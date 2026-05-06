Nicolae Badea rupe tăcerea despre noua siglă a celor de la Dinamo: ”Nu le-am cerut nimic!”

Noua siglă a celor de la Dinamo a creat numeroase discuții în spațiul public. Cum a reacționat Nicolae Badea (77 de ani) când a văzut logo-ul care a fost prezentat oficial.
Traian Terzian
06.05.2026 | 15:34
Dinamo își dorește să intre într-o nouă eră, iar conducerea a hotărât să schimbe sigla clubului. Fostul acționar Nicolae Badea, deținătorul vechiului logo, a fost și el întrebat despre această modificare și a venit cu lămuriri.

Nicolae Badea, reacție fermă după lansarea noii sigle a lui Dinamo

La începutul acestei săptămâni, Andrei Nicolescu, a prezentat oficial noua siglă a clubului Dinamo, una care a atras reacții critice din partea fanilor, dar și a unor foști jucători de legendă ai grupării din Ștefan cel Mare.

Fostul președinte Nicolae Badea a refuzat să vorbească despre această schimbare. ”N-am nicio opinie!”, a spus el pentru gsp.ro, dar a ținut să precizeze că nu a impus nicio restricție clubului Dinamo în privința vechiului logo.

”Nu le-am cerut nimic celor de la Dinamo. Absolut nimic! De 3 ani n-am mai zis nimic de Dinamo, doar urmăresc meciurile lui Dinamo. Și am mai vorbit ocazional cu Andrei Nicolescu. Atât. Nu am impus nicio restricție, nicio condiție pecuniară sau de alta natură. Clubul poate folosi acea siglă fără nicio problemă din partea mea.

Este înregistrată internațional, totul este clar. Aaa, când a fost acea problemă legată de folosirea siglei, era legată strict de merchandising. Nu de altă natură, sportivă. Echipamentul sportiv poate fi folosit prin statut, așa cum a fost stipulat de la bun început în tranzacțiile făcute atunci cu Ionuț Negoiță”, a declarat Badea.

Fanii au luat foc la vederea noii sigle

Schimbarea siglei nu a fost deloc pe placul fanilor lui Dinamo, care au reacționat vehement în mediul online. Mai mult, suporterii au amenințat cu proteste masive în cazul în care Andrei Nicolescu nu va renunța la această idee.

Toate brigăzile reunite în Peluza Cătălin Hîldan, Veteranii, Brigate, Panzer, DNL, Ultras Tei, Black Side, Siamo Noi și Furia, au semnat un mesaj prin care își arată nemulțumirea față de hotărârea conducerii.

Cornel Dinu, atac virulent la adresa conducerii lui Dinamo

Legendă a clubului Dinamo, Cornel Dinu a avut un discurs extrem de dur la adresa actualei conduceri după inițiativa de a lansa o nouă siglă, care să o înlocuiască pe cea veche cu doi câini roșii.

”Este o rușine făcută de niște venetici. Cine a făcut asta este un imbecil sau imbecili, poate sunt mai mulți. Orice club se identifică prin originea sa și originea nu trebuie schimbată indiferent care ar fi ea. Originea lui Dinamo nu este o rușine, din contră. Dar să apari cu așa ceva… e un fel de virgulă cu răhăței. Combinație de virgule cu răhăței. Gândirea lui Nicolescu.

Când vin veneticii care nu se identifică cu nimic, schimbă tot, schimbă stema. Pentru că ei nu se identifică cu nimic vor să-și facă prezent cu Dinamo. Asta e amprenta veneticilor și a impostorilor care nimeresc peste o echipă de tradiție și cu istorie”, a afirmat Dinu.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
