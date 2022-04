Nicolae Ciucă dă asigurări: ”Nu suntem în pericol să nu putem asigura uleiul necesar pentru consum”

Nicolae Ciucă a efectuat, vineri, 15 aprilie, o deplasare de lucru în județele Brăila şi Buzău. Premierul a vizitat și o fabrică de ulei, iar la finalul evenimentului a făcut declarații importante.

România nu riscă să rămână fără ulei în 2022. Anunțul premierului Nicolae Ciucă

Din cauza războiului din Ucraina, în mai multe state ale Uniunii Europene s-au raportat probleme în privința .

În ceea ce privește România, lucrurile nu sunt încă într-un stadiu critic. Vineri, prim-ministrul Nicolae Ciucă a dat asigurări românilor că nu există niciun fel de pericol ca ţara noastră să nu poată asigura uleiul necesar pentru consum.

Noul lider al PNL a spus că există cantitatea necesară de floarea soarelui până la finalul recoltei şi anume în luna august, iar materia primă pentru producerea uleiului este asigurată până la sfârşitul anului.

”Am avut săptămâna trecută întâlniri cu fermierii şi procesatorii din industria agroalimentară şi am vrut azi să vin să vizitez una dintre facilităţile de procesare.

Am putut să constat că o fabrică de ulei cu 600 de angajaţi are o cifră de afaceri de 500 de milioane de euro şi produce aproximativ 100.000 de tone de ulei pe an. Este în proporţie de 40% necesarul de consum de ulei din ţara noastră.

Am discutat deci şi cu fermierii săptămâna trecută şi cu procesatorii, chiar aici, în fabrică, şi în acest moment există cantitatea de floarea-soarelui necesară până la sfârşitul recoltei, adică până în luna august şi, de asemenea, mi-au dat asigurări cei conducerea fabricii că există materie primă până la sfârşitul anului.

Ca atare, doresc să îi asigur pe toţi cetăţenii români că nu suntem în niciun fel de pericol să nu putem asigura uleiul comestibil necesar pentru consum”, a afirmat Ciucă, la finalul vizitei efectuate la fabrica de ulei Bunge din Buzău, potrivit .

O posibilă criză alimentară, negată și de Klaus Iohannis

La finalul lunii trecute, și Klaus Iohannis a vorbit despre posibilitatea unei în România. Acesta a spus că pot apărea probleme în unele state, dar la noi nu se preconizează nimic grav.

”Nu credem că va exista o problemă semnificativă în România, dar în plan mondial este clar că pot să apară situaţii în care aprovizionarea nu va fi la nivelul la care am fost obişnuiţi.

Dacă ne gândim doar că o bună parte din grâul care se consumă pe întreaga planetă se produce în Rusia şi în Ucraina sau cel puţin până acuma s-a produs în Rusia şi în Ucraina, putem să ne dăm seama că deja de aici este posibil să apară o problemă în aprovizionare”, a spus șeful statului, după o întâlnire cu liderii UE de la Bruxelles.