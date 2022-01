Nicolae Botgros, infectat pentru a doua oară cu Covid-19. Cum se simte îndrăgitul artist

La 68 de ani, Nicolae Botgros se confruntă pentru a doua oară cu infecția temutului coronavirus. Dirijorul orchestrei naționale de muzică populară ”Lăutarii” de la Chișinău a vorbit la TV despre starea sa actuală de sănătate.

Îndrăgitul artist a mărturisit în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV că nu este într-o formă foarte bună, însă se află în afara oricărui pericol, nefiind vorba de această dată despre o formă gravă a infecției.

Fără a avea febră sau probleme cu saturația, Nicolae Botgros se află acum în carantină la domiciliu, după ce, conform spuselor sale, o vizită la spital l-ar fi adus în această situație neplăcută.

”A dat iar năpasta peste mine, am iar Covid și nu sunt așa în formă cum trebuie! Am avut niște probleme și cred că am luat din același spital unde am fost internat prima dată cu Covid. Văd că acum e mai ușor, nu am trecut prin febră și prin problemele cu saturația, dar încă stau acasă în carantină”, a declarat Nicolae Botgros la Prima TV, conform

În aceeași intervenție din cadrul emisiunii ”Exclusiv VIP”, Nicolae Botgros a ținut să precizeze și faptul că datorită vaccinului pe care l-a făcut, de această dată, infecția cu virusul din China seamănă mai mult cu o răceală.

“Am Covid pentru a doua oară, dar este o formă ușoară, seamănă mult cu o răceală! Prima oară când am avut Covid a fost o formă extraordinar de gravă. Vaccinul m-a protejat foarte mult!”, a mai adăugat dirijorul.

Nicolae Botgros, internat din cauza coronavirusului

La sfârșitul lunii octombrie a anului 2020, fiul lui Nicolae Botgros anunța faptul că artistul din cauza infecției cu noul coronavirus, boala prin care au trecut și alți membri ai orchestrei pe care o dirijeazămaestrul.

”Mai mulţi din orchestră sunt testaţi pozitiv. Și , starea de sănătate e stabilă, dar are nişte complicaţii. Multe nu ştiu pentru că ei sunt izolaţi acolo, fără telefoane şi vorbim uneori cu şeful secţiei“, a declarat fiul acestuia, Corneliu.

La acea vremea, conform specialiștilor care l-au tratat, starea dirijorului era critică, dar stabilă.

“Imagistic, se atestă resorbția inflamației pulmonare, saturația de oxigen este una bună. Starea psihologică a maestrului este pozitivă”, a declarat Viorica Dumbrăveanu, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.