Nicolae Ciucă, despre atuurile sale în lupta pentru Cotroceni. ”Nu am verbul la mine. Am convins prin fapte”

Nicolae Ciucă admite că nu are abilități deosebite în ceea ce privește comunicarea și se definește ca fiind un om al faptelor, nu al cuvintelor.

Nicolae Ciucă, despre atuurile sale în lupta pentru Cotroceni

i-a fost greu să se decidă să intre în politică pentru că nu a fost pregătit pentru așa ceva, dar că a făcut-o pentru a continua să-și slujească țara.

„Intrarea în politică a fost o chestiune pe care am făcut-o cu mare greutate. Pentru că nu am fost pregătit pentru aşa ceva.

Nu am fost un om care să vorbesc, nu am verbul la mine pentru a putea să transmit mesaje, ca să pot să conving oamenii din vorbe. Am făcut, în schimb, altceva.

Am convins prin fapte. Eu am fost un om care am fost învățat să fac, nu să vorbesc. Am o chestiune legată de convingere personala legată de faptul că am văzut mulţi care vorbesc, meșteri ai vorbelor şi mai puţin meșteri ai faptelor.

Eu cred că, în momentul de faţă, România, la oportunitățile pe care le are, trebuie să aleagă pentru cel care într-adevăr se angajează şi se dedică întru totul faptelor”, a declarat Nicolae Ciucă la Antena 3 CNN.

”Românii văd ochii şi sufletul omului”

Liderul liberalilor a mai afirmat că diferența între candidați o vor face românii, care se vor uita şi la ochii şi la sufletul fiecăruia și că acest lucru va înclina balanța alegerilor.

„Am să vă spun un argument foarte simplu. Toată viața mea mi-am dedicat-o ca să slujesc țării și asta voi face și de acum înainte.

Nu am intrat în politică pentru un scop personal. Am intrat în politică pentru că, dacă ne uităm la tot ce se întâmplă în jurul nostru, consider că am în continuare această datorie, să vin să ofer posibilitatea cetățenilor români să aleagă între toți ceilalți și unul care o viață întreagă nu a făcut altceva decât să își dedice toată activitatea, toată viața în slujirii țării. (…)

În primul rând, oamenii vor alege după cum simt foarte bine şi dincolo de ecranul televizorului, sau vocea auzită la radio, sau ce livrăm noi pe rețelele sociale, văd ochii şi sufletul omului. Acolo va fi diferența.

Pentru că fiecare dintre noi am intrat în această competiție după o carieră profesională, după ce am stat de vorbă foarte serios cu mine să fac acest pas.

Nu a fost deloc ușor. Am fost un om tehnic, un militar care nu a făcut altceva decât să-mi urmez rigorile şi tot ce a ţinut de cariera militară”, a mai spus candidatul PNL la președinție.

”Familia e cea mai mare bogăție a mea”

Nicolae Ciucă a mai declarat că nu se consideră un om bogat și că . Liderul PNL a subliniat că și-ar putea completa declarația de avere în 10 minute.

„Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să avem o gândire cât se poate de realistă, să ne gândim: Doamne, cât de mult ne trebuie? Ce să facem cu atât?

Nu (sunt un om bogat n.r.). Sunt un om care își împărtășește bogăția prin viața de familie. Am o familie frumoasă și ea reprezintă cea mai mare bogăție a mea. Dacă mă întrebați, îmi completez declarația de avere în 10 minute”, a mai precizat liberalul.