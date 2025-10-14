Nicolae Badea, gazda conferinței internaționale „Contribuția Europei de Sud-Est la Securitatea Energetică Europeană”. Ce invitați de seamă au participat la eveniment. Video

România a avut onoarea să organizeze conferința internațională „Contribuția Europei de Sud-Est la Securitatea Energetică Europeană”. Cel care s-a ocupat de buna desfășurare a lucrurilor a fost Nicolae Badea, președintele „Fundației Centrul de Excelență SWISS”. Ce personalități au fost prezente la acest eveniment.

Nicolae Badea, eveniment deosebit la Hotelul Sheraton din București

FANATIK a fost prezent la conferința internațională „Contribuția Europei de Sud-Est la Securitatea Energetică Europeană”, organizată de filiala din București a Universității SWISS UMEF Geneva, prin intermediul Fundației Centrul de Excelență SWISS – Europa Centrală și de Est.

Evenimentul a fost organizat de , iar locația aleasă a fost în incinta Hotelului Sheraton din București. Conferința are ca scop principal facilitarea dialogului între lideri, experți și factori de decizie de prestigiu, privind rolul strategic al Europei de Sud-Est în asigurarea securității și rezilienței energetice a Europei.

Personalități de seamă au fost prezente la conferință

La conferință au fost prezente doar personalități de seamă, iar aici îi amintim pe Dl. Bogdan Gruia Ivan, Ministrul Energiei din România, Dl. Yves Leterme, fost Prim-ministru al Belgiei, Dl. Mehdi Jomaa, fost Prim-ministru al Tunisiei, Dl. Petre Roman, fost Prim-ministru al României.

Atmosfera a fost una degajată, FANATIK a remarcat faptul că Gigi Nețoiu, bun prieten al lui Nicolae Badea, a urmărit cu atenție conferința. Totodată, Varujan Vosganian și Varujan Pambuccian nu au putut lipsi de la acest eveniment. Soția fostului patron de la Dinamo, .

Nicolae Badea, fondatorul Centrului de Excelență SWISS – Europa Centrală și de Est, a fost felicitat la începutul galei de președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, pentru inițiativa de a aduna laolaltă oameni cu expertiză în domeniul energiei. Dezbaterea, una extrem de interesantă în cadrul contextului economic și geopolitic actual, s-a concentrat în jurul resurselor viitorului, având în vedere prețurile tot mai mari la energie și faptul că, în niște ani, combustibilii fosili vor dispărea.

Președintele Academiei Române l-a felicitat pe Nicolae Badea

„Am plăcerea să adresez salutul meu Conferinței Internaționale „Contribuția Europei de Sud Est la securitatea energetică europeană, manifestare organizată prin intermediul Fundației Centrul de Excelență SWISS. Sunt bucuros că are un loc un asemenea eveniment într-un moment al istoriei noastre contemporane, când trăim un moment de incertitudine, când se discută foarte mult despre resurse, despre epuizarea lor și sunt convins că prin această conferință se facilitează dialogul între experți și factorii de decizie pentru a scoate în evidență rolul strategic al Europei de Sud-Est în asigurarea securității energetice a Europei.

Din partea Academiei Române, vreau să transmit felicitări în special domnului Nicolae Badea, care e un generos colaborator al Academiei Române și un binefăcător, cu scopul implicării științei, dezvoltării fenomenelor contemporane care pot să ajute la cruțarea planetei și transformarea Europei de Sud-Est într-o regiune importantă, protejată, care să aducă un plus la securitatea întregii Europe”, a transmis academicianul Ioan Aurel Pop în cadrul evenimentului.

Pe scenă au luat cuvântul mai multe personalități importante, fiecare contribuind cu ideile sale cu privire la tema securității energetice a Europei în plin război între Rusia și Ucraina, care a afectat serios piața energetică. Fostul premier belgian a insistat pe necesitatea de a ne focusa pe energiile alternative, în special pe înlocuirea resurselor clasice cu electricitatea, căci electricitatea va reprezenta un factor esențial al securității la nivel european.

Cele trei mari probleme cu care ne confruntăm în același timp. Criza energetică nu e singura

Nu doar energia produsă de apă, panouri solare sau vânt a fost trecută în revistă în cadrul evenimentului. Unul din fondatorii Centrului de Excelență SWISS, Varujan Pambuccian, a declarat că energia nucleară ar trebui mai degrabă abordată în fața altor resurse alternative.

Parlamentarul a vorbit și despre câteva dintre pericolele cu care lumea se confruntă în același timp, problema securității energetice fiind doar una din marile provocări. „Cred că ne aflăm într-o lume foarte diferită față de ceea ce a fost și asta a devenit vizibil. A treia revoluție agrară o să schimbe, probabil, specia noastră, la fel cum a schimbat-o prima. Prima revoluție agrară a produs tot ce vedem acum în jurul nostru, ca structuri sociale, politice, de toate felurile. Atunci problema era să putem produce hrana în proximitate. Acum, a treia revoluție vine cu ideea producerii delocalizate a hranei și asta va schimba radical felul în care societatea funcționează. Toate se întâmplă în același timp, de obicei ele se întâmplă în istorie la distanță unele față de celelalte.

Fabrici fără oameni în viitor?

Al doilea lucru, simultan cu revoluția agrară, ține de faptul că inteligența artificială și robotica au evoluat împreună. Vorbim de dark factories, de fabricile în care nu mai există oameni deloc. În China au devenit deja o regulă. Vorbim de utilizarea pe scara largă a accesului la AI și atacul asupra unui număr foarte mare de meserii. Societatea în care se va produce altfel hrana trebuie să se adapteze la o altă logică în care munca nu mai e o precondiție a traiului. E o mare cerință pentru toate statele.

Colac peste pupăză, vine și criza energetică. Noi suntem într-o situație în care trei lucruri distincte converg în a zăpăci felul în care mai înțelegem spațiul politic. Trebuie să facem față simultan unor încercări cărora e greu să le faci față singular, darămite simultan”, a avertizat Pambuccian.

„Încălzirea se va întâmpla indiferent de ce vom face noi”

Legat de energie, membrul fondator al Centrului de Excelență SWISS, a declarat că ar fi mai bine să lărgim clasa de ”verde” (referindu-se la variantele mai puțin poluante de producere a energiei) și să includem nuclearul. „Cu hidro o să avem o problemă (n. red.: din cauza secetei). Încălzirea globală se va întâmpla indiferent de ce vom face noi. Avem o dată deșertificarea, dublată cu inundații masive, dar punctual, și scăderea nivelului râurilor. Asta afectează partea de hidro. Din toate soluțiile, cele mai de încredere mi se pare cele nucleare, acele SMR-uri. Există și micro-centrale nucleare care rezolvă problema punctuală pe o regiune fără să pună presiune prea mare”, a completat Pambuccian.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că are multe planuri cu referire la viitorul energetic al României, precizând că face tot posibilul pentru a mai amâna închiderea minelor pe cărbune, adresându-se în acest sens instituțiilor Uniunii Europene. Ivan a spus că e deschis, în continuare, la dialog și acceptă recomandări de la oamenii cu expertiză în problemele legate de securitate energetică. Un alt lider important care a luat cuvântul în cadrul evenimentului a fost fostul premier al Tunisiei, Jomaa, care a pledat pentru energia bazată pe hidrogen, ca o noutate în cadrul dezbaterii, spunând că este una dintre cele mai curate și sigure surse de energie, o alternativă reală la electricitate și combustibilii clasici.

Următoarea conferință, pe 1 noiembrie 2025: politica externă a UE, în vizor

Următoarea conferință extraordinară organizată de Fundația Centrul de Excelență SWISS Europa Centrală și de Est va avea loc pe 1 noiembrie 2025. Nicolae Badea va aduce noi nume grele, experți și politicieni în materie de politică externă. Este vorba despre conferința „Convergența Politicilor Internaționale ale Uniunii Europene cu Suveranitatea Națională”, la care va participa, printre alții, Gunther Krichbaum, membru al Parlamentului și ministru de stat pentru afaceri externe în Ministerul Afacerilor Externe din Germania.