Nicolae Badea, primele declarații după ce i-a notificat pe alb-roșii cu privire la marcă: „Ei sunt SC Dinamo 1948!”

notificarea trimisă de către Nicolae Badea clubului Dinamo, care interzice folosirea denumirii de „FC Dinamo” și vânzarea de materiale promoționale.

Nicolae Badea îi liniștește pe suporterii lui Dinamo: „Rămân implicat”

Nicolae Badea nu are de gând să își retragă sprijinul de la Dinamo, chiar dacă a recurs la această acțiune împotriva clubului și a dorit să lămurească lucrurile: „Ei sunt SC Dinamo 1948! FC Dinamo se produce o confuzie. Sunt şi FC Dinamo şi SC Dinamo şi nu vrem decât să se clarifice modul de lucru. Rămân implicat la Dinamo”.

Fostul acționar al lui Dinamo a recunoscut că rămâne implicat financiar în calitate de membru al Programului Doar Dinamo București și de sponsor: „Eu nu m-am dezis niciodată că nu sunt aproape de Dinamo. Sunt dinamovist şi sunt membru DDB. Pot să ajut din calitatea asta sau în calitate de cumpărător de publicitate”.

Omul de afaceri atrage atenția că există două societăți diferite la Dinamo, SC și FC: „FC Dinamo este o entitate, SC Dinamo 1948 este o altă entitate. Utilizarea în scop sportiv a mărcii, culorii şi alte lucruri care derivă din brand-ul FC Dinamo rămâne în continuare. Nu pot utiliza FC Dinamo în scop comercial. Acestea pot fi utilizate strict în scop sportiv”, a spus Nicolae Badea conform .

Primele măsuri luate de clubul Dinamo după ce a primit notificarea

FANATIK a aflat care au fost i după notificarea primită de la Nicolae Badea. Astfel, clubul va fi nevoit să schimbe domeniul site-ului „www.fcdinamo.ro” și să găsească o altă denumire care să excludă „FC”.

Ba mai mult, în spațiul public nu se va mai putea folosi numele de „FC Dinamo și Fotbal Club Dinamo”, ci doar de Dinamo, în timp ce sigla și cele două nume menționate mai sus nu vor putea fi folosite în scop comercial, ci doar sportiv.

Prin urmare, Dinamo va trebui să regândească strategia cu privire la magazinul online al clubului și cel care urmează să se deschidă în magazinul Veranda Mall din București, în caz contrar clubul nu va putea vinde niciun produs inscripționat cu FC Dinamo sau Fotbal Club Dinamo.

Ce soluție a găsit administratorul juridic al lui Dinamo, Răzvan Zăvăleanu

Administratorul juridic al „câinilor”, , a explicat că Dinamo deja a pus în aplicare un rebranding: „Vorbim despre interzicerea de a folosi sintagma FC Dinamo, nu Dinamo. Nu am vreo informație, în ciuda faptului că am fost în contact permanent cu domnul Badea. Am avut niște semnale de la oameni din anturajul dânsului și asta e notificarea.

E vorba despre interzicerea folosirii emblemei cu câinii roșii în scopuri comerciale. Trebuie să vă spun că amestecătura asta între multe cluburi nu era ceva ce ne doream.

Noi am început un rebranding, vorbim despre o folosire a siglei care e veche și vom schimba sigla cu ajutorul suporterilor. Ați văzut că și la cluburi mari, cum e Juventus, au modificat sigla în ultimii ani”, a declarat oficial la Digi Sport.