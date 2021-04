Nicolae Calancea, despre Universitatea Craiova și relația cu Devis Mangia: „Mă aștepta la colț!” Exclusiv

Nicolae Calancea a oferit un interviu exclusiv pentru FANATIK despre perioada petrecută la Universitatea Craiova și cum a decurs relația cu antrenorul Devis Mangia, cel care l-a marginalizat și l-a trimis să joace la echipa a doua a echipei.

Fostul antrenor al lui Calancea de la Craiova, Devis Mangia, a fost ținta unui atac venit chiar din partea lui Victor Pițurcă. Acesta a declarat că italianul i-ar fi trimis mesaje indecente unui jucător de la echipă, iar FANATIK a anunțat în exclusivitate că Răzvan Popa este cel în cauză.

Portarul, ajuns acum la 34 de ani, a fost om de bază la Universitatea Craiova în mandatul lui Gheorghe Mulțescu. Experimentatul tehnician a fost și omul care l-a adus pe Nicolae Calancea de la FC Voluntari, formație pe care și Mulțescu o antrenase înainte de a semna cu Știința.

Nicolae Calancea, interviu exclusiv despre Universitatea Craiova și relația pe care a avut-o cu Devis Mangia: „Nu am fost certat cu el, dar nici o relație bună nu am avut. Mă aștepta la colț.”

Transferat în vara anului 2016, Nicolae Calancea a devenit repede titular în poarta Universității Craiova și a fost îndrăgit de fani, atât pentru evoluțiile din teren, cât și pentru caracterul său din afara „dreptunghiului verde”. Acesta și-a trecut în cont și un trofeu cu echipa fanion a Olteniei: Cupa României în 2018, însă are un regret mare față de acel sezon, deoarece Devis Mangia a luat decizia ca el să nu apere în finală, iar în poartă să intre Miodrag Mitrovic, un goalkeeper care nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor în cele 15 apariții pentru Știința.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru FANATIK, portarul moldovean a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o în Bănie, despre relația încordată cu antrenorul Devis Mangia, dar și despre cele mai frumoase amintiri de la Craiova.

Cum mai ești Nicolai? Joci în Moldova, la Suruceni…

– Da, într-adevăr, sunt în Republica Moldova, la Sfântul Gheorghe Suruceni, echipă din suburbia Capitalei! Sunt bine, avem o echipa bună și ne batem pentru loc de Europa League.

Cum vezi campionatul României acum? Universitatea Craiova, fosta ta echipă, se bate pentru titlu. Crezi că oltenii au vreo șansă?

– Normal că urmăresc campionatul, va fi greu, dar nu și imposibil pentru Universitatea Craiova. Totul depinde de echipă, de aspectul fizic al echipei și de aspectul moral! Sper ca antrenorul să fie inspirat la fiecare meci și să introducă în teren pe cei mai buni, dar Craiova are o echipă bună.

Cum este echipa de acum comparabilă cu cea în care ai evoluat și tu?

– Și acum, dar și atunci a fost o echipa bună, am și demonstrat asta. Din păcate, de când am plecat de la echipă, ei nu au câștigat nici măcar un trofeu. Sper ca măcar în acest sezon să câștige un trofeu, au șanse.

Nu ai avut o relație prea bună cu Devis Mangia. Crezi că a fost principalul vinovat pentru faptul că ai părăsit echipa?

– Nu am fost certat cu Devis Mangia, dar nici o relație bună nu am avut. Din prima zi de când a venit la echipă, Mangia a adus un portar și, așa cum am spus de multe ori, mă aștepta la colț că să greșesc și să poată să mă scoată din poartă. Dacă va aduceți aminte, jucam doar meciuri cruciale, și în campionat și în Cupa României, dar după aceea mă schimba imediat! În fine, eu nu mai pot întoarce nimic. Rămân cu amintirile plăcute petrecute la Universitatea Craiova.

Ce relație ai avut cu Mirko Pigliacelli?

– Cu Mirko nu am apucat să îl cunosc foarte bine, doar ne salutam și atât.

A ratat finala Cupei României din 2018: „Nu întotdeauna cireașa de pe tort e mai bună decât însuși tortul!” Cele mai frumoase amintiri de la Universitatea Craiova ale lui Nicolae Calancea

Acum, Universitatea are din nou un antrenor străin. Cum ți se pare Marinos Ouzounidis?

– Vorbesc cu mulți jucători, cu antrenori de acolo, și nu am auzit nimic de rău de acest antrenor. Eu sper să pregătească echipa cât mai bine și să câștige ceva trofee. Îi doresc multă baftă lui Marinos Ouzounidis.

Mai ții legătura cu foșții tăi colegi?

– Da, normal că mai țin legătura cu băieții de acolo, am avut perioada foarte frumoasă, am fost o echipa unită. Pot să vă mai spun că vorbesc și cu mulți fani ai acestei echipe, suporteri care sunt fantastici. M-am simțit foarte bine la Craiova.

A rămas o dezamăgire că nu ai jucat în finala Cupei României din 2018?

– Normal că a rămas o dezamăgire. Să joc toate meciurile din Cupa României și să nu fiu folosit în finală… dar, sincer, nu întotdeauna cireașa de pe tort e mai bună decât însuși tortul. Cu mine în poartă, echipa a ajuns în finală! Ce era mai greu am jucat eu, finala era o formalitate de a aduce Cupa în Bănie, ceea ce s-a și întâmplat. Mă bucur că am putut să ajut echipa să câștige trofeul Cupei României.

Care este cea mai frumoasă amintire legată de Universitatea Craiova?

– Va dați seama că am multe amintiri frumoase. Prima este ca am câstigat Cupa, au urmat și meciurile cu AC Milan, golul marcat contra lui Dinamo, deschiderea stadionului „Ion Oblemenco”, deci pot spune că sunt multe amintiri frumoase.

Va mulțumesc, sănătate și baftă în toate, și sper, cât de curând, să vedem fanii in tribune. Cu ei fotbalul e mai frumos.