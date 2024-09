Nicolae Ciucă, acuzat dur de un fost luptător din Irak. “Totul este o minciună! A ajuns acolo unde este căţărându-se pe spatele altor colegi”

Militar de carieră, Nicolae Ciucă și-a construit o imagine de om politic bazată pe mitul eroului înălţat din mijlocul poporului. Aventura riscantă pe teritoriul scrisului i-a aruncat însă în aer această construcţie, din moment ce materialele de investigaţie au arătat că faptele de arme din aşa-zisa sa autobiografie, “Un ostaş în slujba ţării”, sunt în imaginaţia generalului.

Trupele comandate de Nicolae Ciucă au intrat doar în patrulă în Nassiriya

Există o strânsă legătură între eroii de război şi construcţia miturilor politice, dar o investigaţie , care se bazează pe de la Nassiriya, infirmă experienţele militare cu care se laudă şeful liberalilor şi prin prisma cărora acesta încearcă să câştige voturi la viitoarele alegeri prezidenţiale.

Nicolae Roberto Cremene este unul dintre militarii care au dezvăluit că Nicolae Ciucă nu a intervenit atunci când un grup de 24 de soldaţi români au picat într-o ambuscadă în vechea bază Libeccio, din Nassiriya, aceştia fiind salvaţi de sosirea trupelor portugheze şi italiene, după abia 48 de ore.

Şi acum, la mai bine de 20 de ani de la evenimente, Nicolae Cremene este revoltat. “Eu unul, care am fost acolo, îmi este greu să vorbesc, pentru că mă doare. Nu am cuvinte. Nu au venit să ne ajute. Şi tot ei au fost ridicaţi în slăvi… Eroul de la Nassiriya… Ei făceau o patrulă în afara oraşului Nassiriya. În cele opt luni şi jumătate cât am stat în Nassiriya, dacă am auzit ca ei să fi intrat în oraş de două ori, dar în patrulă”, povesteşte fostul combatant din Irak.

Nicolae Ciucă şi-a construit singur propriul piedestal

Practic, conform declaraţiilor celorlaţi militari din teatrul de operaţiuni, participanţilor activi la luptă pentru a-şi clădi acest mit al eroului. Spusele fostului subofiţer Cremene sunt elocvente.

“Noi am fost primi care am fost băgaţi în ambuscade. Noi am fost oamenii care ne-am dus spre ieşirea spre nord, ca să le dăm o mână de ajutor colegilor noştri. Din tot ce ştiu şi din tot materialul pe care îl am, nu am auzit niciodată ca ei să fi participat la acţiune foarte foarte ‘tragică'”, a povestit Nicolae Cremene.

De altfel, acesta îl acuză direct pe Nicolae Ciucă de faptul că se laudă cu fapte care nu-i aparţin. “Pentru mine nu este adevăr. Este ceva de genul ‘Mi-am făcut un piedestal pe care eu să fiu mare şi frumos'”, acuză fostul militar, care trăieşte acum în Italia.

Mai mult decât atât, el acuză jocuri de culise menite să-l propulseze pe Nicolae Ciucă. “Toată chestia a fost politică. Sunt dezamăgit de ce s-a întâmplat în 2004. Alţii erau susţinuţi şi politic şi financiar”, mai spune el. La întrebarea care a fost în acest context rolul lui Nicolae Ciucă la Nassiriya, Cremene a răspuns convins: “Să ajungă unde este acum. Să ajungă pe funcţie foarte bună, să îşi vadă sacii în căruţă. Pentru mine este o persoană care a ajuns unde a ajuns pe spatele altor colegi. Mitul eroului de la Nassiriya este o minciună”.

În acelaşi registru au vorbit despre Nicolae Ciucă şi generalii italieni Luigi Scollo şi Marco Chiarini, pe care i-a frapat lipsa de iniţiativă a comandantului român, care nu le-a venit în ajutor nici măcar atunci când trupele lor erau în primejdie.