin forma de exprimare, cât și prin conținut. Dacă acuzațiile domnului Lupescu ar fi luat forma unui meci, prestația domniei sale în teren ar fi fost „jenibilă”, ca să-l parafrazez pe cunoscutul jurnalist . Să vă spun un mare adevăr: Elias Bucurică a făcut în ultimii 3 ani infinit mai multe pentru Dinamo decât Ionuț Lupescu! RTZ, firma lui Zăvăleanu, chiar dacă este o firmă de insolvență și nu de management sportiv, la fel, a depus mai mult efort profesional și financiar decât acest demagog fără substanță în care s-a transformat Ionuț… Ce-a prestat Lupescu pentru Dinamo în ultimii ani? Ce-a făcut concret? Și-a plătit, ca noi toți, contribuția de membru DDB, dacă și-o mai fi achitat-o și pe aceea… A avut, în schimb, sau Elveția, în care n-a făcut altceva decât să deplângă soarta „câinilor” și să-i atace pe toți cei care au mai încercat să sprijine Dinamo, atât cât au putut, fără ca el să pună nimic pe masă. În traducere: zero contribuție minimalistă pentru clubul despre care susține că este „sufletul lui”. Cam mic sufletul, nu?!

Dar Ionuț Lupescu, la fel ca toți dinamoviștii, a deplâns în primul rând soarta mult-încercaților fani alb-roșii… Aici cu ce-a greșit?

– Sunt de acord cu Lupescu într-un singur punct: ancora esențială a lui Dinamo în ultimii ani au fost suporterii. PCH, programul DDB și milioanele de dinamoviști simpli, cei mai adevărați fani pe care și i-ar dori orice echipă din lume! Ionuț este unul din milioanele de suporteri, care, la nivelul său, putea să facă infinit mai mult pentru Dinamo, decât . Pentru că, el a primit infinit mai mult de la Dinamo decât a dat!

Nicolae Badea: „Lupescu este un «Dinu Păturică» al administrației sportive”. Dezvăluiri de culise: înainte să se retragă de la Dinamo, Lupo ar fi făcut presiuni pentru schimbarea antrenorului de atunci, Ion Marin!

La ce vă referiți, concret?

– L-am respectat și îl respect pe Ionuț Lupescu pentru cariera sportivă. Subliniez, pentru ce-a realizat ca fotbalist… Și îl felicit pentru maniera în care și-a negociat de fiecare dată pretențiile financiare cu clubul Dinamo. Când a revenit din Germania, de la Borusia Monchengladbach, salariul pe care l-a pretins și obținut din „Ștefan cel Mare” a fost de 400.000 de dolari pe an. Mai mare decât îl avea în Bundesliga! Marele dinamovist a pretins 3000 de dolari primă de meci câștigat în deplasare și 1500 de dolari primă de meci câștigat acasă! Cum a jucat de banii ăștia? Nu doresc să minimalizez prestația sportivă a lui Ionuț, însă nu pot să nu-l „felicit” din nou pentru meciurile memorabile cu CSM Reșita și mai ales Foresta Fălticeni. Cu ultimul, chiar a intrat în istorie!

Acest mare dinamovist care este „Kaiserul” a fost mereu foarte atent la oportunitățile financiare apărute în carieră. Ca idee, în anul 2000 și-a abandonat marea iubire, pe Dinamo, pentru Bursaspor, unde linia lui statistică a însumat 9 jocuri și 2 goluri. Tot Dinamo, cu mine la conducere, l-a reprimit în 2001 pentru calitatea sa incontestabilă de „câine”, și nu pentru prestația sportivă. Dovadă, în anul competițional 2000/2001, a bifat în „Ștefan cel Mare” 17 jocuri și… zero goluri!

În ultima sa intervenție publică, Ionuț Lupescu a afirmat următoarele: „Eu am plecat de la Dinamo în 2001, fiindcă nu eram pe aceeași lungime de undă cu conducătorii de la vremea respectivă”

– Nimic mai fals! Lungimea de undă nu era pe direcția și dimensiunile pretențiilor sale financiare. A găsit la Al Hilal, în Arabia Saudită, dimensiunea de pungă care să-l satisfacă… Deși incompatibil cu „acei conducători” care-l plăteau, Ionuț uită repede diferențele de opinie și revine la Dinamo după numai 5 luni, în ediția 2001/2002. Bineînțeles, rupe iarăși gura târgului: 7 jocuri și zero goluri!

Îl rog pe domnul Lupescu să-și amintească faptul că și-a încheiat cariera de jucător la Dinamo în 2002, dar și detaliile acelui episod. În întâlnirea pe care am avut-o înainte de retragerea sa, Lupescu a solicitat insistent schimbarea antrenorului de atunci, Ion Marin. Motivele invocate le știe! Dacă dorește, i le pot aminti în privat sau public, cum preferă… La finalul întâlnirii am convenit cu Ionuț Lupescu să organizăm o conferință de presă pentru încetarea raporturilor contractuale cu acordul părților. Tot din respect pentru marele dinamovist! Conferința s-a desfășurat, trei zile mai târziu, la Clubul „Ilie Năstase”… Apoi, și-a încercat cariera de antrenor, pregătind câteva luni, fără succes, echipele FCM Bacău și FC Brașov. Se vede cu ochiul liber că, după aventura din Germania ca fotbalist, interesele materiale și relaționale au prevalat în mod constant în cariera distinsului domn Lupescu. A se vedea recent, petrodolarii Arabia Saudită și nu Dinamo, sau azi, Elveția și nu România! Cele afirmate nu reprezintă neapărat un reproș pentru acest „Dinu Păturică” al administrației sportive. Sunt doar niște constatări…

Badea: „Lupescu este un balerin, din revoluționar a sărit imediat în barca federalilor în 2005. Ați uitat?”

Totuși, Lupescu a avut o prestație apreciată atât la FRF, cât mai ales în structurile UEFA. Președintele FIFA, Infantino, vorbește la superlativ despre românul nostru…

– Așa o fi, … Însă nu pot să nu sesizez oportunismul acestui mare dinamovist, care se menține viu și în declarațiile lui de după retrogradare… Haideți să facem un mic exercițiu de memorie… După ce și-a încheiat cariera de jucător și antrenor, a fost un membru foarte vocal în mișcarea sindicală fotbalistică, protestând vehement împotriva „abuzurilor” FRF și LPF. Ce-a făcut apoi revoluționarul? Ionuț Lupescu, protestatarul cu principii, a folosit sindicatul ca pe o rampă de lansare în interes personal, devenind în 2005 Director General în echipa celor cu care „nu era pe aceeași lungime de undă”. N-a avut nicio problemă să sară precum un balerin în cealaltă barcă… De ce? La FRF, colecționarul de oportunități își găsise iarăși culoarul ideal al aspirațiilor sale profesionale și mai ales financiare.

Badea: „Domnul Lupescu va avea dreptul să vorbească despre cât de mari dinamoviști suntem unul sau altul, când va aduce în club măcar 1 euro, în comparație de cele 38,3 milioane de euro produse de mine”

Credeți că vă veți împăca, totuși, cu Ionuț Lupescu? De-a lungul timpului, relația a părut una solidă, bazată pe respect reciproc… Plus că vă unește același ADN alb-roșu.

– Educația nu-mi permite să fiu nici ranchiunos, nici dușmănos. Dar cred că trebuie să avem cu toții dimensiunea vorbelor, dar mai ales a faptelor noastre. Am citit în presă că Ionuț Lupescu câștiga 70.000 de dolari pe lună în Arabia Saudită. Poate e o exagerare a presei… Îl felicit din nou, dar cred că, dacă e adevărat, pare cel puțin meschin să plătești din atâția bani încasați o simplă cotizație și să nu vii să contribui cu câteva milioane la salvarea clubului tău de suflet. Dinamo are nevoie disperată de cash, nu de vorbe frumoase trimise cu fundiță de la Geneva.

În martie 2013 când m-am retras de la Dinamo și Ionut Negoiță a preluat clubul, eu am renunțat la aproximativ 7 milioane de euro, împrumuturi directe și capital social! Eram garant la bancă cu un colateral de 1,3 milioane de euro pentru Dinamo. Deoarece clubul nu și-a achitat datoriile, banca a executat garanția de 1,3 milioane euro din contul meu personal. Deci, și în atenția domnului Lupescu și a altor moraliști, am avut o daună totală de 8,3 milioane euro.

Suplimentar, un calcul simplu arată că începând cu 1999 și până în prezent, veniturile generate de contractele de publicitate, în care , depășesc suma de 30 de milioane de euro. Când o să contribuie și Lupescu cu un procent mai mare decât zero din sumele cheltuite de mine pentru Dinamo, atunci are dreptul să vorbească despre Badea și despre cât de mari dinamoviști suntem unul sau altul.

În final, citez din postarea pe Facebook a domnului Lupescu din noiembrie 2021: „Eu atât am avut de spus și nu am alte comentarii!”