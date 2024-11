Nicolae Ciucă, avertisment pentru PSD în turul doi la prezidențiale. „George Simion nu este Corneliu Vadim Tudor”

Nicolae Ciucă, președintele PNL și candidat la prezidențiale, a afirmat, marți seară, că „este foarte posibil ca, într-o confruntare finală, să existe surprize între George Simion şi Marcel Ciolacu”, spunând că nu este obligatoriu să se repete alegerea „răului cel mic”, ca în scenariul alegerilor din anul 2000.

Nicolae Ciucă: „George Simion nu este Vadim Tudor”

Nicolae Ciucă, președintele PNL și candidat la alegerile prezidențiale, a vorbit, marți seară, despre o confruntare în turul doi între contracandidații săi, Marcel Ciolacu, președintele PSD, și George Simion, președintele AUR. Liderul liberal a comentat unele observații potrivit cărora absența lui și a liderului PSD de la dezbaterea electorală de luni, la Digi 24, ar putea fi în favoarea lui George Simion.

ADVERTISEMENT

Potrivit lui Nicolae Ciucă, o confruntare Marcel Ciolacu-George Simion în turul doi al prezidențialelor de duminică nu ar însemna repetarea scenariului de la scrutinul din anul 2000, când românii au votat majoritar cu candidatul PSD, , în defavoarea lui Corneliu Vadim Tudor, candidatul Partidului România Mare.

„Este foarte posibil ca să nu se mai repete scenariul, pentru că s-a plecat de la scenariul din 2000, în care s-a ales, din două rele, răul cel mai mic. Şi atunci vreau să le spun încă o dată susţinătorilor PSD, inclusiv membrilor PSD, că George Simion nu este Vadim Tudor”, a declarat președintele PNL la Digi 24.

ADVERTISEMENT

„Un singur candidat care să-l bată pe Ciolacu în turul doi şi acela sunt eu”

„Şi este foarte posibil ca, într-o confruntare finală, să existe surprize între George Simion şi Marcel Ciolacu, motiv pentru care apelul la o gândire cât se poate de raţională, la o gândire cât se poate de utilă şi e cred în această gândire reală a cetăţenilor României, să vadă care sunt consecinţele unui astfel de vot şi să înţeleagă că în momentul de faţă există un singur partid în măsură să se lupte cu binomul PSD-AUR, există un singur candidat care să-l bată pe Marcel Ciolacu în turul doi şi acela sunt eu”, a spus Nicolae Ciucă.

De ce nu a fost liderul PNL la dezbaterea de luni de la Digi 24

Nicolae Ciucă a explicat și de ce nu a fost prezent la dezbaterea de luni de la Digi 24, alături de contracandidații săi, independentul Mircea Geoană, președintele UDMR, , președintele AUR, George Simion, președinta USR, Elena Lasconi și independentul Cristian Diaconescu.

ADVERTISEMENT

„Mi-am cerut scuze aseară în conferința de presă de la aeroport, îmi cer scuze și acum că nu am ajuns la dezbatere, am înțeles că urma să se încheie la ora 22, și deja atunci când eram în conferință de presă era aproape ora 21.30. Am considerat că este bine ca un lucru să fie făcut bine de la cap până la sfârșit, niciodată n-am făcut lucrurile pe jumătate (…) motiv pentru care îmi cer scuze încă o dată că nu am putut să ajung”, a spus Ciucă, reiterând că a avut întâlnirea stabilită la Viena cu cancelarul austriac Karl Nehammer, în legătură cu aderarea României cu drepturi depline la spațiul Schengen.