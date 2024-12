Nicolae Badea rupe tăcerea după 12 ani de „absență” din spațiul public: „Dinamo este pe un drum bun!”

Chiar dacă formația din Ștefan cel Mare suferă la capitolul lotului, elevii lui Zeljko Kopic reușesc să aibă parte de evoluții foarte bune și să ocupe un loc de play-off. Cu toate astea, Nicolae Badea a numit lucrul care îi lipsește lui Dinamo în acest sezon. Fostul acționar al “câinilor” a fost prezent la , care a avut loc a la magazinul Bitolia din Mall Băneasa.

Nicolae Badea știe ce îi lipsește lui Dinamo în acest sezon. “Nu a reușit să își valorifice șansele”

și a explicat la ce aspecte suferă echipa în acest sezon. Fostul acționar al formației din Ștefan cel Mare susține că dinamoviștilor le lipsesc șansele de marca, iar pe cele pe care le au în finalul partidelor nu reușesc să le valorifice.

ADVERTISEMENT

Totuși, “câinii” reușesc să aibă parte de rezultate foarte bune în campionat. Din cauza lotului scăzut, să își continue forma și în Cupa României Betano, acolo unde au făcut remiză albă cu Metalul Buzău.

“Este îmbucurător faptul că ceea ce s-a început în vară sper că se va continua în iarnă. E un parcurs care a surprins pe multă lume. Atât ca joc, dar și ca rezultate.

ADVERTISEMENT

Printr-o anumită conjunctură, cred că rezultatele puteau să fie mai bune, dar uneori este nevoie și de șansă. Dar șansa ți-o creezi.

Dar Dinamo nu a reușit să își valorifice șansele de mai mult ori în ultimele minute de joc. Eu cred că Dinamo este pe un traseu bun și sper să îl mențină așa.

ADVERTISEMENT

“Din 2012 nu am mai fost pe stadion la un meci de-al lui Dinamo”

Din 2012 nu am mai fost pe stadion la un meci de-al lui Dinamo. Am fost pe stadioane afară și am mai fost la rugby la noi. Eu am luat o decizie atunci și nu vreau să o respect.

Pe Dinamo am urmărit-o tot timpul și urmăresc și alte discipline sportive de la club. Nu am să merg pe noul stadion, dar am înțeles că el se va construi și nu va fi niciun impediment.

ADVERTISEMENT

Puteți afla mai multe în cartea ‘Primii 12 ani ai lui Dinamo’. Pe mine m-a emoționat foarte mult. Sper ca anul viitor să reușesc alături de un grup de ziariști să scoatem o ediție la zi despre Dinamo.

Eu am încercat să mediez negocierile între Dinamo și grupul Red&White. A fost un moment cu un impact major pentru club. Dinamo trebuie să accepte acest metabolism pe care îl are acum”, a declarat Nicolae Badea.

Dinamo este pe locul 4 în SuperLiga după 18 partide și a obținut 29 de puncte. “Câinii” se află la 2 puncte de prima poziție, iar în runda 19 se vor duela cu Gloria Buzău. Meciul va avea loc sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 20:00, la Buzău.

Nicolae Badea vorbește despre Dinamo