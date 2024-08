Nicolae Ciucă, despre relația cu Marcel Ciolacu: ”Nu avem o relație de prietenie. Ezit să am încredere”

Nicolae Ciucă a confirmat faptul că nu are o prietenie reală cu Marcel Ciolacu și a declarat că liderul PSD a luat Executivul pe persoană fizică deoarece nu şi-a invitat partenerul de coaliţie la evenimente publice.

Nicolae Ciucă, despre relația cu Marcel Ciolacu

liberalii au fost forțați să formeze o coaliție cu PSD pentru stabilitatea țării, dar că şi-ar fi dorit mai degrabă un guvern de dreapta.

„După ezitarea pe care a avut-o Marcel Ciolacu (…), ezit şi eu să am încredere pentru că în momentul în care există o astfel de ezitare, ţinând cont de faptul că în relaţia dintre noi şi într-adevăr, aici a fost corect, nu avem o relaţie de prietenie, prietenia înseamnă cu totul altceva, eu trăind o viaţă în armată, ştiu ce înseamnă prietenia, camaraderia.

Prietenia înseamnă să faci, în momentele dificile pentru prietenul tău, ceea ce ai face pentru tine şi familia ta. Nu am ajuns la acest nivel, nici nu aveam cum şi nici nu aveam când.

Iar faptul că Marcel Ciolacu a ezitat în ceea ce priveşte subiectul încredere este o chestiune pe care a jucat-o absolut politic pentru că el nu putea să se prezinte electoratului social-democrat ca fiind unul care are încredere în singurul contracandidat care cu adevărat poate să îl bată în turul doi (al prezidențialelor n.r.).

Din toate punctele de vedere şi aici apreciez răspunsul său, există onestitate, respect, există asigurarea parcursului liniei pe care am asumat-o împreună”, a declarat Nicolae Ciucă la Gândul.ro.

În plus, a mai afirmat liderul liberal ”s-a luat Guvernul pe persoană fizică” şi a subliniat că nu a fost invitat la evenimentele publice .

„Dacă ne uităm la mine cât am fost prim-ministru şi activităţile pe care le-am făcut cât am fost premier, nu am ezitat niciodată, indiferent de activitate şi indiferent ce am desfăşurat fără să îl invit pe Marcel Ciolacu să fie alături de mine.

De un an de zile, activităţile Guvernului şi tot ce a însemnat moment important în activitatea guvernamentală, nu am fost prezent pentru că nu am fost invitat. Asta spune că s-a luat Guvernul pe persoană fizică şi pe un singur partid, fără să ţină cont de faptul că suntem într-o coaliţie.

Eu am fost atât de onest şi atât de onest în relaţia internă, încât nu am făcut nimic fără să participe şi liderii partidelor de coaliţie, pentru că i-am invitat pe toţi (…) Cum am fost la nivelul a trei partide într-un guvern, au participat cu toţii.

La fel de bine se putea întâmpla şi acum. Pot să înţeleg aceste atitudini legat de ceea ce urmează, urmează alegerile prezidenţiale şi putem să arătăm poporului că iacătă, este guvernul meu.

Nu este guvernul niciunuia dintre noi, este guvernul ţării. Este un guvern de coaliţie. Tot ce însemană decizii, trebuie luate în coaliţie, toate aspectele legate de comisari, de pensii, de ce vrem să facem, nu au fost luate în coaliţia”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Liderul PNL, convins că întră în turul doi

Președintele PNL este sigur că lupta din turul al doilea al alegerilor prezidențiale se va da între el şi liderul PSD și afirmă că sondajele sunt plătite de partidele politice și nu reflectă neapărat adevărul.

„Sondajele sunt plătite fie de un partid, fie de altul. Vă pot spune cu certitudine că nu am făcut niciodată o comandă pentru un sondaj astfel încât să ne releve pe noi pe o anumită poziție. Ceea ce vreau să spun este că, dacă acesta este scorul, 13%, este foarte bine. Luni am fost la 19%. A doua zi, nici nu a început bine ziua şi a apărut un sondaj unde eram pe locul 4.

Toate acestea fac parte din jocul politic prin care se urmărește dezangajarea electoratului. În momentul de faţă, vedeţi, au apărut toate aceste cifre şi au fost prezentate public, astfel încât oamenii să înţeleagă că PNL, deşi în alegerile locale a obţinut 30%, în condiţiile în care nu cu mai mult de o lună înainte de alegerile locale era prezentat la 14-16%, a obţinut totuşi un scor de 30%.

În perspectiva mea, confruntarea în alegerile prezidenţiale se va petrece între candidatul PNL şi candidatul PSD, între mine şi Marcel Ciolacu”, a mai declarat președintele Senatului.