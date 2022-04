Nicolae Ciucă anunță cel mai mare buget de investiții din ultimii 30 de ani. Când va utiliza România gaze din Marea Neagră

Șeful Guvernului, Nicolae Ciucă, a dat asigurări că autoritățile iau măsuri pentru a sprijini economia şi mediul de afaceri care sunt lovite din plin de crizele generate de pandemie, de creșterea prețului la energie şi de războiul din Ucraina.

Premierul Nicolae Ciucă anunță cel mai mare buget de investiții din ultimii 30 de ani

Premierul , ales recent și președinte al Partidului Național Liberal, a oferit, luni dimineață, un amplu interviu postului public de radio.

ADVERTISEMENT

Șeful Guvernului a declarat că, într-o situație de criză, singura soluție o reprezintă investițiile și că pentru asta este nevoie de predictibilitate, de stabilitate legislativă și de dialog constant cu mediul de afaceri.

Ciucă a mai precizat că el și echipa sa din Executiv nu au crescut taxele și că bugetul pentru investiții de anul acesta este cel mai mare din ultimii 30 de ani. În actualul context, spune premierul, singura soluție sunt investițiile.

ADVERTISEMENT

”Avem nevoie ca mediul de afaceri, antreprenorii români să fie sprijiniți și aș dori să înțelegem această perioadă ca fiind efectiv îndreptată spre a asigura stabilitatea și, pe cât posibil, dezvoltarea economiei țării noastre. Am avut dese întâlniri cu investitorii români și cu cei străini.

Este adevărat, instituțiile financiare internaționale confirmă că soluțiile noastre au fost și sunt cele potrivite, iar aceste aprecieri anunțate public sunt semnale foarte bune pentru nevoile de investiții.

ADVERTISEMENT

Nu am crescut nicio taxă, iar această predictibilitate este un atu important. Anul acesta avem cel mai mare buget de investiții din ultimii 30 de ani prevăzuți în buget – 88 de miliarde de de lei.

De asemenea, am luat toate măsurile pentru a putea să absorbim, să atragem o sumă cât mai mare din banii europeni – discutăm de 80 de miliarde de euro -, care asigură atât stabilitatea, cum spuneam, dar oferă posibilitatea să dezvoltăm economia, oferă posibilitatea să putem să asigurăm locuri de muncă, oferă posibilitatea să ne gândim că prin această creștere economică putem să asigurăm României reducerea decalajului între țările din zona de est și țările din zona de vest”, a spus Ciucă la .

ADVERTISEMENT

Când va utiliza România gaze din Marea Neagră

Nicolae Ciucă a vorbit și despre , depusă recent în Parlament. Premierul spune că investițiile în zona Mării Negre ar putea face ca România să beneficieze de gaze naturale încă din 2024.

ADVERTISEMENT

”Pentru partea de asigurare a independenței energetice, la nivelul coaliției am luat decizia să ne asumăm Legea offshore. România nu este o țară care să fie foarte afectată de lipsa resurselor, lipsa surselor de energie și gaze, România are potențial în ambele domenii și de aceea aici venim cu două componente: una este să ne înscriem în programele Uniunii Europene, pentru a dezvolta noi surse de energie și aici avem ca obiectiv să dezvoltăm sursele de energie regenerabilă, iar în ceea ce privește independența pe resursa de gaz față de Federația Rusă, am decis ca prin această lege să asigurăm stabilitate și predictibilitate legală mediului de afaceri în domeniu.

Astfel, există posibilitatea ca în scurt timp să putem să începem investițiile în perimetrul Neptun Deep și să asigurăm exploatarea gazelor din Marea Neagră. Totodată, asigurăm exploatarea gazelor de pe teritoriul național de la mare adâncime, această investiție putând să asigure gaze începând cu anul 2024”, a precizat premierul.

Ciucă: România e o țară pro-occidentală, 70% dintre români sprijină apartenența la NATO și UE

În interviul de la postul public de radio, premierul a mai spus că România este o țară pro-occidentală, iar poporul român, în proporție de 70%, sprijină această instituție a apartenenței noastre la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană.

În acest context, șeful Guvernului, fost general de carieră, a subliniat că România are astăzi garanții de securitate cum nu a avut niciodată.

”Suntem țară membră a Alianței Nord-Atlantice, suntem țară membru a Uniunii Europene, putem să vedem, s-au luat decizii în acest sens, sunt mai multe trupe și dotări ale Alianței Nord-Atlantice pe teritoriul României. Asta putem să o constatăm că nu este doar pe termen scurt, dar și o prezență consolidată, constantă.

Trebuie să reamintim că România este o țară prooccidentală, poporul român, în proporție de 70%, sprijină această instituție a apartenenței noastre la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană. Sunt elemente de garanție că aparținem acestei civilizații a Vestului și că tot ceea ce facem noi, responsabilitatea noastră este să ducem mai departe dorința românilor”, a mai afirmat Nicolae Ciucă, în interviul de la Radio România Actualități.