Nicolae Botgros petrece de ziua lui cu frica războiului din Ucraina: „Cunosc mintea rusului”. Artistul face 70 de ani

Este zi de mare sărbătoare pentru Nicolae Botgros! Prim-dirijorul și directorul artistic al Orchestrei Naționale de muzică populară „Lăutarii” din Republica Moldova a ajuns la cea de-a 70-a aniversare, una marcată și de o teamă cu care se confruntă, de altfel, mulți semeni de-ai săi, frica de ruși!

a stat de vorbă de ziua sa cu FANATIK și a dezvăluit ce mare dorință are pentru acest an, dar și cum va petrece. Acesta ne-a vorbit și despre muzica pe care o produce, reușind de-a lungul timpului să ducă la nivel înalt folclorul!

Artistul ne-a mai spus, cu sinceritate, că îi este frică de , dar că această teamă nu e împărtășită de toți moldovenii, căci în țara vecină există și mulți filo-ruși.

Marele artist petrece cu 200 de persoane, la un restaurant: „Voi avea oaspeți de seamă”

La mulți ani, maestre! Cum petreceți azi? Ce aveți în program?

– Mulțumesc! Petrecem foarte frumos, voi fi alături de prieteni, de oamenii dragi sufletului meu. Chiar acum mă pregătesc pentru această aniversare, a 70-a. O să plec la un restaurant unde voi avea oaspeți de seamă și cei mai apropiați prieteni, dar și familia. Sunt undeva în jur de 200 de persoane care vor fi cu mine.

Sunteți de peste 40 de ani pe scenă și aveți realizări extraordinare. Ce dorință mai are Nicolae Botgros la 70 de ani?

– Dacă Dumnezeu e mare, la festivalul nostru de Mărțișor, festivalul internațional al Mărțișorului, care se va ține între 1 și 10 martie 2023, vom face două spectacole cu orchestra. Vă dați seama că fiecare om își mai dorește câte ceva în viață. Mie mi-au cam fost împlinite dorințele. În continuare dorințele mele sunt legate de muzica pe care o facem.

Bucuriile artistului, umbrite de teama de război: „Cunosc mintea rusului. Una spune și alta face”

Aveți, așadar, planuri mari pentru 2023…

– Mi-aș dori ca anul ăsta să fie altfel, într-adevăr. Aș vrea să duc muzica populară la un rang înalt, cu orchestrele simfonice, am mulți oameni de bază și cred că muzica populară poate fi și mai sus, și mai cultă. Multă vreme folclorul a fost văzut ca și cum ar fi ceva de mâna a doua. Eu cred că trebuie să fim serioși, să nu ne batem joc de această muzică. Muzicii folclorice dacă nu-i dai la timp mâncare, nu crește, nu evoluează.

Trăim niște vremuri complicate, și mă refer aici în primul rând la război. Sunteți la o aruncătură de băț de Ucraina, vă este teamă?

– O să vorbesc natural și nu trebuie să ne ascundem. Sigur că mă tem. Eu știu mintea rusului, știu cum gândesc conducătorii lor. Ei una spun și alta fac. S-ar putea să fie o întorsătură mare cu acest război, ne rugăm lui Dumnezeu să fie bine. Sper să scăpăm cândva de aceste griji.

„Românii și moldovenii când ajung în străinătate parcă sunt alții”

Cum e atmosfera în Republica Moldova apropo de război? Cum îi simțiți pe oamenii de rând?

– Sunt oameni care trăiesc aceste neplăceri, oameni care se tem, oameni care se roagă neîncetat să treacă acest coșmar. Sunt alții care poate se bucură, știți că la noi sunt minorități multe și diferite.

Prin România când mai treceți? Ce ați mai făcut în ultima perioadă pe plan artistic?

– Chiar am fost la Bruxelles de curând, la românii noștri de acolo. Nu am să uit niciodată acest eveniment. Am întâlnit oameni atât de buni, atât de frumoși, am petrecut așa cum trebuie. Am observat ceva… Românii și moldovenii când ajung în străinătate parcă sunt alții, se schimbă, parcă știu să se bucure mai mult de tot. Mă bucur că putem să mai cântăm câte o doină, câte o romanță, că oamenii trăiesc această muzică, ajunge la sufletele lor.

Să știi că muzica nu trebuie scrisă numai pe note. Se face și pe note, trebuie ținut cont și de aceste lucruri, însă ea se face și cu sufletul. Am peste 40 de ani de carieră și asta mă încântă foarte mult. Am dus muzica mai departe așa cum tatăl meu a muncit o viață întreagă. Sper, dacă ni se reușește, dacă Dumnezeu vrea, să putem cânta cât mai mult. În România am mai fost și voi mai reveni cu mare drag.

Nicolae Botgros, o carieră impresionantă. Ce distincții a adunat în carieră

Nicolae Botgros este unul din cei mai valoroși artiști basarabeni. Cântărețul, născut într-o familie de lăutari, a dirijat mai multe orchestre de-a lungul carierei sale, printre care orchestra „Ciocârlia” de la Edineț. În anul 1973 a devenit violonist al Orchestrei „Mugurel” a Filarmonicii de Stat din Chișinău, apoi la Ansamblul Academic de Stat de Muzică și Dansuri Populare „Joc”. Din 1978, Botgros este director artistic la „Lăutarii”.

Nicolae Botgros a fost recunoscut ca mare artist la nivel înalt. În anul 1982, a fost distins cu titlul „Artist Emerit”, iar în 1988 a devenit „Artist al Poporului”. În 1993 a fost decorat cu Ordinul Republicii, iar în 2014 a primit Ordinul „Meritul Cultural” al României în grad de comandor.