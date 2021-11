Nicolae Botgros încă suferă după moartea soției sale. Ce a hotărât după pierderea solistei Lidia Bejenaru

Dirijorul în vârstă de 68 de ani încă suferă după moartea partenerei sale de viață, care s-a stins din viață pe 26 iulie, ziua rămânând una tristă pentru cei care iubesc muzica populară.

Artistul vizitează foarte des mormântul regretatei sale soții, precizând că a luat o decizie radicală după ce a rămas singur. a decis să se mute din casa în care a locuit până acum.

Nicolae Botgros a hotărât să scoată la vânzare apartamentul în care a stat cu regretata Lidia Bejenaru și să se stabilească definitiv la fiul său, Dumitru.

Nicolae Botgros, decizie radicală după moartea soției sale, Lidia Bejenaru. Ce a decis solistul

„Stau la dânsul pentru că e vorba să mă mut acolo cu totul. E vorba să vând apartamentul și să-l dau că n-am să pot trăi. Îmi vine greu. Sunt multe aminti acolo, e greu”, a declarat Nicolae Botgros într-o emisiune de la .

Cunoscutul dirijor suferă în continuare după pierderea suferită și merge frecvent la locul de veci al partenerei sale de viață. Vedeta vizită mormântul Lidiei Bejenaru chiar și de două ori pe zi.

Nicolae Botgros și au fost căsătoriți foarte mulți ani, povestea lor de dragoste fiind una frumoasă și solidă.

„Merg când dă Dumnezeu și de două ori pe zi, și de trei ori, dar mă duc de două ori pe zi regulat. Am fost dimineață la 8 și ceva și acum am terminat repetiția și merg spre dânsa”, a mai spus dirijorul.

Cum a început relația dintre Nicolae Botgros și Lidia Bejenaru

Solistului îi este foarte greu fără soție, pe care a cunoscut-o la o vârstă foarte fragedă. Nicolae Botgros și regretata Lidia Bejenaru au fost împreună 50 de ani, din relația lor rezultând și un băiat pe nume Dumitru.

Cântăreața de muzică populară avea de mai mulți ani ceva probleme de sănătate, cancerul de colon răspândindu-se în ultima perioadă la mai multe organe. La finalul lunii iulie, la 68 de ani, organismul a cedat.

„Cu Lidia ne cunoaștem de la 15 ani. Am învățat la Soroca împreună. Am viețuit împreună 50 de ani, o viață de om. Două luni nu ne-au ajuns până la jubileu (n.r. nunta de aur).

Nimeni nu a crezut, nici noi nu am crezut că problemele de sănătate sunt atât de grave. Noi am mers la o consultație, iar apoi la o investigație și, după asta, ni s-a propus să mergem la intervenție.

Este vorba de cancer la colon, care se răspândește foarte repede. Peste câteva zile de la investigații s-a făcut intervenția.

După prima operație noi am discutat, am glumit, am plimbat-o prin salon, dar după trei-patru zile a fost nevoie și de-a doua operație, pentru că ceva nu era în regulă”, a povestit Nicolar Botgros pentru .