Nicolae Ciucă, despre principalul atu în lupta pentru Cotroceni: ”Sunt un candidat cu profesie, nu de profesie”

Nicolae Ciucă a afirmat, în cadrul unei emisiuni de televiziune, că principalul său atu este faptul că este un candidat cu profesie și nu unul de profesie.

Nicolae Ciucă, despre principalul atu în lupta pentru Cotroceni

De asemenea, a lucrat zilnic pentru oameni și că își propune să facă același lucru și odată instalat la Cotroceni.

ADVERTISEMENT

”Sunt un om cât se poate de onest, am jurat credință, să îmi apăr țara, chiar și cu prețul vieții. Am experiență în diplomație, iubesc oamenii, am lucrat în fiecare zi pentru ei. Așa voi face și de acum înainte”, a declarat Nicolae Ciucă la România TV.

Președintele PNL a menționat și relația bună pe care o are cu Statele Unite ale Americii, extrem de importantă în actualul context de securitate.

ADVERTISEMENT

”Faptul că am o deschidere cu SUA se datorează profesiei mele de militar, activităților conexe de-a lungul carierei. E o formă de respect”, a mai afirmat liderul liberalilor, subliniind faptul că relațiile cu SUA ”sunt esențiale pentru țara noastră”.

Recent, o analiză realizată de Deutsche Welle susținea faptul că Nicolae Ciucă, candidat al Partidului Național Liberal pentru președinția României, este favoritul cercurilor politice conservatoare din Statele Unite.

ADVERTISEMENT

Nicolae Ciucă a mai precizat pentru sursa citată că este încrezător în șansele sale în cursa electorală pentru președinția României.

”Am sprijin din partea PNL și a primarilor pentru a duce mai departe proiectele liberale”, a mai afirmat președintele PNL.

ADVERTISEMENT

”PNL este principalul partid de dreapta și are cea mai reprezentativă echipă de aleși locali. PNL are în prezent 1.146 de primari, 12 președinți de Consilii Județene, peste 11.500 de consilieri locali, 350 de consilieri județeni”, a mai spus candidatului liberal la președinție.

Tot miercuri, , în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale.

”În primul rând președintele Iohannis nu este Putin, iar eu nu sunt Medvedev, motiv pentru care resping total acest subiect”, a declarat liderul PNL.

CMF31240003