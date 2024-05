Nicolae Ciucă, despre perioada când a fost premier: „Cel mai mare vârf al investiţiilor străine în România s-a realizat în 2022”

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a vorbit, marți, la Timișoara, alături de candidatul liberalilor la primăria municipiului, Nicolae Robu, despre volumul investițiilor stăine directe în România. Liderul PNL a mai spus că Robu este „cel mai bun candidat” pentru timișoreni.

Un vârf de 10,3 miliarde de lei, în 2022

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a susținut, marți, o conferință de presă la Timișoara în care a vorbit despre volumul investițiilor străine în România, subliniind că în 2022 a fost atins vârful acestora, de 10,3 miliarde de lei, perioadă în care a condus și Guvernul.

Liderul liberalilor a precizat că aceasta s-a realizat într-un context dificil, începuse războiul declanșat de în , ceea ce a generat temeri și lipsă de siguanță în rândurile investitorilor străini.

„Când vorbim despre investiţii străine directe vorbim doar de capital care vine de la investitorul străin. Pot spune că cel mai mare vârf al investiţiilor străine în România s-a realizat în anul 2022, când, chiar cu anul în care a început invazia Federaţiei Ruse în Ucraina şi exista o anumită nesiguranţă, am reuşit să realizăm cea mai mare sumă de investiţii străine directe în România, de 10,3 miliarde lei.

Vorbim doar despre bani de la investitorii străini. În momentul de faţă, măsurile pe care le-am gândit şi programele care au vizat folosirea fondurilor europene şi banii de la buget pentru sprijinirea şi consolidarea capitalului românesc se îndreaptă tocmai în această direcţie”, a declarat Nicolae Ciucă.

Guvernul, partener al mediului de business

Nicolae Ciucă a mai precizat că în mediul de business există acum o cifră de afaceri de 2.700 de miliarde de lei, comparând această cifră cu cea din 2007, când România adera la structurile europene, care era de doar 490 de miliarde de lei.

„Partea de consolidare a capitalului românesc este absolut necesară. Capitalul românesc, pe ceea ce înseamnă partea de profitabilitate şi contribuţie la buget are o cifră de 7,8%, în condiţiile în care la nivelul investitorilor străini este de 3,7%.

Putem observa că nu întâmplător am zis că Guvernul şi instituţiile statului trebuie să fie partenerii mediului de afaceri, pentru că mediul de afaceri, capitalul românesc este cel care are cea mai consistentă contribuţie la bugetul de stat, are stabilitate şi nu am auzit să plece în condiţii de dificultate din ţară. Când a început războiul din Ucraina, oamenii de afaceri din România au rămas aici şi chiar au căutat soluţii să se consolideze mai bine, să se stabilizeze”, a subliniat Nicolae Ciucă.

„Nicolae Robu, cel mai bun candidat pentru primăria Timișoarei”

Pe de altă parte, Ciucă a spus că Nicolae Robu, candidatul liberal la Primăria Timișoara, este cel mai bun candidat pentru timișoreni, lucru „demonstrat de faptele și rezultatele” acestuia.

„Nicolae Robu este cel mai bun candidat pentru primăria Timișoarei. Nu o spunem doar noi, ci o demonstrează faptele și rezultatele sale. În mandatul său, a reușit să implementeze proiecte europene de sute de milioane de euro, proiecte pe care actuala administrație nu a reușit să le gestioneze eficient”, a spus președintele PNL.

Nicolae Ciucă a arătat că Robu și echipa liberală au un „proiect ambițios” pentru Timișoara, au atras investiții străine iar, la ora actuală, șomajul în Timișoara „este aproape de zero”.

„Nicolae Robu și echipa sa au pus bazele unui nou proiect ambițios pentru Timișoara, susținut de PNL și de coaliția de guvernare. Cât a fost primar, a reușit să câștige încrederea investitorilor străini, ceea ce a dus la dezvoltare economică și locuri de muncă bine plătite.

În prezent, șomajul în Timișoara este aproape de zero, un rezultat direct al politicilor promovate de PNL la nivel local și național. Timișoara își poate continua drumul dezvoltării doar cu Nicolae Robu”, a spus Ciucă.