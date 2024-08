Nicolae Ciucă, cu manuscrisul cărții pe masă. „Nu reprezintă nimic altceva decât o autobiografie”

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a prezentat, miercuri, manuscrisul cărții sale „În slujba țării”, spunând că este vorba de o carte care „nu reprezintă nimic altceva decât o autobiografie”.

„Nu reprezintă nimic altceva decât o autobiografie”

Nicolae Ciucă, președintele , a vorbit, miercuri, despre cartea sa, , în cadrul unei emisiuni de dezbateri electorale difuzată de Gândul. Președintele PNL a oferit noi amănunte despre acest volum, prezentând chiar manuscrisul cărții, după ce a rugat pe cineva să i-l aducă din mașină.

ADVERTISEMENT

„Este o carte care nu reprezintă nimic altceva decât o autobiografie. Este vorba despre un dialog cât se poate de transparent și de sincer prin care care nu intenționez nimic altceva decât să descopăr oamenilor cine am fost, cine sunt și cine vreau să fiu de aici înainte, ținând cont de faptul că am intrat de curând în politică. Toată lumea spune că sunt un politician care nu am loc în filmul ăsta, de curând am spus că nici nu vreau să fiu din filmul ăsta, nici nu vreau să fiu din scenariul ăsta, poate cineva va scrie un scenariu nou și poate găsim și actori noi”, a spus Nicolae Ciucă.

„Le datorez camarazilor mei tot ceea ce sunt”

„Este o chestiune care ține de ceea ce vreau eu să le transmit românilor, este vorba despre ceea ce cred eu că poate să se petreacă cu România în perioada următoare și cred că, odată cu apariția cărții, va fi un dialog cât se poate de transparent, de onest și de sincer cu oamenii”, a adăugat el.

ADVERTISEMENT

„Dedic această carte camarazilor mei cărora le datorez tot ceea ce sunt”, se poate citi în manuscris. „Asa este, le datorez camarazilor mei tot ceea ce sunt”, a spus președintele PNL, căruia i s-a citit următorul fragment din carte.

„Tata ar fi vrut să urmez un liceu energetic, ceea ce era la modă pe vremea aceea, mai toți băieții de vârsta mea sperau să ajungă într-o bună zi studenți la Politehnică, erau locuri de muncă suficiente într-o economie axată pe industrializare și mai bine plătite. Eu însă, spre mirarea alor mei am optat pentru liceul militar. Tata a încercat să mă prevină că o carieră militară este marcată de privațiuni, constrângeri și că trebuie că adevărat să-ți placă ce faci ca să le suporți cu inima deschisă”.

ADVERTISEMENT

„Tata a fost un subofițer, care mi-a zis: tată, n-ai văzut destulă armată, nu ești sătul de armată din casă? Deci nu m-a susținut”, a explicat Ciucă. În legătură cu lansarea cărții, președintele PNL a spus că evenimentul va avea loc „cât de curând”.

„Provin dintr-o familie simplă, nu mi-e rușine să o spun”

Nicolae Ciucă a comentat și panourile pe care este scris „Un pălmaș din talpa țării”, care promovează filmul Moromeții 3 și care face trimitere în oglindă la campania pentru cartea lui. „Mi-a plăcut foarte mult, apreciez foarte mult. Pentru că, dacă este să privim în aceeași poză cele două imagini, chiar mă consider un pălmaș în slujba țării. Provin dintr-o familie simplă, nu mi-e rușine să o spun, și, nu știu dacă a fost inspirație sau ironie, indiferent care din cele două situații a fost, o apreciez foarte mult. Avem nevoie să gustăm aceste elemente de ironie, aceste elemente de cultură, puse într-o astfel de situație”, a spus Nicolae Ciucă.

ADVERTISEMENT

„Am dat dovadă de maximă transparenţă”

Liderul PNL a mai fost întrebat dacă i-e teamă de plângerea penală făcută împotriva sa de președintele AUR, George Simion, cu privire la cheltuielile de panotaj pentru promovarea cărții sale.

„Absolut deloc. În tot acest demers am dat dovadă de maximă transparenţă, am prezentat toate cifrele şi toate datele aşa cum ne-au fost solicitate conform procedurii pe 544. Este o chestiune pe care am mai explicat-o, a fost o decizie a PNL încă de la începutul anului, când am decis să facem o achiziţie de panotaj pe întreg anul 2024, ţinând cont de toate ciclurile electorale şi începând cu februarie, până la finele anului, PNL a avut achiziţionate aceste panouri. Deci nu a fost o chestiune destinată către promovarea acestei cărţi”, a răspuns Ciucă.