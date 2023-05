Nicolae Ciucă a anunțat că se amână rotativa. Liderul PNL va rămâne premier până la încetarea grevei profesorilor

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, vineri dimineață, într-o conferință de presă, că . Președintele PNL spune că va ocupa . În momentul susținerii declarațiilor, alături de premier s-au aflat liderii PSD și UDMR, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor.

Nicolae Ciucă rămâne premier. Rotativa se amână până la încetarea grevei profesorilor

Discuțiile în coaliția de guvernare au durat până joi seara, iar în urma acestora, liderii PNL, PSD și UDMR au convenit ca Nicolae Ciucă să nu își depună mandatul până când nu vor fi soluționate problemele generate de greva din învățământ.

ADVERTISEMENT

“Am avut discuţii până aseară târziu, ne-am revăzut în această dimineaţă şi am convenit ca până la soluţionarea acestor probleme să nu-mi depun mandatul şi să-mi asum în continuare responsabilitatea funcţiei de premier. În felul acesta, sper să fie create condiţiile astfel încât într-o perioadă de timp cât mai scurtă să putem să punem în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliţiei”, a transmis Nicolae Ciucă.

Premierul a adăugat faptul că dacă a putut găsi soluții la începutul mandatului său, în criza sanitară și din energie, o perioadă asemănătoare celei din prezent, vor fi rezolvate și problemele profesorilor.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

“Am putut atunci să găsim soluţii pentru ceea ce a însemnat criza sanitară, criza din energie, a urmat apoi conflictul din Ucraina, toate consecinţele crizei economice, inflaţia şi, împreună, coaliţia de guvernare, cu dumneavoastră toţi, am reuşit să depăşim aceste crize succesive şi suprapuse. Am trecut prin toate acestea asumându-ne cu responsabilitate şi identificând soluţii împreună cu dumneavoastră pentru toate aceste probleme”, susține premierul.

Marcel Ciolacu: „Decizia luată este cea corectă”

De asemenea, Marcel Ciolacu spune că această guvernare este și despre asumare, nu doar despre stabilitate, menționând că problemele majore din societate ar trebui rezolvate și că decizia ca Nicolae Ciucă să rămână în funcția de premier este cea corectă.

ADVERTISEMENT

„Înaintea discuțiilor politice, trebuie să se asumăm împreună rezolvarea problemelor majore din scoietate, mai ales că o grevă generală presupune și o încărcătură emoțională deosebită, mai ales că vorbim de grevă generală a profesorilor. Învățământul reprezintă unul dintre stâlpii societății.

Consider că decizia luată este cea corectă. Este o decizie pe care ne-o asumăm împreună și o să soluționăm cât mai rapid această problemă, categoric legitimă, venită din partea profesorilor”, a transmis Marcel Ciolacu.

ADVERTISEMENT

Kelemen Hunor: „Cu o mână am stins «incendiile», cu mâna cealaltă am construit”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a adăugat faptul că liderii coaliției de guvernare și-au asumat împreună, acum un an și jumătate, că vor trece peste perioada dificilă, spunând că „trebuie să existe o predictibilitate și responsabilitate.”

ADVERTISEMENT

„În această perioadă, de când suntem la guvernare, am avut multe «incendii». Cu o mână am stins «incendiile», cu mâna cealaltă am construit, deoarece acesta este rostul guvernării. Asta vom face și în continuare. Problemele din sistemul de învățământ sunt cunoscute și pot fi rezolvate. (…) Aseară am decis împreună să continuăm în această formulă, cu Nicolae Ciucă premier. Am încredere în forțele noastre și în oameni că știu că trecem printr-o perioadă grea, dar în același timp avem o șansă uriașă. În acest deceniu, România poate să traverseze un drum la capătul căruia vom avea o societate mult mai bine dezvoltată.”, a precizat Kelemen Hunor.