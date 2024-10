Nicolae Ciucă a dezvăluit că a fost membru al PCR. ”Nu am fost niciodată comunist”

Nicolae Ciucă a participat la o dezbatere electorală televizată în cadrul căreia a răspuns întrebărilor adresate de jurnaliști, alegători, dar și de contracandidații săi la alegerile prezidențiale.

Nicolae Ciucă a dezvăluit că a fost membru al PCR

de președintele PSD, Marcel Ciolacu, dacă a fost membru al PCR. Nicolae Ciucă a declarat că toţi militarii înainte de Revoluție au fost membri ai partidului, dar nu a fost comunist.

”Nu am fost niciodată comunist. Înainte de 1989, fiecare ofiţer al Armatei Române era membru al partidului, dar nu am fost niciodată comunist, ca atare, până în 1989 asta a fost, pentru toţi militarii Armatei Române, toţi cei care am absolvit şcoala militară.

Nu am ce să ascund, a fost obligatoriu. Am terminat Şcoala Militară cu media 9,69, al şaselea în promoţie şi asta a fost situaţia. Dar nu am fost niciodată comunist (…) Am fost ofiţer de carieră, mi-am văzut de cariera mea şi nu îmi pare absolut deloc rău de ceea ce am făcut în carieră.

Probabil domnul Ciolacu se aştepta să spun altceva, eu nu voi minți niciodată, nu sunt ca ei”, a răspuns președintele PNL.

Candidatul liberal a fost întrebat și la ce ”misiuni specifice” a participat în decembrie 1989. a răspuns că ”a fost ofițer în cadrul Batalionului 131 Cercetare Craiova”.

”În dimineața în care Ceaușescu a părăsit Palatul CC, am fost în dispozitiv de pază la căminul militar din Craiova care era în construcție.

Când a părăsit cu elicopterul, am fost retrași în cazarmă, apoi la Banca de Dezvoltare, după care am revenit în cazarmă și nu am mai părăsit-o. În stradă nu am fost deloc”, a mai povestit el.

Liderul liberal a adăugat că ”și-a cerut scuze, ca ministru al Apărării, pentru ce s-a întâmplat greșit din partea Armatei la Revoluție. Eram ministrul Apărării și am făcut-o în numele instituției”, a mai afirmat Nicolae Ciucă.