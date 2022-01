Veşti bune despre Nicolae Botgros, după ce a fost diagnosticat a doua oară cu COVID: “M-a protejat vaccinul”

Nicolae Botgros (68 de ani) a anunțat vești bune după ce a fost diagnosticat a doua oară cu COVID-19. Interpretul este vaccinat și a declarat, în cadrul unei emisiuni, că a suferit o formă ușoară a bolii.

Dirijorul a fost infectat cu virusul SARS – CoV – 2 și în 2020, atunci când a petrecut o lună la secția de Terapie Intensivă.

De data aceasta, artistul a avut simptome ușoare datorită faptului că a fost imunizat cu schema completă.

Nicolae Botgros, vești bune despre starea de sănătate

Recent, Nicolae Botgros a aflat că . Anul trecut, artistul a fost internat timp de o lună la ATI, având o formă gravă a bolii.

Din fericire, Nicolae Botgros a anunțat vești bune despre starea sa. Nu a mai prezentat simptome ale bolii de data aceasta și s-a ales doar cu o formă ușoară.

Dirijorul a petrecut zece zile în izolare la domiciliu după ce a fost testat pozitiv cu COVID-19. Interpretul nu a avut febră sau tuse, fiind acum în afara oricărui pericol.

„Am fost. Acum sunt la muncă. N-am avut niciun simptom, doar că m-au găsit pozitiv, în rest, n-am avut simptome, n-am avut nici măcar febră, tuse sau ceva.

M-a protejat vaccinul. Am stat în casă izolat 10 zile. Acum a fost o formă ușoară.”, a declarat Nicolae Botgros la .

Cu mai bine de un an în urmă, plămânii lui Nicolae Botgros au fost afectați în proporție de 70% din cauza infectării cu coronavirus. A refuzat intubarea și a petrecut a Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău.

Nicolae Botgros a vorbit despre starea sa de sănătate și la Prima TV, în cadrul emisiunii lui Cristi Brancu. Artistul a recunoscut că nu este într-o formă foarte bună.

„A dat iar năpasta peste mine, am iar Covid și nu sunt așa în formă cum trebuie! Am avut niște probleme și cred că am luat din același spital unde am fost internat prima dată cu Covid.

Văd că acum e mai ușor, nu am trecut prin febră și prin problemele cu saturația, dar încă stau acasă în carantină.”, a declarat Nicolae Botgros la Exclusiv VIP.